Száraz-nedves porszívók
Műhelyporszívó vagy autóporszívó, száraz vagy nedves szennyeződés, durva vagy finom piszok – nekünk mindegy! A Kärcher száraz-nedves porszívói sokféle alkalmazási területet kínálnak mind kültéren, mind beltéren. A kiemelkedő szívóerejükkel, magas energiahatékonyságukkal és robosztus kialakításukkal kitűnnek a tömegből. A multifunkcionális készülékek számos felhasználási területtel és széles körű tartozékokkal rendelkeznek, így remek problémamegoldók otthonra, a kertbe és a garázsba is.
LEGYEN MINDEN ÚJRA WOW! BÁRMI IS TÖRTÉNIK.
Nedves vagy száraz – mindegy: az erőteljes WD sorozat minden típusú szennyeződést felszív. Fedezd fel a Kärcher porszívókat, amelyek mindenre képesek! Nagy szívóerejük és gyors, maradványmentes szennyeződéseltávolításuk minden padlófelületen visszahozza a WOW-érzést az otthonodban és a ház körül. Akár nedves, akár száraz szennyeződésről van szó, a különböző tartozékokkal felszerelt WD megbízható társad lesz.
Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
A multifunkcionalitás a száraz-nedves porszívóink DNS-ébe van kódolva. Ezek az erős, sokoldalú gépek elvégzik a takarítást, legyen az a pince, a garázs, a hobbiműhely vagy a kert. Felújítási munkákhoz, autó kiporszívózásához, szilánkok vagy kiömlött víz eltávolításához – mindegy, hogy a piszok száraz, nedves, durva vagy finom. Ezek az eszközök megbízhatóan birkóznak meg a nagy mennyiségű vízzel is.
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény és szívóerő
Ahol a hagyományos háztartási porszívók küszködnek, ott a Kärcher száraz-nedves porszívói igazán belehúznak. Erőteljes szívás és kiemelkedő energiahatékonyság: a száraz-nedves porszívók ideális szennyeződésfelszívást biztosítanak a tökéletesen összehangolt eszközöknek és tartozékoknak köszönhetően, miközben gyors és alapos tisztítási eredményeket érnek el. A szívó funkció használata fűrészelés, csiszolás és sok más munka során csökkenti a por és a kosz belégzését, tisztán tartva munkaterületedet.
Még több kényelem
Kényelem magasabb szinten: a kompakt kialakításnak hála ezek az eszközök kevés tárolóhelyet igényelnek, hiszen lehetővé teszik a tömlő és a tartozékok közvetlenül a készüléken való tárolását. A száraz-nedves porszívók az innovatív szűrőkialakításokkal kényelmesen használhatók anélkül, hogy a szennyeződésekkel érintkeznél. Sőt, a magas színvonalú minőségnek és robusztusságnak köszönhetően hosszú élettartamuk kifejezetten megkülönbözteti a száraz-nedves porszívókat.
Jellemzők
Alkalmazási területek
A masszív Kärcher száraz-nedves porszívók nem ismernek akadályt. Ugyanolyan hatékonyan távolítják el a száraz szennyeződést, mint a nedves piszkot, és még a nagy mennyiségű folyadék sem jelent számukra problémát.
Autótisztítás
Tisztítsd meg az autód alaposan egy Kärcher száraz-nedves porszívó segítségével! A kiterjedt tartozékválaszték lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek, például az ülések közötti területek hatékony tisztítását is.
Felújítás
A Kärcher száraz-nedves porszívók képesek megküzdeni a durva törmelékkel is. Az innovatív szűrőrendszer és az állandóan magas szívóerő megkönnyíti a tisztítási folyamatot, és lehetővé teszi az alacsony energiafogyasztással való munkát. Még a vizes vagy átnedvesedett törmelék sem jelent problémát.
Műhely
Kényelmes poreltávolítás fa- és műhelymunkához. A beépített konnektorral rendelkező modelleknél az elektromos eszközök közvetlenül csatlakoztathatók a száraz-nedves porszívóhoz, amely automatikusan felszívja a faforgácsot, amint elkezded a fűrészelést.
Folyadékok és szilánkok
A száraz-nedves porszívók neve mindent elmond. A törött üvegpalackok, kis tócsák vagy a nedves szennyeződés egyáltalán nem jelent problémát a nagy szívóerőnek – köszönhetően a robusztus tartálynak és a szűrőzsák nélküli porszívózásnak.
Szivárgó vagy kiömlött víz
Nagy tócsák számos okból keletkezhetnek, de mindegyik esetben alaposan eltávolíthatók egy Kärcher száraz-nedves porszívóval. A nagy méretű tartály lehetővé teszi, hogy hosszú időn keresztül porszívózhass, valamint gyorsan és erőfeszítés nélkül szippantsd fel a nagyobb mennyiségű vizet is.
Kert
A száraz-nedves porszívó valódi segítség lehet a kertben is. Könnyedén porszívózza fel a kis ágakat, kavicsokat, leveleket, vagy használhatod a fúvó funkciót azok félrefújásához is.
Kültéri területek
A teraszok, garázsok, házbejáratok és lépcsők pillanatok alatt újra tiszták a száraz-nedves porszívókkal.
Beltéri területek
A WD porszívókat a normál porszívókhoz hasonló módon lehet használni a lakóterek porszívózására is, és a legjobb tisztítási eredményeket kínálják a speciális tartozékoknak, például a szőnyegfúvókának köszönhetően.
Névhasználat
GYIK
Hogyan működik a Kärcher száraz-nedves porszívó szűrőtisztítása?
Hogyan cserélhető ki a patronszűrő (WD 2 – WD 3)?
Hogyan cserélhető ki a lapos redős szűrő (WD 4 – WD 6)?
Hogyan helyezhető be a szűrőzsák a Kärcher porszívókba (WD 2 – WD 6)?
Hogyan tárolható a tömlő a Kärcher száraz-nedves porszívókon (WD 3 – WD 6)?
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók
A Kärcher akkumulátoros és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívói alapos tisztítást biztosítanak ott, ahová a vezetékes nedves és száraz porszívók nem érnek el, vagy nehezen hozzáférhető területeken – legyen szó az autóról, a kocsibeállóról, a nyaralóról vagy a kerti ösvényekről; ugyanazt a funkcionalitást nyújtja, mint egy vezetékes készülék. Nincs kábel, nincs limit Kärcher 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros száraz-nedves porszívóival.
Száraz-nedves porszívó tartozékok: praktikusabbak, alaposabbak
A tartozékokat kifejezetten a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz fejlesztettük ki. Az eszközökkel együtt rendkívül lenyűgöző tisztítási hatékonyságot szabadítanak fel, és bővítik az alkalmazások körét.