Az OC 6-18 Premium *INT akkumulátoros mobil kültéri tisztító a teljesen mobil tisztítás csúcsa. A 12 literes víztartály kihúzható teleszkópos fogantyúval mobil bázist biztosít, de csatlakoztatott víz esetén tank nélkül is működik. A finom lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésekről, kertibútorokról és játékokról. Opcionális szívótömlő segítségével kutakból, tartályokból vagy természetes vízforrásokból is használható. A nyomáskapcsolós pisztoly és a permetlándzsa a tartályra rögzíthető a szállításhoz. A széles kiegészítő választék – habfúvóka, mosókefe – tovább növeli a tisztítási lehetőségeket. A mosóhoz tartozó akkumlátor külön megvásárolható, nem tartozik a géphez.