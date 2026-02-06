Tapasztalja meg a könnyed padlótisztítást az intelligens RVF 7 Comforttal. Az innovatív robotporszívó és felmosó nemcsak a kemény padlókat, hanem a rövid szálú szőnyegeket is tisztítja – ráadásul teljesen önállóan. Az intelligens LiDAR navigációnak, a kamerának és a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően felismeri az akadályokat, és hibátlanul navigál minden helyiségben. Akár 10 000 pascal szívóteljesítménnyel könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket a száraz tisztítás során, míg a bevált Kärcher hengertechnológia kiváló nedves tisztítást biztosít. Az RVF 7 Comfort multifunkciós állomása még nagyobb autonómiát tesz lehetővé. Amint nincs friss víz, vagy a szennyezett víz és a száraz szennyeződés tartályai megtelnek, az RVF 7 Comfort automatikusan az állomásra ugrik. Ott friss vizet tölt fel, és a szennyezett víz és a száraz szennyeződés eltávolításra kerül – mindezt beavatkozás nélkül. Irányítsa kényelmesen az RVF 7 Comfortot az alkalmazáson keresztül, és élvezze a több szabadidőt, miközben otthona ragyogóan tiszta marad.