►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Kézi tisztító OC Handheld Compact
A Kärcher OC Handheld Compact kézi mobil tisztító, közepes nyomású készülék lítium-ion akkumulátorral, összecsukható markolattal és 5 m szívócsővel, független áram- és vízcsatlakozástól, mobil és könnyen használható.
A Kärcher OC Handheld Compact mobil kültéri tisztító kompakt, hordozható megoldás, amely lítium-ion akkumulátorral és 5 méteres szívótömlővel áram- és vízcsatlakozás nélkül használható, ideális házkörüli munkákhoz, túrákhoz vagy kempingezéshez. A 2 fokozatú nyomásszabályozás 6–15 bar között állítható, a 4 az 1-ben Multi Jet gyors váltást biztosít a különböző tisztítási feladatokhoz, és a Kärcher fúvókatechnológia kíméletes, de hatékony tisztítást garantál. Az USB-C töltés és a könnyű, kihúzható fogantyús kialakítás a mobil használatot és helytakarékos tárolást is egyszerűvé teszi.
Jellemzők és előnyök
Mobil tisztításA mellékelt szívótömlővel és a beépített akkumulátorral bárhol könnyedén tisztíthat – víz- és áramforrástól függetlenül (kerti tömlőcsatlakozóval nem kompatibilis) Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, például kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz vagy az autó pontszerű tisztításához. A készüléken található USB-C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé útközben is, például autóban vagy powerbankról.
Nyomásbeállítás LED-kijelzésselA tisztítási feladattól függően választhat a Max (15 bar) és az eco!Mode (kb. 6 bar) között. Ideális kényes felületekhez, vagy az akkumulátor üzemidejének akár 30 percre történő meghosszabbításához. A LED lámpa az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról ad információt.
Könnyű és kompakt készülék kialakításMinimalizálja a helyigényt szállítás és tárolás során – az innovatív kialakítás lehetővé teszi a fogantyú használat utáni lehajtását. Ezáltal az OC Handheld Compact csomagmérete a lehető legkisebbre csökken. Könnyű és minimalista kialakításának köszönhetően a készülék kezelése egyszerű, és még hosszabb ideig tartó használat esetén is kényelmesen illeszkedik a kézbe.
Hatékony és kíméletes közepes nyomás
- A hatékony Kärcher fúvókatechnológiának és a 4 az 1-ben Multi Jetnek köszönhetően a magasnyomású mosó kíméletesen tisztít és vizet takarít meg. A szennyeződéseket rendkívül hatékonyan távolítja el.
- Ideális választás a kerékpárok érzékeny alkatrészeinek – például csapágyak, tömítések vagy kerékagyak – védelmére.
- Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Átfogó tartozékválaszték
- A Multi Jet négy szórásképet egyesít egyetlen fúvókában, amelyek a fúvókafej egyszerű elforgatásával állíthatók.
- A szívótömlő lehetővé teszi a vízfelvételt külső forrásokból, például kannából, vödörből vagy patakból. Az 5 méteres hosszúság maximális mozgásszabadságot biztosít.
- A tisztítószer-sugár megkönnyíti a tisztítószer nagy felületen történő kijuttatását a makacs szennyeződések még hatékonyabb eltávolítása érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Nyomás (bar)
|max. 15
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|150
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|7,2
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / 12 eco!efficiency üzemmód: / 30
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h)
|3
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Az eco!Mode beállítás használatával a vízfogyasztás átlagosan 24%-kal, az energiafogyasztás pedig átlagosan 54%-kal csökken a legmagasabb (Max üzemmód) fokozathoz képest.
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB kábel + adapter (1 db)
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Szívótömlő
- Mosószeres flakon
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Beépített vízszűrő
- Összecsukható fogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kisállatok / kutyák
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Hulladéktartályok
- Motorkerékpárok és robogók
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Redőnyök
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.