Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Car

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Car porzsák nélküli porszívó nagy teljesítményt és praktikus tartozékokat kínál az alapos takarításhoz otthon és autóban egyaránt.

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Car vezeték nélküli álló porszívó maximális mozgásszabadságot kínál otthon és autóban egyaránt, akár 50 perces üzemidővel és speciális autós tartozékokkal. A "Car" jelző a speciális autós tisztító tartozékokat (LED-es résszívófej, kárpit szívófej, stb.) jelöli, amelyek megkönnyítik az autó belső terének tisztítását. A 250 wattos BLDC motor és a motoros, LED-es padlófej az otthoni takarítást is biztosítja. Kompakt kialakítása révén kézi porszívóként is használható. További funkciók: egykattintásos portartály-ürítés, boost funkció, csendes működés. Fali konzol is tartozik hozzá.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Car: Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Car: Praktikusan kialakított szűrőrendszer
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Car: Kiegészítő tartozékok, különösen az autók belső terének tisztításához
Kiegészítő tartozékok, különösen az autók belső terének tisztításához
LED-es résfúvóka, amely segít megtalálni a szennyeződéseket a sötét sarkokban. Hosszú, rugalmas résfúvóka és rugalmas hosszabbítótömlő, hogy könnyedén elérje az autó minden felületét. Nagy kárpitos fúvóka az autóülések gyors és alapos tisztításához.
Aktív padlófej
  • Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
  • Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
  • Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Sokoldalú felhasználás
  • További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 235
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Hosszú, flexibilis résfúvóka
  • LED - résfúvóka
  • Flexibilis hosszabbító cső
  • Nagy kárpitfúvóka
  • 2 az 1-ben bútorfúvóka
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • A jármű belseje
Tartozékok
