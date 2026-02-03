A Kärcher VCS 3 Nano vezeték nélküli porszívó egy kompakt és erőteljes segítőtárs a mindennapi takarításhoz. A porszívó legfőbb különlegessége az intelligens szennyeződés-érzékelő, amely automatikusan a szennyezettség mértékéhez igazítja a szívóerőt, így biztosítva a hatékony tisztítást és a lehető legjobb akkumulátor-üzemidőt. A Clean Control kijelző tájékoztatást nyújt az aktuális tisztítási módról. A modern BLDC motor technológia minden felületen kiváló portisztítási eredményt garantál, a padlószívófejen lévő LED-világítás pedig a legfinomabb szennyeződéseket is láthatóvá teszi. A többlépcsős HEPA szűrőrendszer a felszívott részecskék 99,9%-át megbízhatóan megköti, így ideális választás allergiások számára is. A 79 dB alatti halk működés, az USB-C töltés és a helytakarékos fali tartó tovább növelik a kényelmet.