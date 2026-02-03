Az OC 6-18 Premium Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító, tartalmazza a cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátort és a töltőt, így azonnal használható. A 12 literes víztartály kihúzható teleszkópos fogantyúval mobil bázist biztosít, csatlakoztatott víz esetén tank nélkül is működik. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésekről, kertibútorokról és játékokról. Az LCD kijelző valós időben mutatja az akkumulátor töltöttségét, a kiegészítők pedig tovább növelik a készülék sokoldalúságát. A Home & Garden alkalmazás praktikus tippeket ad a készülék hatékony használatához.