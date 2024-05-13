Száraz-nedves porszívók

Műhelyporszívó vagy autóporszívó, száraz vagy nedves szennyeződés, durva vagy finom piszok – nekünk mindegy! A Kärcher száraz-nedves porszívói sokféle alkalmazási területet kínálnak mind kültéren, mind beltéren. A kiemelkedő szívóerejükkel, magas energiahatékonyságukkal és robosztus kialakításukkal kitűnnek a tömegből. A multifunkcionális készülékek számos felhasználási területtel és széles körű tartozékokkal rendelkeznek, így remek problémamegoldók otthonra, a kertbe és a garázsba is.

People celebrate party on terrace

People celebrate party inside house

Person works wood in workshop

People in car

LEGYEN MINDEN ÚJRA WOW! BÁRMI IS TÖRTÉNIK.

Nedves vagy száraz – mindegy: az erőteljes WD sorozat minden típusú szennyeződést felszív. Fedezd fel a Kärcher porszívókat, amelyek mindenre képesek! Nagy szívóerejük és gyors, maradványmentes szennyeződéseltávolításuk minden padlófelületen visszahozza a WOW-érzést az otthonodban és a ház körül. Akár nedves, akár száraz szennyeződésről van szó, a különböző tartozékokkal felszerelt WD megbízható társad lesz.

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

A multifunkcionalitás a száraz-nedves porszívóink DNS-ébe van kódolva. Ezek az erős, sokoldalú gépek elvégzik a takarítást, legyen az a pince, a garázs, a hobbiműhely vagy a kert. Felújítási munkákhoz, autó kiporszívózásához, szilánkok vagy kiömlött víz eltávolításához – mindegy, hogy a piszok száraz, nedves, durva vagy finom. Ezek az eszközök megbízhatóan birkóznak meg a nagy mennyiségű vízzel is.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény és szívóerő

Ahol a hagyományos háztartási porszívók küszködnek, ott a Kärcher száraz-nedves porszívói igazán belehúznak. Erőteljes szívás és kiemelkedő energiahatékonyság: a száraz-nedves porszívók ideális szennyeződésfelszívást biztosítanak a tökéletesen összehangolt eszközöknek és tartozékoknak köszönhetően, miközben gyors és alapos tisztítási eredményeket érnek el. A szívó funkció használata fűrészelés, csiszolás és sok más munka során csökkenti a por és a kosz belégzését, tisztán tartva munkaterületedet.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Még több kényelem

Kényelem magasabb szinten: a kompakt kialakításnak hála ezek az eszközök kevés tárolóhelyet igényelnek, hiszen lehetővé teszik a tömlő és a tartozékok közvetlenül a készüléken való tárolását. A száraz-nedves porszívók az innovatív szűrőkialakításokkal kényelmesen használhatók anélkül, hogy a szennyeződésekkel érintkeznél. Sőt, a magas színvonalú minőségnek és robusztusságnak köszönhetően hosszú élettartamuk kifejezetten megkülönbözteti a száraz-nedves porszívókat.

Compact wet and dry vacuum cleaners

Jellemzők

Alkalmazási területek

A masszív Kärcher száraz-nedves porszívók nem ismernek akadályt. Ugyanolyan hatékonyan távolítják el a száraz szennyeződést, mint a nedves piszkot, és még a nagy mennyiségű folyadék sem jelent számukra problémát.

Kärcher WD 5 P S

Autótisztítás

Tisztítsd meg az autód alaposan egy Kärcher száraz-nedves porszívó segítségével! A kiterjedt tartozékválaszték lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek, például az ülések közötti területek hatékony tisztítását is.

Kärcher WD 5 P S

Felújítás

A Kärcher száraz-nedves porszívók képesek megküzdeni a durva törmelékkel is. Az innovatív szűrőrendszer és az állandóan magas szívóerő megkönnyíti a tisztítási folyamatot, és lehetővé teszi az alacsony energiafogyasztással való munkát. Még a vizes vagy átnedvesedett törmelék sem jelent problémát.

Kärcher WD 3 P S

Műhely

Kényelmes poreltávolítás fa- és műhelymunkához. A beépített konnektorral rendelkező modelleknél az elektromos eszközök közvetlenül csatlakoztathatók a száraz-nedves porszívóhoz, amely automatikusan felszívja a faforgácsot, amint elkezded a fűrészelést.

