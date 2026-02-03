A Kärcher OC 6-18 INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító ideális gyors és hatékony köztes tisztításra bárhol, teljesen függetlenül az áramforrástól. Egyszerűen csatlakoztassa a tömlőt, és a készülék azonnal használatra kész. Opcionálisan szívótömlő segítségével kutakból, tartályokból vagy természetes vízforrásokból is működtethető. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésről, kertibútorokról és játékokról. A széles kiegészítő választék – például 5 az 1-ben Multi Jet, habfúvóka vagy mosókefe – még sokoldalúbbá teszi a tisztítást. A cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékben használható. Az innovatív Real Time Technology segítségével az LCD kijelző valós időben mutatja a töltöttséget munka, töltés és tárolás közben. A Home & Garden alkalmazás praktikus tippeket nyújt a készülék használatához.