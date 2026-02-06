A Kärcher OC Handheld Compact Plus mobil magasnyomású mosó a beépített lítium-ion akkumulátornak és az 5 méteres szívótömlőnek köszönhetően a tisztítás áram vagy vízcsatlakozástól függetlenül is elvégezhető. Az összecsukható víztartály 12 literes és szivárgásmentes ,így ideális útközben. A könnyű kialakítás a süllyeszthető fogantyúval helytakarékos tárolást és egyszerű szállítást tesz lehetővé. A kétlépcsős nyomásállítással 6 és 15 bar között szabályozható a teljesítmény, ami kíméli az érzékeny felületeket. A OC Handheld Compact Plus fő előnye a kategóriájában egyedülálló 4 az 1-ben Multi Jet fúvóka és a 12 literes összecsukható kaniszter kombinációja, amely teljes függetlenséget és sokoldalúságot biztosít kempingezésnél vagy túrázás után. A gép USB-C-n tölthető, LED kijelzője mutatja az akku állapotát, a tartozék vízlepergető táska pedig védi az eszközt. Nem kompatibilis a kerti tömlőcsatlakozókkal.