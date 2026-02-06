RVF 7 Comfort
Autonóm porszívózás és felmosás: Az RVF 7 Comfort kamerával és mesterséges intelligenciával tisztítja a kemény padlókat és az alacsony szálú szőnyegeket, míg a multifunkciós állomás még nagyobb autonómiát biztosít.
Tapasztalja meg a könnyed padlótisztítást az intelligens RVF 7 Comforttal. Az innovatív robotporszívó és felmosó nemcsak a kemény padlókat, hanem a rövid szálú szőnyegeket is tisztítja – ráadásul teljesen önállóan. Az intelligens LiDAR navigációnak, a kamerának és a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően felismeri az akadályokat, és hibátlanul navigál minden helyiségben. Akár 10 000 pascal szívóteljesítménnyel könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket a száraz tisztítás során, míg a bevált Kärcher hengertechnológia kiváló nedves tisztítást biztosít. Az RVF 7 Comfort multifunkciós állomása még nagyobb autonómiát tesz lehetővé. Amint nincs friss víz, vagy a szennyezett víz és a száraz szennyeződés tartályai megtelnek, az RVF 7 Comfort automatikusan az állomásra ugrik. Ott friss vizet tölt fel, és a szennyezett víz és a száraz szennyeződés eltávolításra kerül – mindezt beavatkozás nélkül. Irányítsa kényelmesen az RVF 7 Comfortot az alkalmazáson keresztül, és élvezze a több szabadidőt, miközben otthona ragyogóan tiszta marad.
Jellemzők és előnyök
Kipróbált és bevált görgős technológiaA forgó henger folyamatosan friss vízzel nedvesedik, majd minden fordulat után alaposan le van törölve. Ez higiénikus tisztítást biztosít, és hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket.
Intelligens szennyeződésérzékelésAz RVF 7 Comfort felismeri a szennyeződés mértékét, majd automatikusan beállítja a tisztítási paramétereket a hatékony és alapos tisztítás biztosítása érdekében.
Élő kamera távoli hozzáférésselAz alkalmazáson keresztül bármikor hozzáférhetsz a csatlakoztatott RVF 7 Comfort élő kamerájának képéhez, így utazás közben is megfigyelheted saját otthonodat.
Precíz navigáció LiDAR-ral és mesterséges intelligenciával
- Lehetővé teszi a helyiségek gyors és pontos felismerését, még sötétben is. Ez azt jelenti, hogy a robotporszívó mindig tartja a helyes irányt és megbízhatóan takarít.
- A kiegészítő egyedi lézerérzékelő és az intelligens kamera felismeri a LiDAR számára láthatatlan kis vagy lapos tárgyakat, például cipőket, zoknikat vagy kábeleket.
- Ha a lézerkamerarendszer akadályokat észlel, azokat átviszi a tárolható térképekre.
Emelhető felmosóhenger és főkefe hajszálak feltekeredését gátló technológiával
- Ha az RVF 7 Comfort nedves szennyeződést vagy folyadékot észlel a padlón, a fő száraz tisztítókefe automatikusan felemelkedik.
- Ha az RVF 7 Comfort nedves tisztítás közben szőnyeget érzékel, a felmosóhenger automatikusan felemelkedik, hogy megvédje a szőnyeget a nedvességtől (egyedileg beállítható az alkalmazásban).
- A fő kefe speciális, hajszálak összegabalyodását megakadályozó elemmel van ellátva, így a hosszú hajszálak sokkal kevésbé tekerednek a kefe köré, és ezért sokkal könnyebben eltávolíthatók.
Kéttartályos rendszer beépített érzékelővel
- A mikroszálas hengereket folyamatosan nedvesíti a frissvíz-tartályból származó víz, míg a szennyezett víz egy külön tartályban gyűlik össze. Tiszta padlóért – minden felmosáskor.
multifunkciós állomás
- A multifunkciós állomás automatikusan kiüríti és feltölti a víztartályokat, valamint a száraz szennyeződések tartályát. A robot ezután önállóan folytatja a takarítást.
- Minden tisztítási ciklus után a felmosóhenger automatikusan meleg vízzel megtisztul, majd meleg levegővel megszárad.
Üzemmódváltás egyetlen gombnyomással
- A tisztítási mód gyors és egyszerű váltása egyetlen gombnyomással közvetlenül a gépen vagy a multifunkciós állomáson, a kezelés intuitív, kényelmes és alkalmazás nélkül is lehetséges.
Mosógépben mosható henger
- A felmosóhenger 60 °C-on mosógépben mosható. Ez azt jelenti, hogy még a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja, amelyek idővel felhalmozódtak a mikroszálas hengerben.
- Egy másik lehetőség a mikroszálas henger tisztítására, a multifunkciós állomáson történő tisztítás mellett.
Kényelmes alkalmazásvezérlés
- Takarítási paraméterek testreszabott beállítása: Térképek létrehozása különböző emeletekhez, tiltott zónák beállítása, szobák elnevezése, takarítási idők beállítása és még sok más.
- A szívóteljesítmény, a vízfogyasztás és egyéb tisztítási beállítások minden helyiséghez külön beállíthatók.
- A tisztítás folyamata folyamatosan nyomon követhető, és részletes tisztítási jelentések hívhatók elő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|14,4
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5,2
|Zajszint (dB (A))
|< 67
|Szívóteljesítmény (Pa)
|max. 13000
|Frissvíztartály (ml)
|300
|Szennyezettvíz-tartály (ml)
|130
|Hulladéktartály (ml)
|250
|Üzemidő töltésenként (min)
|150 (porszívó)
|Felületi teljesítmény (m²)
|160 (porszívó) / 60 (porszívó és felmosó)
|frissvíz tartály multifunkciós állomás (l)
|3
|szennyvíztartály multifunkciós állomás (l)
|2,4
|porzsákos multifunkciós állomás (l)
|4
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|A robot méretei (H x SZ x K) (mm)
|105
|A robot átmérője (mm)
|360
|multifunkciós állomás méretei (H x Sz x M) (mm)
|450 x 400 x 520
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,6
|Csomagolási súly (kg)
|20,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|350 x 350 x 105
A csomag tartalma
- Tisztítókefe
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 500 ml, Illatmentes Foam Stop, 2 x 30 ml
- Hulladéktartály
- Porzsákok mennyisége: 2 Darab(ok)
- Oldalkefe: 4 x
- Felmosóegység
- Mikroszálas henger: 2 Darab(ok)
- Szűrők: 2 x
- Tisztítóeszköz
- Frissvíztartály
- Szennyezettvíz-tartály
- multifunkciós állomás
- Padlóvédelem/parkolólemez
Felszereltség
- Zuhanásérzékelők
- önálló tisztítás
- AI szennyeződésérzékelés
- AI akadályészlelés
- élő kamera
- Szőnyegérzékelő
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- Bluetooth kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Száraz tisztítási mód
- Kombinált tisztítási mód (nedves és száraz)
- önálló tisztítás: Melegvíz
- autonóm felmosószárítás: Forró
- automatikus tartálytöltés
- automatikus tartályürítés
- Automatikus porürítés
- Szegélyközeli tisztítás
- emelhető tisztítókefe
- emelhető felmosórongy
- Porzsák anyaga: Flíz
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Rövid szálú szőnyegeken
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.