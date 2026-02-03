► Az ajánlat kizárólag online áruházunkban érvényes.

Mobil kültéri tisztító OC 6-18 Battery Set

A Kärcher OC 6-18 Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító 18 V cserélhető akkumulátorral és töltővel, áramcsatlakozás nélkül, Home & Garden alkalmazással. Szívótömlő külön vásárolható.

Az OC 6-18 Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító minden előnyét biztosít az OC 6-18 modellnek, és tartalmazza a cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátort és töltőt, így azonnal használható. Az LCD kijelző valós időben mutatja a töltöttséget, a finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket, és a különböző kiegészítők tovább bővítik a tisztítási lehetőségeket.

Jellemzők és előnyök
Mobil tisztítás
Műanyag tartály
Home & Garden mobilalkalmazás
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
Rugalmas tömlő
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyomás (bar) max. 24
Nyomástartomány Közepes nyomás
Átfolyási sebesség (l / h) max. 200
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 12 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 300
Töltőáram (A) 0,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,5
Csomagolási súly (kg) 4,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 384 x 241 x 204

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
  • Lapos fúvóka
  • Beépített vízszűrő
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
  • Szórószár: rövid és hosszú
Videók

Alkalmazási területek
  • Kerti játékok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Hulladéktartályok
  • Virágládák
  • Kerékpárok
  • Felnik
  • Redőnyök
  • Sátrak / kempingfelszerelések
