Kézi tisztító OC Handheld Compact Plus
A Kärcher OC Handheld Compact Plus mobil magasnyomású mosó, a lítiumion-akkumulátornak és a szívótömlőnek köszönhetően hálózattól függetlenül működik, az Adventure Kit praktikus kiegészítői pedig hatékony tisztítást biztosítanak útközben is.
A Kärcher OC Handheld Compact Plus mobil magasnyomású mosó a beépített lítium-ion akkumulátornak és az 5 méteres szívótömlőnek köszönhetően a tisztítás áram vagy vízcsatlakozástól függetlenül is elvégezhető. Az összecsukható víztartály 12 literes és szivárgásmentes ,így ideális útközben. A könnyű kialakítás a süllyeszthető fogantyúval helytakarékos tárolást és egyszerű szállítást tesz lehetővé. A kétlépcsős nyomásállítással 6 és 15 bar között szabályozható a teljesítmény, ami kíméli az érzékeny felületeket. A OC Handheld Compact Plus fő előnye a kategóriájában egyedülálló 4 az 1-ben Multi Jet fúvóka és a 12 literes összecsukható kaniszter kombinációja, amely teljes függetlenséget és sokoldalúságot biztosít kempingezésnél vagy túrázás után. A gép USB-C-n tölthető, LED kijelzője mutatja az akku állapotát, a tartozék vízlepergető táska pedig védi az eszközt. Nem kompatibilis a kerti tömlőcsatlakozókkal.
Jellemzők és előnyök
Mobil tisztításA szívótömlővel, az összecsukható vízkannával és az akkumulátorral bárhol könnyedén tisztíthat – víz- és áramforrástól függetlenül (kerti tömlőcsatlakozóval nem kompatibilis). Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, például kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz vagy az autó pontszerű tisztításához. A készüléken található USB-C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé útközben is, például autóban vagy powerbankról.
Nyomásbeállítás LED-kijelzésselA tisztítási feladattól függően választhat a Max (15 bar) és az eco!Mode (kb. 6 bar) között. Ideális kényes felületekhez, vagy az akkumulátor üzemidejének akár 30 percre történő meghosszabbításához. A LED lámpa az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról ad információt.
Könnyű és kompakt készülék kialakításMinimalizálja a helyigényt szállítás és tárolás során – az innovatív kialakítás lehetővé teszi a fogantyú használat utáni lehajtását. Ezáltal az OC Handheld Compact Adventure csomagmérete a lehető legkisebbre csökken. Könnyű és minimalista kialakításának köszönhetően a készülék kezelése egyszerű, és még hosszabb ideig tartó használat esetén is kényelmesen illeszkedik a kézbe.
Hatékony és kíméletes közepes nyomás
- A hatékony Kärcher fúvókatechnológiának és a 4 az 1-ben Multi Jetnek köszönhetően a magasnyomású mosó kíméletesen tisztít és vizet takarít meg. A szennyeződéseket rendkívül hatékonyan távolítja el.
- Ideális választás a kerékpárok érzékeny alkatrészeinek – például csapágyak, tömítések vagy kerékagyak – védelmére.
- Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Adventure Kit bőséges tartozékkészlettel.
- A Multi Jet négy szórásképet egyesít egyetlen fúvókában, amelyek a fúvókafej egyszerű elforgatásával állíthatók.
- Az 5 méteres szívótömlő lehetővé teszi a víz felszívását külső forrásokból. Az összecsukható vízkanna 12 literes kapacitással és szivárgásmentes zárással rendelkezik.
- A tisztítószer-sugár megkönnyíti a tisztítószer nagy felületen történő kijuttatását a makacs szennyeződések még hatékonyabb eltávolítása érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Nyomás (bar)
|max. 15
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|150
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|7,2
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / 12 eco!efficiency üzemmód: / 30
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h)
|3
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|2,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Az eco!Mode beállítás használatával a vízfogyasztás átlagosan 24%-kal, az energiafogyasztás pedig átlagosan 54%-kal csökken a legmagasabb (Max üzemmód) fokozathoz képest.
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB kábel + adapter (1 db)
- Habosító fúvóka
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Szívótömlő
- Tároló táska
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Beépített vízszűrő
- Összecsukható fogantyú
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kisállatok / kutyák
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Hulladéktartályok
- Motorkerékpárok és robogók
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Redőnyök
