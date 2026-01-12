HT 3.400 tömlőkocsi

Tömlőkocsi, állítható magasságú kinyomóvillával, szögletes adapter csatlakozással, egyenletesen futó tekerő fogantyúval és innovatív, felhajtható funkcióval a helytakarékos tároláshoz. Teljesen összeszerelt.

Az összeszerelt HT 3.400 tömlőkocsi készlet ideális a közepes méretű területektől a nagy területek és kertek öntözéséhez. Az innovatív behajtható funkcióval a gép könnyedén összecsukható, és helytakarékos. Felszereltség: állítható magasságú kinyomóvilla, szögletes adapter csatlakozás, egyenletesen futó tekerő fogantyú és innovatív, felhajtható funkció a helytakarékos tároláshoz. Teljesen összeszerelt. Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 20 m 3/4" tömlő. Mindaz, amire a tökéletes kerthez szüksége van!

Jellemzők és előnyök
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Szabadon futó kézi hajtókar
  • A tömlő egyszerűen fel- és letekerhető.
Nagy kerekek
  • A nagyobb mobilitásért
Állítható magasságú tolóvilla
Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő, vagy 20 m 3/4 " tömlő
  • Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
Lehajtható funkció
  • A helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 2,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 450 x 700

