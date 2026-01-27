Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
A Kärcher VC 7 Cordless yourMax vezeték nélküli porszívó könnyű kialakítással, porzsák nélküli szűrőrendszerrel és innovatív porérzékelő szenzorral biztosít hosszú üzemidejű, egyszerű takarítást.
A Kärcher VC 7 Cordless yourMax csúcstechnológiás vezeték nélküli álló porszívó, innovatív porérzékelővel, amely automatikusan a szennyeződéshez igazítja a szívóerőt. Erőteljes 350W-os BLDC motorja és akár 60 perces üzemideje új szintre emeli a takarítást. Ez az intelligens porszívó fejlettebb technológiát, erősebb motort és hosszabb üzemidőt kínál. Az innovatív porérzékelő optimalizálja az akkumulátorhasználatot és a tisztítási hatékonyságot. Gazdag tartozékkínálata (résszívó, 2 az 1-ben fej, puha kefe, szűrőtisztító) sokoldalúvá teszi ezt a Kärcher álló porszívót. LED-es aktív padlófeje és egyéb kényelmi funkciói is a felhasználói élményt szolgálják.
Jellemzők és előnyök
Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.Automatikus porérzékelés és teljesítményszabályozás. Intelligens teljesítménybeállítás a hosszabb üzemidő érdekében. Intuitív és fáradságmentes porszívózás.
Finomhangolt technológiaErőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 60 perc normál üzemmódban. 350 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
- Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
- Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
- Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
- Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Opcionális boost üzemmód.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|800
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 60 Boost üzemmód / kb. 8
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|220
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|235 x 266 x 1130
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
- Szűrőtisztító eszköz
- Nagy univerzális padlófej LED-del
- Réstisztító fej
- Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
- Puha kefe
- Szívócső: Fém
- Nagy fali konzol töltőegységgel
Felszereltség
- Puha, csúszásmentes markolat
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
- Porérzékelő
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Lépcsők
Tartozékok
Alkatrész kereső
