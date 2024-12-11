Tömlőtárolás
Elrakva, mégis könnyen elérhetően. A Kärcher tömlőtároló termékek – például a tömlődobozok, tömlőkocsik, tömlődobok és tömlőtartók – biztonságos és tiszta helyet biztosítanak a tömlőknek. Így elkerülheted a felesleges botlásveszélyeket, és nem kell többé fárasztóan rángatni vagy húzgálni a tömlőket.
A TE KERTED. A TE REMEKMŰVED.
Sosem tudhatod, mikor tör rád az ihlet. De a Kärcher tömlőtárolóival mindig kéznél vannak az eszközök, hogy virágzó remekműved valóra váljon. Esztétikus kialakítással, amely nem veszi el a show-t a kis paradicsomodtól. Masszív és időtálló, hogy sokáig szolgáljon. Kärcher tömlőtárolás. Több kreativitás a kertben, kevesebb káosz az öntözés során.
Tömlődobozok
HBX 5.35 Automata tömlődoboz
Mindig tökéletesen elrakva: a stílusos tömlődoboz helytakarékosan a falra szerelhető, és egy csatlakozótömlővel kapcsolódik a csaphoz. A fali tartónak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-ban elforgatható, így könnyedén elérheted a kert minden szegletét. A kerti tömlőt egyszerűen kihúzhatod a maximális hosszúságig. A megfelelő rögzítési fokozatok biztosítják, hogy a tömlő rövid szakaszokon automatikusan rögzüljön. A tömlő végének finom meghúzásával a rögzítő mechanizmus kiold, így a tömlő automatikusan, kontrolláltan, gyűrődések és csomók nélkül húzódik vissza.
A tömlődoboz további előnye a FlexChange rendszer, amely lehetővé teszi, hogy könnyen áthelyezd a tömlődobozt a fali tartóról az opcionálisan elérhető földszúrós tartóra. A fali tartó levehető, és rendelkezik fúvókák és öntöző kiegészítők számára kialakított nyílásokkal is. A tömlődoboz UV- és fagyálló, így egész évben a ház falán maradhat.
Tömlőtüske HBX automata tömlődobozokhoz
A tömlőtüske bárhol elhelyezhető. Egyszerűen a földbe kell csavarni, és a masszív fémtüske rendkívül stabil tartást biztosít. Az integrált vízmértéknek köszönhetően még egyenetlen talajon is pontosan beállítható. Az innovatív FlexChange technológia révén a tömlődoboz könnyedén, szerszámok nélkül rögzíthető a tömlőtüskére. A 360°-os elfordulási tartománynak köszönhetően a tömlővel a kert minden szeglete elérhető, így maximális mozgásszabadságot biztosít az öntözés során.
HBX 2.10 Kompakt tömlődoboz
Az HBX 2.10 tömlődoboz tökéletes megoldás balkonok, tetőteraszok, kis kertek növényeinek öntözéséhez, vagy akár kempingezés során. A doboz használatra kész állapotban érkezik, minden szükséges kültéri tartozék megtalálható benne. A tömlő a lehajtható hajtókarral gyorsan és könnyedén feltekerhető. A két Aqua Stop csatlakozóval ellátott, megbízható csepegésgátló rendszer egyszerű és fröccsenésmentes lecsatlakozást biztosít. Az intelligens tartozéktároló kialakításnak és a tömlővégek praktikus elhelyezésének köszönhetően a vízfoltok a szőnyegeken vagy parkettán végleg megszűnnek.
Kompakt méreteinek köszönhetően a doboz kis helyen is elfér, például a konyhai mosogató alatti szekrényben. Alternatív megoldásként falra is szerelhető. A tömlődoboz ráadásul a Kärcher K 2 – K 4 magasnyomású mosókhoz ellátó tömlőként is használható.
Tömlőkocsi
Fém tömlőkocsi HT 6 M
Az HT 6 M mindent tartalmaz, amire egy jó tömlőkocsinál szükség van. Fém tömlődobozzal rendelkezik, rendkívül strapabíró, és könnyedén mozgatható, bárhová ahol szükséges. Az extra okos gyorskioldó karoknak köszönhetően a fogantyú gyorsan áthelyezhető egy kompakt tárolópozícióból egy kényelmes magasságba, ami megkönnyíti a húzást. A tömlőkocsi széles alapja magas szintű stabilitást biztosít, míg az erős tömlővezető és az ergonomikus hajtókar könnyű és megbízható tömlőfeltekerést tesz lehetővé. És ez még nem minden: a tömlőkocsi kényelmi funkciókkal is rendelkezik, mint például csepegésgátló, praktikus szórófejtartó és egy hajtókar, ami helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Tömlődoboz
Fém tömlődob HR 4.30 szett
Legyen szó a falról vagy a zöld oázisod közepéről, a HR 4.30 tömlődoboz szett mindig remekül mutat. Az öntözéshez a dob fenn maradhat a falon, vagy könnyedén leszerelhető mobil használatra. A háromszögletű forma és az alacsony súlypont rendkívül stabilá teszi a tömlődobozot, még a kert közepén is, míg a szabadon futó, ergonomikus hajtókar gyerekjátékossá teszi a tömlő feltekerését.
Tömlőakasztó
Tömlőakasztó Plus
A robusztus és elegáns Kärcher Tömlőakasztó Plus ideális a könnyű rögzítéshez a külső falakon. A praktikus tömlőakasztó helyet takarít meg, és tárolási lehetőséget kínál a szórófejek és permetezők számára. A tömlő tároló minden szabványos kertitömlőhöz alkalmas. Így semmi sem állhat most már a kertészkedésed útjába. Az innovatív Kärcher tömlő tároló rendszerek új mércét állítanak a funkció, a dizájn és a minőség terén. Ideális a tömlő gyors fel- és letekercseléséhez – minimális helyigénnyel. Kärcher: az okos választás az öntözési igényeidhez.
Jótálláshosszabbítás az új Kärcher tömlő tároló rendszeredhez
Hosszabbítsd meg a jótállását a tömlődobozokra, tömlőkocsikra, tömlődobokra és tömlőakasztókra 5 évre!