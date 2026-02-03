Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Car
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Car porzsák nélküli porszívó nagy teljesítményt és praktikus tartozékokat kínál az alapos takarításhoz otthon és autóban egyaránt.
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Car vezeték nélküli álló porszívó maximális mozgásszabadságot kínál otthon és autóban egyaránt, akár 50 perces üzemidővel és speciális autós tartozékokkal. A "Car" jelző a speciális autós tisztító tartozékokat (LED-es résszívófej, kárpit szívófej, stb.) jelöli, amelyek megkönnyítik az autó belső terének tisztítását. A 250 wattos BLDC motor és a motoros, LED-es padlófej az otthoni takarítást is biztosítja. Kompakt kialakítása révén kézi porszívóként is használható. További funkciók: egykattintásos portartály-ürítés, boost funkció, csendes működés. Fali konzol is tartozik hozzá.
Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológiaErőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Kiegészítő tartozékok, különösen az autók belső terének tisztításáhozLED-es résfúvóka, amely segít megtalálni a szennyeződéseket a sötét sarkokban. Hosszú, rugalmas résfúvóka és rugalmas hosszabbítótömlő, hogy könnyedén elérje az autó minden felületét. Nagy kárpitos fúvóka az autóülések gyors és alapos tisztításához.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
- Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
- Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
- Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
- Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Opcionális boost üzemmód.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Sokoldalú felhasználás
- További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|800
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|235
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|235 x 266 x 1130
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
- Nagy univerzális padlófej LED-del
- Hosszú, flexibilis résfúvóka
- LED - résfúvóka
- Flexibilis hosszabbító cső
- Nagy kárpitfúvóka
- 2 az 1-ben bútorfúvóka
- Szívócső: Fém
- Nagy fali konzol töltőegységgel
Felszereltség
- Puha, csúszásmentes markolat
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- A jármű belseje
Tartozékok
Alkatrész kereső