Kärcher WD 2

Folyadékok és szilánkok

A száraz-nedves porszívók neve mindent elmond. A törött üvegpalackok, kis tócsák vagy a nedves szennyeződés egyáltalán nem jelent problémát a nagy szívóerőnek – köszönhetően a robusztus tartálynak és a szűrőzsák nélküli porszívózásnak.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Szivárgó vagy kiömlött víz

Nagy tócsák számos okból keletkezhetnek, de mindegyik esetben alaposan eltávolíthatók egy Kärcher száraz-nedves porszívóval. A nagy méretű tartály lehetővé teszi, hogy hosszú időn keresztül porszívózhass, valamint gyorsan és erőfeszítés nélkül szippantsd fel a nagyobb mennyiségű vizet is.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Kert

A száraz-nedves porszívó valódi segítség lehet a kertben is. Könnyedén porszívózza fel a kis ágakat, kavicsokat, leveleket, vagy használhatod a fúvó funkciót azok félrefújásához is.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Kültéri területek

A teraszok, garázsok, házbejáratok és lépcsők pillanatok alatt újra tiszták a száraz-nedves porszívókkal.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Beltéri területek

A WD porszívókat a normál porszívókhoz hasonló módon lehet használni a lakóterek porszívózására is, és a legjobb tisztítási eredményeket kínálják a speciális tartozékoknak, például a szőnyegfúvókának köszönhetően.

Névhasználat

GYIK

Hogyan működik a Kärcher száraz-nedves porszívó szűrőtisztítása?

Hogyan cserélhető ki a patronszűrő (WD 2 – WD 3)?

Hogyan cserélhető ki a lapos redős szűrő (WD 4 – WD 6)?

Hogyan helyezhető be a szűrőzsák a Kärcher porszívókba (WD 2 – WD 6)?

Hogyan tárolható a tömlő a Kärcher száraz-nedves porszívókon (WD 3 – WD 6)?

Az integrált szűrőtisztító funkció révén a WD 5 – WD 6 sorozat csúcskategóriás készülékeinek szennyezett szűrői gyorsan és hatékonyan tisztíthatóak meg a szűrőtisztító gomb megnyomásával. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan magas szívóerővel dolgozhatunk még a nehéz tisztítási feladatok során is.

Száraz, nedves, durva vagy finom piszok – mindegy! A saját fejlesztésű padlófúvókák tökéletes szennyeződésfelszívást garantálnak, optimális csúszási viselkedésükkel lenyűgöznek, emellett gyorsan és könnyen átállíthatóak nedves vagy száraz szennyeződésre. A kapcsolható padlófúvókával az átváltás kényelmesen, a lábkapcsolóval történik. A speciális padlófúvókák garantálják a teljes körű tisztítással kapcsolatos elégedettséget.

Száraz porszívózás

Habszűrővel (WD 2) rendelkező készülékeknél mindig javasoljuk a szűrőzsák használatát. Patronos vagy lapos redős szűrővel (WD 3 – WD 6) rendelkező készülékeknél a finom por felszívásához szűrőzsákot kell használni. Más alkalmazásoknál nem okoz gondot a porszívózás szűrőzsák nélkül.

Nedves porszívózás

Folyadékok és nedves piszok porszívózása során ajánlott a szűrőzsák nélküli porszívózás. A habos, patronos és lapos redős szűrők nem sérülnek a nedves porszívózás során.

Szükség esetén a habszűrőt és a patronszűrőt folyó víz alatt tisztítsuk meg. Ne dörzsöld vagy keféld. A szűrőanyagokat hagyd teljesen megszáradni, mielőtt újra használatba vennéd őket.

A Kärcher száraz-nedves porszívók nem alkalmasak hamu porszívózására. A hideg hamut felszívhatod hamu-előleválasztóval, vagy használhatod a Kärcher hamuporszívót is.

A különböző Kärcher modellek különböző töltési kapacitással rendelkeznek, így a maximális töltési kapacitás a készülék típusától függ. Ha elérte a maximális töltési mennyiséget, egy úszó elzárja a vákuumnyílást, amely megállítja a porszívózást. A készülék nem áll le automatikusan, de megnövekedett fordulatszámmal működik. Azonnal kapcsold ki a készüléket, és ürítsd ki a tartályt.

A készülék elektromos kimeneténél található minimális és maximális wattértékek részletei az elektromos kimeneten találhatók.

Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

Akkumulátoros száraz-nedves porszívók

A Kärcher akkumulátoros és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívói alapos tisztítást biztosítanak ott, ahová a vezetékes nedves és száraz porszívók nem érnek el, vagy nehezen hozzáférhető területeken – legyen szó az autóról, a kocsibeállóról, a nyaralóról vagy a kerti ösvényekről; ugyanazt a funkcionalitást nyújtja, mint egy vezetékes készülék. Nincs kábel, nincs limit Kärcher 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros száraz-nedves porszívóival.

Tovább az akkumulátoros száraz-nedves porszívókhoz

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Száraz-nedves porszívó tartozékok: praktikusabbak, alaposabbak

A tartozékokat kifejezetten a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz fejlesztettük ki. Az eszközökkel együtt rendkívül lenyűgöző tisztítási hatékonyságot szabadítanak fel, és bővítik az alkalmazások körét.

WD tartozékok