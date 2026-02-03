Akkumulátoros porszívó VCS 3 Nano
A Kärcher VCS 3 Nano vezeték nélküli porszívó a kompakt és erőteljes segítőtárs a tiszta otthonért. Beépített szennyeződés-érzékelővel, intelligens szívóerő-szabályozással és LED-világítással rendelkezik a maximális hatékonyságért.
A Kärcher VCS 3 Nano vezeték nélküli porszívó egy kompakt és erőteljes segítőtárs a mindennapi takarításhoz. A porszívó legfőbb különlegessége az intelligens szennyeződés-érzékelő, amely automatikusan a szennyezettség mértékéhez igazítja a szívóerőt, így biztosítva a hatékony tisztítást és a lehető legjobb akkumulátor-üzemidőt. A Clean Control kijelző tájékoztatást nyújt az aktuális tisztítási módról. A modern BLDC motor technológia minden felületen kiváló portisztítási eredményt garantál, a padlószívófejen lévő LED-világítás pedig a legfinomabb szennyeződéseket is láthatóvá teszi. A többlépcsős HEPA szűrőrendszer a felszívott részecskék 99,9%-át megbízhatóan megköti, így ideális választás allergiások számára is. A 79 dB alatti halk működés, az USB-C töltés és a helytakarékos fali tartó tovább növelik a kényelmet.
Jellemzők és előnyök
Automatikus érzékelés technológiaAz intelligens szennyeződés-érzékelés optimalizálja a tisztítási teljesítményt automatikus módban. Ez az üzemmód automatikusan érzékeli a szennyeződés mennyiségét, és ennek megfelelően három fokozatban állítja be a szívóteljesítményt.
Tiszta vezérlőkijelzőA kijelző folyamatosan tájékoztat a tisztítási folyamatról és a készülék állapotáról – beleértve a tisztítási módot, a padló szennyeződésének mértékét (automatikus módban) és az akkumulátor állapotát. Automatikus módban a kijelző színkóddal jelzi a szennyeződés mértékét: türkiz a nem vagy csak kis mértékben, kék a közepesen szennyezett, lila pedig az erős szennyeződést.
180°-ban elforgatható csatlakozó és LED-világításA VCS 3 Nano könnyedén kerüli meg az akadályokat, és még a legsötétebb sarkokat is megvilágítja – az alapos tisztításért kompromisszumok nélkül.
Ultrakönnyű és kompakt
- Mindössze kb. 2,3 kg-os össztömegével megkönnyíti a takarítást, különösen a lépcsőn vagy a fej felett végzett takarítás során.
- Kézi porszívó üzemmódban még könnyebb – tartozékok nélkül mindössze kb. 1,4 kg.
HEPA teljesítmény a több mint 99,9%-os szűrésért
- Szabadon lélegezhet: a HEPA szűrő tisztán és egészségesen tartja a beltéri levegőt.
- A részecskék 99,9%-át visszatartja (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 szabvány szerint tesztelve) – ideális allergiások számára
- Higiénikus és tiszta otthonért – por- és allergénmentesen.
Hatékony turbókefe
- Csúcstechnológiás padlófúvóka elektromos meghajtással, amely minden típusú padlón alapos tisztítást
- A tökéletesen kialakított tömítés maximális szívóerőt és hatékony szennyezéseltávolítást biztosít – még a makacs szennyeződések esetén is.
- Könnyedén felszedi a háziállatszőrt, port és durva szennyeződéseket szőnyegekről, kemény padlókról és kárpitokról.
Nagy sebességű BLDC motor – erőteljes és tartós
- Lenyűgöző tisztítási teljesítmény a magas sebességnek és az optimális szívóerőnek köszönhetően.
- Kefementes hajtás a tartósság és megbízhatóság érdekében – növeli a porszívó élettartamát.
Viszonylag csendes működés (max. 79 dB)
- Ideális gyermekes és háziállattal élő háztartások számára – zajmentes működésével nem zavarja a nyugalmat.
Három tisztítási mód – rugalmas és hatékony
- Eco módban a készülék az automatikus mód energiájának felét használja, és akár 50 perc üzemidőt biztosít.
- Automatikus mód a szívóerő automatikus beállításához.
- Boost mód a maximális teljesítményért a makacs szennyeződéseken – a ragyogóan tiszta eredményért.
USB-C csatlakozó és kiterjedt felszereltség
- A legtöbb akkumulátortöltővel kompatibilis az USB-C csatlakozónak köszönhetően.
- A megfelelő tartozék minden tisztítási feladathoz, legyen szó réstisztító fejről, bútortisztító keféről vagy kárpittisztító fejről.
- Helytakarékos tároláshoz alkalmas fali konzol – ideális kis lakásokba és szűk helyekre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|600
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / kb. 50 Normál üzemmód / kb. 20 Boost üzemmód / kb. 10
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|240
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,2
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1100 x 250 x 224
A csomag tartalma
- HEPA-szűrő típusa: HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998)
- Nagy hatékonyságú szűrő: 1 Darab(ok)
- Univerzális padlófej
- Réstisztító fej
- Bútorecset
- Tartozéktartó
- Kis fali konzol
Felszereltség
- Akkumulátortöltő: 5 V - 12 V USB-C töltőkábel + adapter (1 darab mindegyikből)
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Kárpittisztító fej
- Porérzékelő
Videók
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Lépcsők
