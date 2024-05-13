Száraz-nedves porszívók

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

A multifunkcionalitás a száraz-nedves porszívóink DNS-ébe van kódolva. Ezek az erős, sokoldalú gépek elvégzik a takarítást, legyen az a pince, a garázs, a hobbiműhely vagy a kert. Felújítási munkákhoz, autó kiporszívózásához, szilánkok vagy kiömlött víz eltávolításához – mindegy, hogy a piszok száraz, nedves, durva vagy finom. Ezek az eszközök megbízhatóan birkóznak meg a nagy mennyiségű vízzel is.