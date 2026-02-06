Tapasztalja meg a könnyed padlótisztítást az intelligens RVF 7-tel. Az innovatív robotporszívó és felmosó nemcsak a kemény padlókat, hanem a rövid szálú szőnyegeket is tisztítja – ráadásul teljesen önállóan. Az intelligens LiDAR navigációnak, a kamerának és a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően felismeri az akadályokat, és hibátlanul navigál minden helyiségben. Akár 10 000 pascal szívóteljesítménnyel könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket a száraz tisztítás során, míg a bevált görgős technológia kiváló nedves tisztítást biztosít. Irányítsa kényelmesen az RVF 7-et az alkalmazáson keresztül, és élvezze a több szabadidőt, miközben otthona ragyogóan tiszta marad.