Az OC 6-18 Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító minden előnyét biztosít az OC 6-18 modellnek, és tartalmazza a cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátort és töltőt, így azonnal használható. Az LCD kijelző valós időben mutatja a töltöttséget, a finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket, és a különböző kiegészítők tovább bővítik a tisztítási lehetőségeket.