Mobil kültéri tisztító OC 6-18 *INT

A Kärcher OC 6-18 INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító gyors és egyszerű megoldást nyújt a tisztításra áramcsatlakozás nélkül. A 18 V cserélhető akkumulátor, a töltő és a szívótömlő külön vásárolható meg.

A Kärcher OC 6-18 INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító ideális gyors és hatékony köztes tisztításra bárhol, teljesen függetlenül az áramforrástól. Egyszerűen csatlakoztassa a tömlőt, és a készülék azonnal használatra kész. Opcionálisan szívótömlő segítségével kutakból, tartályokból vagy természetes vízforrásokból is működtethető. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésről, kertibútorokról és játékokról. A széles kiegészítő választék – például 5 az 1-ben Multi Jet, habfúvóka vagy mosókefe – még sokoldalúbbá teszi a tisztítást. A cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékben használható. Az innovatív Real Time Technology segítségével az LCD kijelző valós időben mutatja a töltöttséget munka, töltés és tárolás közben. A Home & Garden alkalmazás praktikus tippeket nyújt a készülék használatához.

Jellemzők és előnyök
Mobil tisztítás
  • Az akkumulátor-technológiának köszönhetően független az áramforrástól.
  • A tisztítás vízcsatlakozás nélkül is lehetséges a szívótömlőnek vagy a 12 literes víztartályos kocsinak köszönhetően (mindkettő külön kapható).
Műanyag tartály
  • A tömlő, a kioldópisztoly és a szórópisztoly helytakarékosan és biztonságosan tárolható a készüléken.
  • A tartozékok mindig kéznél vannak, még akkor is, ha úton van.
  • Az újratölthető 12 l-es vizes kocsi opcionális tartozékként kapható.
Home & Garden mobilalkalmazás
  • A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
  • 24 bar nyomás (max.) a hatékony közbenső tisztítás érdekében.
  • Még az érzékeny felületeket is kíméletesen, biztonságosan és megbízhatóan tisztítja.
Rugalmas tömlő
  • Egyszerű tömlőkezelés.
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
  • Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes készülékével.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyomás (bar) max. 24
Nyomástartomány Közepes nyomás
Átfolyási sebesség (l / h) max. 200
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,5
Csomagolási súly (kg) 3,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 384 x 241 x 204

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Lapos fúvóka
  • Beépített vízszűrő
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
  • Szórószár: rövid és hosszú
Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti játékok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Hulladéktartályok
  • Virágládák
  • Kerékpárok
  • Felnik
  • Redőnyök
  • Sátrak / kempingfelszerelések
