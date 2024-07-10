1 ÉVES JÓTÁLLÁSKITERJESZTÉS A SIGNATURE LINE TERMÉKEKRE

Válaszd a maximumot: a jótállás kiterjesztését

Különleges előnyként egy év jótálláshosszabítást biztosítunk minden Signature Line termékre, regisztrálásuk után. E-mailben érkezik egy visszaigazolás erről. Kérjük, őrizd meg ezt a dokumentumot az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt, esetleges garanciális esetre. Felhívjuk figyelmed, hogy az alkalmazáson keresztül egyszerűen regisztrálhatod termékedet. Olvasd be a QR-kódot a csomagolásról vagy az üdvözlőlevélből.