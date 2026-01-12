Az összeszerelt HT 3.400 tömlőkocsi készlet ideális a közepes méretű területektől a nagy területek és kertek öntözéséhez. Az innovatív behajtható funkcióval a gép könnyedén összecsukható, és helytakarékos. Felszereltség: állítható magasságú kinyomóvilla, szögletes adapter csatlakozás, egyenletesen futó tekerő fogantyú és innovatív, felhajtható funkció a helytakarékos tároláshoz. Teljesen összeszerelt. Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 20 m 3/4" tömlő. Mindaz, amire a tökéletes kerthez szüksége van!