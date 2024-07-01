BOOSTER SZIVATTYÚK

VÍZRE FEL!

A Kärcher kerti szivattyúk tökéletesek ahhoz, hogy olcsón megöntözd a kertedet. Ahelyett, hogy egyre dráguló ivóvizet használnál, a BP Garden kerti szivattyúk lehetővé teszik, hogy kutak vizét, talajvizet vagy esővizet használj. Ha szeretnél otthonodban vizet biztosítani, ne keress tovább: válaszd a BP Home háztartási szivattyúinkat és a BP Home & Garden háztartási és kerti szivattyúinkat! Ezek a termékek képesek arra, hogy újrahasznosított vizet használjanak a WC öblítéséhez és a mosógép számára is. A BP Barrel hordószivattyú, a BP Cistern ciszternaszivattyú és a BP Deep Well mélykútszivattyú ideálisak a közvetlen vízhasználatra.





