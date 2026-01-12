HT 3.400 tömlőkocsi
Tömlőkocsi, állítható magasságú kinyomóvillával, szögletes adapter csatlakozással, egyenletesen futó tekerő fogantyúval és innovatív, felhajtható funkcióval a helytakarékos tároláshoz. Teljesen összeszerelt.
Az összeszerelt HT 3.400 tömlőkocsi készlet ideális a közepes méretű területektől a nagy területek és kertek öntözéséhez. Az innovatív behajtható funkcióval a gép könnyedén összecsukható, és helytakarékos. Felszereltség: állítható magasságú kinyomóvilla, szögletes adapter csatlakozás, egyenletesen futó tekerő fogantyú és innovatív, felhajtható funkció a helytakarékos tároláshoz. Teljesen összeszerelt. Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 20 m 3/4" tömlő. Mindaz, amire a tökéletes kerthez szüksége van!
Jellemzők és előnyök
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Szabadon futó kézi hajtókar
- A tömlő egyszerűen fel- és letekerhető.
Nagy kerekek
- A nagyobb mobilitásért
Állítható magasságú tolóvilla
Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő, vagy 20 m 3/4 " tömlő
- Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
Lehajtható funkció
- A helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,3
|Csomagolási súly (kg)
|2,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|390 x 450 x 700
Videók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.