Kézi tisztító OC Handheld Compact

A Kärcher OC Handheld Compact kézi mobil tisztító, közepes nyomású készülék lítium-ion akkumulátorral, összecsukható markolattal és 5 m szívócsővel, független áram- és vízcsatlakozástól, mobil és könnyen használható.

A Kärcher OC Handheld Compact mobil kültéri tisztító kompakt, hordozható megoldás, amely lítium-ion akkumulátorral és 5 méteres szívótömlővel áram- és vízcsatlakozás nélkül használható, ideális házkörüli munkákhoz, túrákhoz vagy kempingezéshez. A 2 fokozatú nyomásszabályozás 6–15 bar között állítható, a 4 az 1-ben Multi Jet gyors váltást biztosít a különböző tisztítási feladatokhoz, és a Kärcher fúvókatechnológia kíméletes, de hatékony tisztítást garantál. Az USB-C töltés és a könnyű, kihúzható fogantyús kialakítás a mobil használatot és helytakarékos tárolást is egyszerűvé teszi.

Jellemzők és előnyök
Kézi tisztító OC Handheld Compact: Mobil tisztítás
Mobil tisztítás
A mellékelt szívótömlővel és a beépített akkumulátorral bárhol könnyedén tisztíthat – víz- és áramforrástól függetlenül (kerti tömlőcsatlakozóval nem kompatibilis) Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, például kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz vagy az autó pontszerű tisztításához. A készüléken található USB-C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé útközben is, például autóban vagy powerbankról.
Kézi tisztító OC Handheld Compact: Nyomásbeállítás LED-kijelzéssel
Nyomásbeállítás LED-kijelzéssel
A tisztítási feladattól függően választhat a Max (15 bar) és az eco!Mode (kb. 6 bar) között. Ideális kényes felületekhez, vagy az akkumulátor üzemidejének akár 30 percre történő meghosszabbításához. A LED lámpa az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról ad információt.
Kézi tisztító OC Handheld Compact: Könnyű és kompakt készülék kialakítás
Könnyű és kompakt készülék kialakítás
Minimalizálja a helyigényt szállítás és tárolás során – az innovatív kialakítás lehetővé teszi a fogantyú használat utáni lehajtását. Ezáltal az OC Handheld Compact csomagmérete a lehető legkisebbre csökken. Könnyű és minimalista kialakításának köszönhetően a készülék kezelése egyszerű, és még hosszabb ideig tartó használat esetén is kényelmesen illeszkedik a kézbe.
Hatékony és kíméletes közepes nyomás
  • A hatékony Kärcher fúvókatechnológiának és a 4 az 1-ben Multi Jetnek köszönhetően a magasnyomású mosó kíméletesen tisztít és vizet takarít meg. A szennyeződéseket rendkívül hatékonyan távolítja el.
  • Ideális választás a kerékpárok érzékeny alkatrészeinek – például csapágyak, tömítések vagy kerékagyak – védelmére.
  • Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Átfogó tartozékválaszték
  • A Multi Jet négy szórásképet egyesít egyetlen fúvókában, amelyek a fúvókafej egyszerű elforgatásával állíthatók.
  • A szívótömlő lehetővé teszi a vízfelvételt külső forrásokból, például kannából, vödörből vagy patakból. Az 5 méteres hosszúság maximális mozgásszabadságot biztosít.
  • A tisztítószer-sugár megkönnyíti a tisztítószer nagy felületen történő kijuttatását a makacs szennyeződések még hatékonyabb eltávolítása érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Nyomás (bar) max. 15
Nyomástartomány Közepes nyomás
Átfolyási sebesség (l / h) 150
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 7,2
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / 12 eco!efficiency üzemmód: / 30
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h) 3
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 254 x 71 x 186

¹⁾ Az eco!Mode beállítás használatával a vízfogyasztás átlagosan 24%-kal, az energiafogyasztás pedig átlagosan 54%-kal csökken a legmagasabb (Max üzemmód) fokozathoz képest.

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB kábel + adapter (1 db)
  • 4 az 1-ben Multi Jet
  • Szívótömlő
  • Mosószeres flakon

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Beépített vízszűrő
  • Összecsukható fogantyú

Videók

Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kisállatok / kutyák
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Hulladéktartályok
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Redőnyök
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

