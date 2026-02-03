Mobil kültéri tisztító OC 6-18 Premium *INT (akkumulátor nélkül)
A Kärcher OC 6-18 Premium *INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító hordozható, akkumulátoros közepes nyomású tisztító, ideális köztes tisztításhoz áram- és vízcsatlakozás nélkül. A 18 V cserélhető akkumulátor, töltő és szívótömlő külön vásárolható, Home & Garden alkalmazással.
Az OC 6-18 Premium *INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító a teljesen mobil tisztítás csúcsa. A 12 literes víztartály kihúzható teleszkópos fogantyúval mobil bázist biztosít, de csatlakoztatott víz esetén tank nélkül is működik. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésekről, kertibútorokról és játékokról. Opcionális szívótömlő segítségével kutakból, tartályokból vagy természetes vízforrásokból is használható. A nyomáskapcsolós pisztoly és a permetlándzsa a tartályra rögzíthető a szállításhoz. A széles kiegészítő választék – habfúvóka, mosókefe – tovább növeli a tisztítási lehetőségeket. A mosóhoz tartozó akkumlátor külön megvásárolható, nem tartozik a géphez.
Jellemzők és előnyök
Önellátó és mobil takarítás
Optimal mobility thanks to the wheels and ergonomic handle height .
Műanyag tartály
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Home & Garden mobilalkalmazás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyomás (bar)
|max. 24
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 200
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Szín
|szürke
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,7
|Csomagolási súly (kg)
|7,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 321 x 586
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Lapos fúvóka
- Beépített vízszűrő
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
- Kerekek
- Teleszkópos markolat
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Víztartály űrtartalma: 12 l
- Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
- Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
- Szórószár: rövid és hosszú
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Virágládák
- Felnik
- Hulladéktartályok
- Redőnyök
- Kerti játékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.