RVF 7

Autonóm porszívózás és felmosás: Az RVF 7 könnyedén tisztítja a kemény padlókat és az alacsony szálú szőnyegeket. A kamera és a mesterséges intelligencia segítségével a kisebb akadályok is könnyen elkerülhetők.

Tapasztalja meg a könnyed padlótisztítást az intelligens RVF 7-tel. Az innovatív robotporszívó és felmosó nemcsak a kemény padlókat, hanem a rövid szálú szőnyegeket is tisztítja – ráadásul teljesen önállóan. Az intelligens LiDAR navigációnak, a kamerának és a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően felismeri az akadályokat, és hibátlanul navigál minden helyiségben. Akár 10 000 pascal szívóteljesítménnyel könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket a száraz tisztítás során, míg a bevált görgős technológia kiváló nedves tisztítást biztosít. Irányítsa kényelmesen az RVF 7-et az alkalmazáson keresztül, és élvezze a több szabadidőt, miközben otthona ragyogóan tiszta marad.

Jellemzők és előnyök
Kipróbált és bevált görgős technológia
Kipróbált és bevált görgős technológia
A forgó henger folyamatosan friss vízzel nedvesedik, majd minden fordulat után alaposan le van törölve. Ez higiénikus tisztítást biztosít, és hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket.
Intelligens szennyeződésérzékelés
Intelligens szennyeződésérzékelés
Az RVF 7 felismeri a szennyeződés mértékét, majd automatikusan beállítja a tisztítási paramétereket a hatékony és alapos tisztítás biztosítása érdekében.
Élő kamera távoli hozzáféréssel
Élő kamera távoli hozzáféréssel
A csatlakoztatott RVF 7 élő kamerájának képét bármikor elérheti az alkalmazáson keresztül, így utazás közben is megfigyelheti saját otthonát.
Precíz navigáció LiDAR-ral és mesterséges intelligenciával
  • Lehetővé teszi a helyiségek gyors és pontos felismerését, még sötétben is. Ez azt jelenti, hogy a robotporszívó mindig tartja a helyes irányt és megbízhatóan takarít.
  • A kiegészítő egyetlen lézeres érzékelő és az intelligens kamera felismeri a LiDAR számára láthatatlan kis vagy lapos tárgyakat. Az akadályok átkerülnek a mentett térképekre.
  • A LiDAR navigáció süllyesztett érzékelővel rendelkezik, amely csökkenti a robot teljes magasságát, lehetővé téve az optimális tisztítást még alacsony bútorok alatt is.
Emelhető felmosóhenger és főkefe hajszálak feltekeredését gátló technológiával
  • Ha az RVF 7 nedves szennyeződést vagy folyadékot észlel a padlón, a fő száraz tisztítókefe automatikusan felemelkedik.
  • Ha az RVF 7 nedves tisztítás közben szőnyeget érzékel, a felmosóhenger automatikusan felemelkedik, hogy megvédje a szőnyeget a nedvességtől (egyedileg beállítható az alkalmazásban).
  • A fő kefe speciális, hajszálak összegabalyodását megakadályozó elemmel van ellátva, így a hosszú hajszálak sokkal kevésbé tekerednek a kefe köré, és ezért sokkal könnyebben eltávolíthatók.
Kéttartályos rendszer beépített érzékelővel
  • A mikroszálas hengereket folyamatosan nedvesíti a frissvíz-tartályból származó víz, míg a szennyezett víz egy külön tartályban gyűlik össze. Tiszta padlóért – minden felmosáskor.
  • Az integrált értesítési funkció vizuálisan, hangjelzéssel és az alkalmazásban megjelenő üzenettel jelzi, ha a frissvíztartály üres vagy a szennyezettvíztartály megtelt.
Töltőállomás padlóvédő lemezzel
  • Az RVF 7 takarítás közben folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét, szükség esetén automatikusan visszatér a töltőállomásra, és a töltés után automatikusan folytatja a takarítást.
  • A mellékelt padlóvédő lemez megvédi az érzékeny padlókat a felmosóhenger által kibocsátott nedvességtől.
Üzemmódváltás egyetlen gombnyomással
  • A tisztítási mód gyors és egyszerű váltása egyetlen gombnyomással közvetlenül a gépen, a kezelés intuitív, kényelmes és alkalmazás nélkül is lehetséges.
Mosógépben mosható henger
  • A felmosóhenger 60 °C-on mosógépben mosható. Ez azt jelenti, hogy még a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja, amelyek idővel felhalmozódtak a mikroszálas hengerben.
  • A mosógépben történő görgőtisztítás sokkal higiénikusabb eredményt kínál, az egyszerű folyó víz alatti tisztítás mellett.
Kényelmes alkalmazásvezérlés
  • Takarítási paraméterek testreszabott beállítása: Térképek létrehozása különböző emeletekhez, tiltott zónák beállítása, szobák elnevezése, takarítási idők beállítása és még sok más.
  • A szívóteljesítmény, a vízfogyasztás és egyéb tisztítási beállítások minden szobához külön beállíthatók.
  • A tisztítás folyamata folyamatosan nyomon követhető, és részletes tisztítási jelentések hívhatók elő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátortöltési idő (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 14,4
Akkumulátorkapacitás (Ah) 5,2
Szívóteljesítmény (Pa) max. 13000
Frissvíztartály (ml) 300
Szennyezettvíz-tartály (ml) 130
Hulladéktartály (ml) 250
Üzemidő töltésenként (min) 150 (porszívó)
Felületi teljesítmény (m²) 160 (porszívó) / 60 (porszívó és felmosó)
A robot méretei (H x SZ x K) (mm) 105
A robot átmérője (mm) 360
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,6
Csomagolási súly (kg) 9,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 350 x 350 x 105

A csomag tartalma

  • Tisztítókefe
  • Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 2 x 30 ml, Illatmentes Foam Stop, 30 ml
  • Hulladéktartály
  • Oldalkefe: 4 x
  • Felmosóegység
  • Mikroszálas henger: 2 Darab(ok)
  • Szűrők: 2 x
  • Tisztítóeszköz
  • Frissvíztartály
  • Szennyezettvíz-tartály
  • Töltőállomás
  • Padlóvédelem/parkolólemez

Felszereltség

  • Zuhanásérzékelők
  • önálló tisztítás
  • AI szennyeződésérzékelés
  • AI akadályészlelés
  • élő kamera
  • Szőnyegérzékelő
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • Bluetooth kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • Hangkimenet
  • Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
  • Időzítő program: több időzítés lehetséges
  • Száraz tisztítási mód
  • Kombinált tisztítási mód (nedves és száraz)
  • Szegélyközeli tisztítás
  • emelhető tisztítókefe
  • emelhető felmosórongy
RVF 7

Videók

Alkalmazási területek
  • Minden kemény padlóra, például parkettára, laminált padlóra, parafára, kőre, linóleumra és PVC-re
  • Rövid szálú szőnyegeken
Tartozékok
Alkatrész kereső

