1 ÉVES JÓTÁLLÁSKITERJESZTÉS A SIGNATURE LINE TERMÉKEKRE
Válaszd a maximumot: a jótállás kiterjesztését
Különleges előnyként egy év jótálláshosszabítást biztosítunk minden Signature Line termékre, regisztrálásuk után. E-mailben érkezik egy visszaigazolás erről. Kérjük, őrizd meg ezt a dokumentumot az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt, esetleges garanciális esetre. Felhívjuk figyelmed, hogy az alkalmazáson keresztül egyszerűen regisztrálhatod termékedet. Olvasd be a QR-kódot a csomagolásról vagy az üdvözlőlevélből.
Figyelem: A regisztrációt a vásárlás dátumától számított 4 héten belül be kell fejezni, hogy a jótállásakiterjesztés érvényes legyen.