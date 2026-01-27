A Kärcher VC 7 Cordless yourMax csúcstechnológiás vezeték nélküli álló porszívó, innovatív porérzékelővel, amely automatikusan a szennyeződéshez igazítja a szívóerőt. Erőteljes 350W-os BLDC motorja és akár 60 perces üzemideje új szintre emeli a takarítást. Ez az intelligens porszívó fejlettebb technológiát, erősebb motort és hosszabb üzemidőt kínál. Az innovatív porérzékelő optimalizálja az akkumulátorhasználatot és a tisztítási hatékonyságot. Gazdag tartozékkínálata (résszívó, 2 az 1-ben fej, puha kefe, szűrőtisztító) sokoldalúvá teszi ezt a Kärcher álló porszívót. LED-es aktív padlófeje és egyéb kényelmi funkciói is a felhasználói élményt szolgálják.