1 ÉVES JÓTÁLLÁSKITERJESZTÉS A SIGNATURE LINE TERMÉKEKRE

Signature Line FC 7

Válaszd a maximumot: a jótállás kiterjesztését

Különleges előnyként egy év jótálláshosszabítást biztosítunk minden Signature Line termékre, regisztrálásuk után. E-mailben érkezik egy visszaigazolás erről. Kérjük, őrizd meg ezt a dokumentumot az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt, esetleges garanciális esetre. Felhívjuk figyelmed, hogy az alkalmazáson keresztül egyszerűen regisztrálhatod termékedet. Olvasd be a QR-kódot a csomagolásról vagy az üdvözlőlevélből.

+1 év kiterjesztett jótállás

Signature Line jótállás hosszabbítás

      Kérjük, a gép gyári számát beírni, amit a termék csomagolásán, a vonalkód alatt, „Serial Number” megnevezéssel talál meg.

      Kereskedés vagy a webshop neve ahonnan vásárolta a terméket

      Kérjük olvasd el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót arról, hogy milyen lépéseket teszünk az általad megadott adatok védelmére.

      Figyelem: A regisztrációt a vásárlás dátumától számított 4 héten belül be kell fejezni, hogy a jótállásakiterjesztés érvényes legyen.