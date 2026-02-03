►Az ajánlat kizárólag online áruházunkban érvényes.
Mobil kültéri tisztító OC 6-18 *INT
A Kärcher OC 6-18 INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító gyors és egyszerű megoldást nyújt a tisztításra áramcsatlakozás nélkül. A 18 V cserélhető akkumulátor, a töltő és a szívótömlő külön vásárolható meg.
A Kärcher OC 6-18 INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító ideális gyors és hatékony köztes tisztításra bárhol, teljesen függetlenül az áramforrástól. Egyszerűen csatlakoztassa a tömlőt, és a készülék azonnal használatra kész. Opcionálisan szívótömlő segítségével kutakból, tartályokból vagy természetes vízforrásokból is működtethető. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésről, kertibútorokról és játékokról. A széles kiegészítő választék – például 5 az 1-ben Multi Jet, habfúvóka vagy mosókefe – még sokoldalúbbá teszi a tisztítást. A cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékben használható. Az innovatív Real Time Technology segítségével az LCD kijelző valós időben mutatja a töltöttséget munka, töltés és tárolás közben. A Home & Garden alkalmazás praktikus tippeket nyújt a készülék használatához.
Jellemzők és előnyök
Mobil tisztítás
- Az akkumulátor-technológiának köszönhetően független az áramforrástól.
- A tisztítás vízcsatlakozás nélkül is lehetséges a szívótömlőnek vagy a 12 literes víztartályos kocsinak köszönhetően (mindkettő külön kapható).
Műanyag tartály
- A tömlő, a kioldópisztoly és a szórópisztoly helytakarékosan és biztonságosan tárolható a készüléken.
- A tartozékok mindig kéznél vannak, még akkor is, ha úton van.
- Az újratölthető 12 l-es vizes kocsi opcionális tartozékként kapható.
Home & Garden mobilalkalmazás
- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
- 24 bar nyomás (max.) a hatékony közbenső tisztítás érdekében.
- Még az érzékeny felületeket is kíméletesen, biztonságosan és megbízhatóan tisztítja.
Rugalmas tömlő
- Egyszerű tömlőkezelés.
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
- Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes készülékével.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyomás (bar)
|max. 24
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 200
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,5
|Csomagolási súly (kg)
|3,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|384 x 241 x 204
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Lapos fúvóka
- Beépített vízszűrő
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
- Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
- Szórószár: rövid és hosszú
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti játékok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Hulladéktartályok
- Virágládák
- Kerékpárok
- Felnik
- Redőnyök
- Sátrak / kempingfelszerelések
