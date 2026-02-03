Mobil kültéri tisztító OC 6-18 Premium Battery Set

A Kärcher OC 6-18 Premium Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító 18 V cserélhető akkumulátorral és töltővel, áram- és vízcsatlakozás nélkül, Home & Garden alkalmazással. Szívótömlő külön vásárolható.

Az OC 6-18 Premium Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító, tartalmazza a cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátort és a töltőt, így azonnal használható. A 12 literes víztartály kihúzható teleszkópos fogantyúval mobil bázist biztosít, csatlakoztatott víz esetén tank nélkül is működik. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésekről, kertibútorokról és játékokról. Az LCD kijelző valós időben mutatja az akkumulátor töltöttségét, a kiegészítők pedig tovább növelik a készülék sokoldalúságát. A Home & Garden alkalmazás praktikus tippeket ad a készülék hatékony használatához.

Jellemzők és előnyök
Önellátó és mobil takarítás
Optimal mobility thanks to the wheels and ergonomic handle height .
Műanyag tartály
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Home & Garden mobilalkalmazás
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyomás (bar) max. 24
Nyomástartomány Közepes nyomás
Átfolyási sebesség (l / h) max. 200
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 12 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 300
Töltőáram (A) 0,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín szürke
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,7
Csomagolási súly (kg) 8,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 321 x 586

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
  • Lapos fúvóka
  • Beépített vízszűrő
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
  • Kerekek
  • Teleszkópos markolat

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Víztartály űrtartalma: 12 l
  • Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
  • Szórószár: rövid és hosszú
Videók

Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Virágládák
  • Felnik
  • Hulladéktartályok
  • Redőnyök
  • Kerti játékok
