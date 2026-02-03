A Kärcher OC Handheld Compact mobil kültéri tisztító kompakt, hordozható megoldás, amely lítium-ion akkumulátorral és 5 méteres szívótömlővel áram- és vízcsatlakozás nélkül használható, ideális házkörüli munkákhoz, túrákhoz vagy kempingezéshez. A 2 fokozatú nyomásszabályozás 6–15 bar között állítható, a 4 az 1-ben Multi Jet gyors váltást biztosít a különböző tisztítási feladatokhoz, és a Kärcher fúvókatechnológia kíméletes, de hatékony tisztítást garantál. Az USB-C töltés és a könnyű, kihúzható fogantyús kialakítás a mobil használatot és helytakarékos tárolást is egyszerűvé teszi.