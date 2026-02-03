Mobil kültéri tisztító OC 6-18 Premium Battery Set
A Kärcher OC 6-18 Premium Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító 18 V cserélhető akkumulátorral és töltővel, áram- és vízcsatlakozás nélkül, Home & Garden alkalmazással. Szívótömlő külön vásárolható.
Az OC 6-18 Premium Battery Set akkumulátoros mobil kültéri tisztító, tartalmazza a cserélhető 18 V-os lítium-ion akkumulátort és a töltőt, így azonnal használható. A 12 literes víztartály kihúzható teleszkópos fogantyúval mobil bázist biztosít, csatlakoztatott víz esetén tank nélkül is működik. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésekről, kertibútorokról és játékokról. Az LCD kijelző valós időben mutatja az akkumulátor töltöttségét, a kiegészítők pedig tovább növelik a készülék sokoldalúságát. A Home & Garden alkalmazás praktikus tippeket ad a készülék hatékony használatához.
Jellemzők és előnyök
Önellátó és mobil takarítás
Műanyag tartály
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Home & Garden mobilalkalmazás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyomás (bar)
|max. 24
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 200
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|300
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|szürke
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,7
|Csomagolási súly (kg)
|8,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 321 x 586
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
- Lapos fúvóka
- Beépített vízszűrő
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
- Kerekek
- Teleszkópos markolat
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Víztartály űrtartalma: 12 l
- Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
- Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
- Szórószár: rövid és hosszú
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Virágládák
- Felnik
- Hulladéktartályok
- Redőnyök
- Kerti játékok
