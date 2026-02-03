A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Car vezeték nélküli álló porszívó maximális mozgásszabadságot kínál otthon és autóban egyaránt, akár 50 perces üzemidővel és speciális autós tartozékokkal. A "Car" jelző a speciális autós tisztító tartozékokat (LED-es résszívófej, kárpit szívófej, stb.) jelöli, amelyek megkönnyítik az autó belső terének tisztítását. A 250 wattos BLDC motor és a motoros, LED-es padlófej az otthoni takarítást is biztosítja. Kompakt kialakítása révén kézi porszívóként is használható. További funkciók: egykattintásos portartály-ürítés, boost funkció, csendes működés. Fali konzol is tartozik hozzá.