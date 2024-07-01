BOOSTER SZIVATTYÚK
VÍZRE FEL!
A Kärcher kerti szivattyúk tökéletesek ahhoz, hogy olcsón megöntözd a kertedet. Ahelyett, hogy egyre dráguló ivóvizet használnál, a BP Garden kerti szivattyúk lehetővé teszik, hogy kutak vizét, talajvizet vagy esővizet használj. Ha szeretnél otthonodban vizet biztosítani, ne keress tovább: válaszd a BP Home háztartási szivattyúinkat és a BP Home & Garden háztartási és kerti szivattyúinkat! Ezek a termékek képesek arra, hogy újrahasznosított vizet használjanak a WC öblítéséhez és a mosógép számára is. A BP Barrel hordószivattyú, a BP Cistern ciszternaszivattyú és a BP Deep Well mélykútszivattyú ideálisak a közvetlen vízhasználatra.
ÖNTÖZŐSZIVATTYÚK TÍPUSAI
Minden szivattyúnk lenyűgöz a maga nagy áramlási sebességével és energiahatékony fogyasztásával, hatékony biztonsági óvintézkedéseivel és felhasználóbarát működésével. Szűrővel felszerelve még szennyezett vízhez is alkalmasak, alkalmazástól függően pedig szárazonfutás, valamint túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelemmel is rendelkeznek. A háztartási és kerti szivattyúk kényelmes lábkapcsolóval kapcsolhatók be és ki, míg a ciszterna- és mélykútszivattyúk álló magasságból tudod be- és kikapcsolni.
Háztartási és kerti szivattyúk
Legyen szó a kert öntözéséről vagy a mosógép, esetleg a WC vízellátásáról – a hosszú távú, alacsony zajszintű és intelligens BP Home & Garden háztartási és kerti szivattyúk még több kényelmet nyújtanak, mivel automatikusan be- és kikapcsolnak, amikor vízre van szükségünk. Elektronikus nyomásfokozó szivattyúknak is nevezik őket. A többfokozatú szivattyúk fantasztikus teljesítményt és hatékonyságot, valamint csendes működést kínálnak a szükségleteknek megfelelően. Azonos áramlási sebesség esetén kisebb motorteljesítményt igényelnek, mint a hagyományos sugárszivattyúk – ezzel pedig körülbelül 30 %-os energiamegtakarítást érnek el. A szivattyúk állandó üzemi nyomása ráadásul a megbízható kertöntözést is biztosítja.
Kerti szivattyúk
A Kärcher erőteljes BP Garden szivattyúi ideálisak alternatív vízforrások (például ciszternák vagy esővizes tartályok) vizének szállításához. A praktikus lábkapcsoló további kényelmet nyújt. Ezek a kerti szivattyúk kiváló teljesítményt nyújtanak, lehetővé téve például, hogy a locsólókat a kertben csatlakoztassuk.
Háztartási szivattyúk
A jól bevált Kärcher minőséggel rendelkező, nagy teljesítményű BP Home házi szivattyúink teljesen automatikusan szállítják a vizet alternatív forrásokból (például kutakból és ciszternákból), ezáltal olcsó újrahasznosított vizet biztosítva a mosógépekhez, a WC öblítéséhez és egyéb felhasználási módokhoz. Különösen praktikus, hogy a házi szivattyúk szükség szerint automatikusan be- és kikapcsolnak, emellett integrált nyomáskiegyenlítő tartállyal rendelkeznek.
Hordószivattyúk
A BP Barrel hordószivattyú egy a hordórögzítő kapocsba integrált ki- és bekapcsolóval rendelkezik, segítségével pedig kényelmes, hatékony és költséghatékony módon öntözhetjük a kerteket esővízzel. Az előnyök nyilvánvalóak: nincs több nehéz locsolókanna cipelés. Nincs több értékes ivóvíz fogyasztása. Nincs szükségtelenül magas vízszámla. Az akkumulátoros modell esetében ráadásul egy áramforrás sem szükséges.
Ciszterna- és mélykútszivattyúk
A hosszú élettartamú rozsdamentes acél mélykútszivattyúk segítségével a BP Deep Well termékekkel olyan vízforrásokhoz férhetsz hozzá, mint a ciszternák, mélykutak és víztartályok. A szivattyúkat közvetlenül a vízbe kell helyezni, és előszűrő védi őket. Kompakt méretük és a többfokozatú hidraulika segítségével elért magas üzemi nyomás ideális megoldássá teszik őket keskeny és mély kutakhoz egyaránt. Mivel a szivattyúk nyomáskapcsolóval, túlfeszültség-védelemmel és extra hosszú tápkábellel vannak ellátva, háztartási vízellátáshoz is használhatók. A BP Cistern szivattyút kerti ciszternákba, hordókba vagy széles kútaknákba tervezték, valamint főként a kert öntözésére használják.
