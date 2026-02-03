Mobil kültéri tisztító OC 6-18 Premium *INT (akkumulátor nélkül)

A Kärcher OC 6-18 Premium *INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító hordozható, akkumulátoros közepes nyomású tisztító, ideális köztes tisztításhoz áram- és vízcsatlakozás nélkül. A 18 V cserélhető akkumulátor, töltő és szívótömlő külön vásárolható, Home & Garden alkalmazással.

Az OC 6-18 Premium *INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító a teljesen mobil tisztítás csúcsa. A 12 literes víztartály kihúzható teleszkópos fogantyúval mobil bázist biztosít, de csatlakoztatott víz esetén tank nélkül is működik. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésekről, kertibútorokról és játékokról. Opcionális szívótömlő segítségével kutakból, tartályokból vagy természetes vízforrásokból is használható. A nyomáskapcsolós pisztoly és a permetlándzsa a tartályra rögzíthető a szállításhoz. A széles kiegészítő választék – habfúvóka, mosókefe – tovább növeli a tisztítási lehetőségeket. A mosóhoz tartozó akkumlátor külön megvásárolható, nem tartozik a géphez.

Jellemzők és előnyök
Önellátó és mobil takarítás
Optimal mobility thanks to the wheels and ergonomic handle height .
Műanyag tartály
Még hatékonyabb és optimálisan beállított közepes nyomás
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Home & Garden mobilalkalmazás
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyomás (bar) max. 24
Nyomástartomány Közepes nyomás
Átfolyási sebesség (l / h) max. 200
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Szín szürke
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,7
Csomagolási súly (kg) 7,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 321 x 586

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Lapos fúvóka
  • Beépített vízszűrő
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
  • Kerekek
  • Teleszkópos markolat

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Víztartály űrtartalma: 12 l
  • Tömlő típusa: Közepes nyomású hajlékony tömlő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Közepes nyomású kioldópisztoly
  • Szórószár: rövid és hosszú
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Virágládák
  • Felnik
  • Hulladéktartályok
  • Redőnyök
  • Kerti játékok
