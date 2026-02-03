Akkumulátoros porszívó VCS 3 Nano

A Kärcher VCS 3 Nano vezeték nélküli porszívó a kompakt és erőteljes segítőtárs a tiszta otthonért. Beépített szennyeződés-érzékelővel, intelligens szívóerő-szabályozással és LED-világítással rendelkezik a maximális hatékonyságért.

A Kärcher VCS 3 Nano vezeték nélküli porszívó egy kompakt és erőteljes segítőtárs a mindennapi takarításhoz. A porszívó legfőbb különlegessége az intelligens szennyeződés-érzékelő, amely automatikusan a szennyezettség mértékéhez igazítja a szívóerőt, így biztosítva a hatékony tisztítást és a lehető legjobb akkumulátor-üzemidőt. A Clean Control kijelző tájékoztatást nyújt az aktuális tisztítási módról. A modern BLDC motor technológia minden felületen kiváló portisztítási eredményt garantál, a padlószívófejen lévő LED-világítás pedig a legfinomabb szennyeződéseket is láthatóvá teszi. A többlépcsős HEPA szűrőrendszer a felszívott részecskék 99,9%-át megbízhatóan megköti, így ideális választás allergiások számára is. A 79 dB alatti halk működés, az USB-C töltés és a helytakarékos fali tartó tovább növelik a kényelmet.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VCS 3 Nano: Automatikus érzékelés technológia
Automatikus érzékelés technológia
Az intelligens szennyeződés-érzékelés optimalizálja a tisztítási teljesítményt automatikus módban. Ez az üzemmód automatikusan érzékeli a szennyeződés mennyiségét, és ennek megfelelően három fokozatban állítja be a szívóteljesítményt.
Akkumulátoros porszívó VCS 3 Nano: Tiszta vezérlőkijelző
Tiszta vezérlőkijelző
A kijelző folyamatosan tájékoztat a tisztítási folyamatról és a készülék állapotáról – beleértve a tisztítási módot, a padló szennyeződésének mértékét (automatikus módban) és az akkumulátor állapotát. Automatikus módban a kijelző színkóddal jelzi a szennyeződés mértékét: türkiz a nem vagy csak kis mértékben, kék a közepesen szennyezett, lila pedig az erős szennyeződést.
Akkumulátoros porszívó VCS 3 Nano: 180°-ban elforgatható csatlakozó és LED-világítás
180°-ban elforgatható csatlakozó és LED-világítás
A VCS 3 Nano könnyedén kerüli meg az akadályokat, és még a legsötétebb sarkokat is megvilágítja – az alapos tisztításért kompromisszumok nélkül.
Ultrakönnyű és kompakt
  • Mindössze kb. 2,3 kg-os össztömegével megkönnyíti a takarítást, különösen a lépcsőn vagy a fej felett végzett takarítás során.
  • Kézi porszívó üzemmódban még könnyebb – tartozékok nélkül mindössze kb. 1,4 kg.
HEPA teljesítmény a több mint 99,9%-os szűrésért
  • Szabadon lélegezhet: a HEPA szűrő tisztán és egészségesen tartja a beltéri levegőt.
  • A részecskék 99,9%-át visszatartja (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 szabvány szerint tesztelve) – ideális allergiások számára
  • Higiénikus és tiszta otthonért – por- és allergénmentesen.
Hatékony turbókefe
  • Csúcstechnológiás padlófúvóka elektromos meghajtással, amely minden típusú padlón alapos tisztítást
  • A tökéletesen kialakított tömítés maximális szívóerőt és hatékony szennyezéseltávolítást biztosít – még a makacs szennyeződések esetén is.
  • Könnyedén felszedi a háziállatszőrt, port és durva szennyeződéseket szőnyegekről, kemény padlókról és kárpitokról.
Nagy sebességű BLDC motor – erőteljes és tartós
  • Lenyűgöző tisztítási teljesítmény a magas sebességnek és az optimális szívóerőnek köszönhetően.
  • Kefementes hajtás a tartósság és megbízhatóság érdekében – növeli a porszívó élettartamát.
Viszonylag csendes működés (max. 79 dB)
  • Ideális gyermekes és háziállattal élő háztartások számára – zajmentes működésével nem zavarja a nyugalmat.
Három tisztítási mód – rugalmas és hatékony
  • Eco módban a készülék az automatikus mód energiájának felét használja, és akár 50 perc üzemidőt biztosít.
  • Automatikus mód a szívóerő automatikus beállításához.
  • Boost mód a maximális teljesítményért a makacs szennyeződéseken – a ragyogóan tiszta eredményért.
USB-C csatlakozó és kiterjedt felszereltség
  • A legtöbb akkumulátortöltővel kompatibilis az USB-C csatlakozónak köszönhetően.
  • A megfelelő tartozék minden tisztítási feladathoz, legyen szó réstisztító fejről, bútortisztító keféről vagy kárpittisztító fejről.
  • Helytakarékos tároláshoz alkalmas fali konzol – ideális kis lakásokba és szűk helyekre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 600
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / kb. 50 Normál üzemmód / kb. 20 Boost üzemmód / kb. 10
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 240
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,2
Csomagolási súly (kg) 4,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1100 x 250 x 224

A csomag tartalma

  • HEPA-szűrő típusa: HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998)
  • Nagy hatékonyságú szűrő: 1 Darab(ok)
  • Univerzális padlófej
  • Réstisztító fej
  • Bútorecset
  • Tartozéktartó
  • Kis fali konzol

Felszereltség

  • Akkumulátortöltő: 5 V - 12 V USB-C töltőkábel + adapter (1 darab mindegyikből)
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Kárpittisztító fej
  • Porérzékelő

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
