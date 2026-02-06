Szűrőtisztító eszköz
A VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékekhez tartozó szűrőtisztító eszköznek köszönhetően a beáramló levegő szűrő könnyedén kitisztítható.
A VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékekhez tartozó szűrőtisztító eszköz nemcsak a beáramló levegő szűrő egyszerű, néhány kézmozdulattal történő kitisztítását teszi lehetővé, hanem meghosszabbítja az élettartamot is. A szűrő tisztítása szinte automatikusan történik: Egyszerűen helyezze be a szűrőt a szűrőtisztító eszközbe. A kézi forgatási mechanizmus plusz az egyidejű szívás fogja így biztosítani az előszűrő folyamatosan tisztaságát. Megjegyzés: A második beáramló levegő szűrőt előzetesen be kell helyezni a készülékbe. A pontos rögzítés biztosítja a maradéktalan illeszkedést a készüléken belül. A cserealkatrészek között egy másik beáramló levegő szűrő is található.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű kezelés
- Helyezze be a beáramló levegő szűrőt, és bekapcsolt készülék mellett porszívózza ki a port.
- A beáramló levegő szűrő egyszerű tisztítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|130 x 50 x 140
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés