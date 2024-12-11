Tömlőtárolás

HBX 5.35 Automata tömlődoboz

Mindig tökéletesen elrakva: a stílusos tömlődoboz helytakarékosan a falra szerelhető, és egy csatlakozótömlővel kapcsolódik a csaphoz. A fali tartónak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-ban elforgatható, így könnyedén elérheted a kert minden szegletét. A kerti tömlőt egyszerűen kihúzhatod a maximális hosszúságig. A megfelelő rögzítési fokozatok biztosítják, hogy a tömlő rövid szakaszokon automatikusan rögzüljön. A tömlő végének finom meghúzásával a rögzítő mechanizmus kiold, így a tömlő automatikusan, kontrolláltan, gyűrődések és csomók nélkül húzódik vissza.

A tömlődoboz további előnye a FlexChange rendszer, amely lehetővé teszi, hogy könnyen áthelyezd a tömlődobozt a fali tartóról az opcionálisan elérhető földszúrós tartóra. A fali tartó levehető, és rendelkezik fúvókák és öntöző kiegészítők számára kialakított nyílásokkal is. A tömlődoboz UV- és fagyálló, így egész évben a ház falán maradhat.