Akkumulátoros hordószivattyú
Kényelmes és gazdaságos öntözés: a rugalmas akkumulátoros hordószivattyúval könnyen felhasználhatod a gyűjtött esővizet, ráadásul külön víz- vagy áramforrásra sincs szükség.
GYIK: háztartási és kerti booster szivattyúk
Booster szivattyúink motorteljesítménye 400 és 1150 W közötti tartományra esik. És hogy melyik kerti szivattyút érdemes megvásárolni? Nem számít, hány eszközt szeretnél csatlakoztatni otthonodban vagy kertedben, a Kärcher minden igényre megtalálja a tökéletes modellt! Itt megtalálod a Kärcher szakértőinek válaszait.
Kiegészítők
Legyen akár a szívó-, akár a nyomóoldalon, a kiváló minőségű Kärcher kiegészítők megfelelő kombinációjával szivattyúink gyorsan, könnyen és biztonságosan használhatók. A PerfectConnect kiegészítők radiális tömítőelvük alapján könnyen összeszerelhetők, és megbízható tömítést kínálnak a problémamentes működéshez.
Sokoldalú és biztonságos
A BP szívótömlők bárhonnan képesek vizet szállítani – PE csövekből vagy közvetlenül "nyílt vízforrásokból", például esővizes tartályokból.
Könnyű csatlakozás
A Kärcher adapterek és csatlakozók használatával a tömlőket és szivattyúkat biztonságosan és problémamentesen csatlakoztathatjuk.
Optimális védelem
A szűrők megvédik a szivattyúkat a szennyeződéstől és az elzáródásoktól, miközben akadálytalan teljesítményt biztosítanak. A Kärcher minden felhasználási módhoz a megfelelő szűrőt biztosítja.
Tökéletesen felszerelt
A megfelelő kiegészítők – a szárazonfutás elleni védelemtől kezdve az elektronikus nyomáskapcsolóig – biztosítják a kényelmes és biztonságos működést.
A szivattyúdhoz megfelelő kiegészítőket a termékoldalakon találhatod meg.
A szivattyú kapacitásának kiszámítása
Így határozd meg a megfelelő szivattyút:
1. Ábrázold a diagramon a szivattyúteljesítmény görbéivel megfelelő funkciógörbét a használt tömlőhöz (1/2" vagy 3/4")! Kezdd a felhasználásnak megfelelő magassággal (a példadiagramon: 5 m)!
2. Határozd meg a felhasználás fogyasztási értékét (példánkban: 1000 l/h 2 bar nyomáson)! Az alkalmazás üzemi pontjának meghatározásához először határozd meg a kezdőpontot a fogyasztási értékhez a használt tömlő funkció görbéjén (lásd a példában a kezdőpontokat)!
3. Most alakítsd át az alkalmazott üzemi nyomást szállítási magassággá (1 bar = 10 m), majd add hozzá a szállítási magasságot a kezdőponthoz, és rajzold be az alkalmazás üzemi pontját!
A szivattyúteljesítmény görbéje az üzemi pont felett megmutatja az ideális szivattyút. Példánkban a BP 3 Home & Garden megfelelő, ha 3/4"-os tömlőt használunk, és a BP 5 Home & Garden megfelelő, ha 1/2"-os tömlőt használunk. Mindig válaszd a következő legnagyobb szivattyút több teljesítménytartalékért!
Minden fogyasztónak/felhasználásnak meghatározott üzemi pontra van szüksége. A következő tájékozódási példák használhatók a számításhoz (az adatok a szállítási magasságtól, vonal-/tömlőkeresztmetszettől függően változnak):
- Öntözőrendszer: kb. 1000 l/h 2 bar nyomáson (20 m szállítási magasság)
- Fúvóka: kb. 750 l/h 2 bar nyomáson (20 m szállítási magasság)
- WC öblítés: kb. 400 l/h minimum 0,5 bar nyomáson (ideális esetben 1 bar [10 m szállítási magasság])
- Mosógép: kb. 800 l/h minimum 0,5 bar nyomáson (ideális esetben 1 bar [10 m szállítási magasság])
Kiterjesztett garancia
