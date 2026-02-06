RVF 7
Autonóm porszívózás és felmosás: Az RVF 7 könnyedén tisztítja a kemény padlókat és az alacsony szálú szőnyegeket. A kamera és a mesterséges intelligencia segítségével a kisebb akadályok is könnyen elkerülhetők.
Tapasztalja meg a könnyed padlótisztítást az intelligens RVF 7-tel. Az innovatív robotporszívó és felmosó nemcsak a kemény padlókat, hanem a rövid szálú szőnyegeket is tisztítja – ráadásul teljesen önállóan. Az intelligens LiDAR navigációnak, a kamerának és a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően felismeri az akadályokat, és hibátlanul navigál minden helyiségben. Akár 10 000 pascal szívóteljesítménnyel könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket a száraz tisztítás során, míg a bevált görgős technológia kiváló nedves tisztítást biztosít. Irányítsa kényelmesen az RVF 7-et az alkalmazáson keresztül, és élvezze a több szabadidőt, miközben otthona ragyogóan tiszta marad.
Jellemzők és előnyök
Kipróbált és bevált görgős technológiaA forgó henger folyamatosan friss vízzel nedvesedik, majd minden fordulat után alaposan le van törölve. Ez higiénikus tisztítást biztosít, és hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket.
Intelligens szennyeződésérzékelésAz RVF 7 felismeri a szennyeződés mértékét, majd automatikusan beállítja a tisztítási paramétereket a hatékony és alapos tisztítás biztosítása érdekében.
Élő kamera távoli hozzáférésselA csatlakoztatott RVF 7 élő kamerájának képét bármikor elérheti az alkalmazáson keresztül, így utazás közben is megfigyelheti saját otthonát.
Precíz navigáció LiDAR-ral és mesterséges intelligenciával
- Lehetővé teszi a helyiségek gyors és pontos felismerését, még sötétben is. Ez azt jelenti, hogy a robotporszívó mindig tartja a helyes irányt és megbízhatóan takarít.
- A kiegészítő egyetlen lézeres érzékelő és az intelligens kamera felismeri a LiDAR számára láthatatlan kis vagy lapos tárgyakat. Az akadályok átkerülnek a mentett térképekre.
- A LiDAR navigáció süllyesztett érzékelővel rendelkezik, amely csökkenti a robot teljes magasságát, lehetővé téve az optimális tisztítást még alacsony bútorok alatt is.
Emelhető felmosóhenger és főkefe hajszálak feltekeredését gátló technológiával
- Ha az RVF 7 nedves szennyeződést vagy folyadékot észlel a padlón, a fő száraz tisztítókefe automatikusan felemelkedik.
- Ha az RVF 7 nedves tisztítás közben szőnyeget érzékel, a felmosóhenger automatikusan felemelkedik, hogy megvédje a szőnyeget a nedvességtől (egyedileg beállítható az alkalmazásban).
- A fő kefe speciális, hajszálak összegabalyodását megakadályozó elemmel van ellátva, így a hosszú hajszálak sokkal kevésbé tekerednek a kefe köré, és ezért sokkal könnyebben eltávolíthatók.
Kéttartályos rendszer beépített érzékelővel
- A mikroszálas hengereket folyamatosan nedvesíti a frissvíz-tartályból származó víz, míg a szennyezett víz egy külön tartályban gyűlik össze. Tiszta padlóért – minden felmosáskor.
- Az integrált értesítési funkció vizuálisan, hangjelzéssel és az alkalmazásban megjelenő üzenettel jelzi, ha a frissvíztartály üres vagy a szennyezettvíztartály megtelt.
Töltőállomás padlóvédő lemezzel
- Az RVF 7 takarítás közben folyamatosan figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét, szükség esetén automatikusan visszatér a töltőállomásra, és a töltés után automatikusan folytatja a takarítást.
- A mellékelt padlóvédő lemez megvédi az érzékeny padlókat a felmosóhenger által kibocsátott nedvességtől.
Üzemmódváltás egyetlen gombnyomással
- A tisztítási mód gyors és egyszerű váltása egyetlen gombnyomással közvetlenül a gépen, a kezelés intuitív, kényelmes és alkalmazás nélkül is lehetséges.
Mosógépben mosható henger
- A felmosóhenger 60 °C-on mosógépben mosható. Ez azt jelenti, hogy még a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja, amelyek idővel felhalmozódtak a mikroszálas hengerben.
- A mosógépben történő görgőtisztítás sokkal higiénikusabb eredményt kínál, az egyszerű folyó víz alatti tisztítás mellett.
Kényelmes alkalmazásvezérlés
- Takarítási paraméterek testreszabott beállítása: Térképek létrehozása különböző emeletekhez, tiltott zónák beállítása, szobák elnevezése, takarítási idők beállítása és még sok más.
- A szívóteljesítmény, a vízfogyasztás és egyéb tisztítási beállítások minden szobához külön beállíthatók.
- A tisztítás folyamata folyamatosan nyomon követhető, és részletes tisztítási jelentések hívhatók elő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|14,4
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5,2
|Szívóteljesítmény (Pa)
|max. 13000
|Frissvíztartály (ml)
|300
|Szennyezettvíz-tartály (ml)
|130
|Hulladéktartály (ml)
|250
|Üzemidő töltésenként (min)
|150 (porszívó)
|Felületi teljesítmény (m²)
|160 (porszívó) / 60 (porszívó és felmosó)
|A robot méretei (H x SZ x K) (mm)
|105
|A robot átmérője (mm)
|360
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,6
|Csomagolási súly (kg)
|9,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|350 x 350 x 105
A csomag tartalma
- Tisztítókefe
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 2 x 30 ml, Illatmentes Foam Stop, 30 ml
- Hulladéktartály
- Oldalkefe: 4 x
- Felmosóegység
- Mikroszálas henger: 2 Darab(ok)
- Szűrők: 2 x
- Tisztítóeszköz
- Frissvíztartály
- Szennyezettvíz-tartály
- Töltőállomás
- Padlóvédelem/parkolólemez
Felszereltség
- Zuhanásérzékelők
- önálló tisztítás
- AI szennyeződésérzékelés
- AI akadályészlelés
- élő kamera
- Szőnyegérzékelő
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- Bluetooth kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Száraz tisztítási mód
- Kombinált tisztítási mód (nedves és száraz)
- Szegélyközeli tisztítás
- emelhető tisztítókefe
- emelhető felmosórongy
Alkalmazási területek
- Minden kemény padlóra, például parkettára, laminált padlóra, parafára, kőre, linóleumra és PVC-re
- Rövid szálú szőnyegeken
