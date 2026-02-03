► Az ajánlat kizárólag online áruházunkban érvényes.
Mobil kültéri tisztító OC 6-18 Battery Set
A Kärcher OC 6-18 Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító 18 V cserélhető akkumulátorral és töltővel, áramcsatlakozás nélkül, Home & Garden alkalmazással. Szívótömlő külön vásárolható.
Az OC 6-18 Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító minden előnyét biztosít az OC 6-18 modellnek, és tartalmazza a cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátort és töltőt, így azonnal használható. Az LCD kijelző valós időben mutatja a töltöttséget, a finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket, és a különböző kiegészítők tovább bővítik a tisztítási lehetőségeket.
Jellemzők és előnyök
Mobil tisztítás
Műanyag tartály
Home & Garden mobilalkalmazás
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
Rugalmas tömlő
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyomás (bar)
|max. 24
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 200
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|300
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,5
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|384 x 241 x 204
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
- Lapos fúvóka
- Beépített vízszűrő
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
- Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
- Szórószár: rövid és hosszú
Videók
Alkalmazási területek
- Kerti játékok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Hulladéktartályok
- Virágládák
- Kerékpárok
- Felnik
- Redőnyök
- Sátrak / kempingfelszerelések
