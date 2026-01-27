Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax

A Kärcher VC 7 Cordless yourMax vezeték nélküli porszívó könnyű kialakítással, porzsák nélküli szűrőrendszerrel és innovatív porérzékelő szenzorral biztosít hosszú üzemidejű, egyszerű takarítást.

A Kärcher VC 7 Cordless yourMax csúcstechnológiás vezeték nélküli álló porszívó, innovatív porérzékelővel, amely automatikusan a szennyeződéshez igazítja a szívóerőt. Erőteljes 350W-os BLDC motorja és akár 60 perces üzemideje új szintre emeli a takarítást. Ez az intelligens porszívó fejlettebb technológiát, erősebb motort és hosszabb üzemidőt kínál. Az innovatív porérzékelő optimalizálja az akkumulátorhasználatot és a tisztítási hatékonyságot. Gazdag tartozékkínálata (résszívó, 2 az 1-ben fej, puha kefe, szűrőtisztító) sokoldalúvá teszi ezt a Kärcher álló porszívót. LED-es aktív padlófeje és egyéb kényelmi funkciói is a felhasználói élményt szolgálják.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax: Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.
Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.
Automatikus porérzékelés és teljesítményszabályozás. Intelligens teljesítménybeállítás a hosszabb üzemidő érdekében. Intuitív és fáradságmentes porszívózás.
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax: Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 60 perc normál üzemmódban. 350 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax: Praktikusan kialakított szűrőrendszer
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
  • Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
  • Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
  • Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 60 Boost üzemmód / kb. 8
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 220
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
  • Szűrőtisztító eszköz
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Réstisztító fej
  • Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
  • Puha kefe
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
  • Porérzékelő
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
Akkumulátoros porszívó VC 7 Cordless yourMax
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.