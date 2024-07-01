MERÜLŐSZIVATTYÚK
A Kärcher merülőszivattyúk rendkívül robusztusak és nagyon hosszú élettartamúak – még magánszektorbeli igényes használat esetén is. Ezt a professzionális alkalmazásokban jól bevált kerámia csúszógyűrűs tömítés teszi lehetővé, amely különösen nagy igénybevételnek is ellenáll. A szennyezett vízhez való merülőszivattyúinkkal könnyedén és nagy nyomáson, jelentős szállítómagasság mellett szivattyúzható a szennyezett, iszapos víz is. A lapos szívású szivattyúk tiszta vagy enyhén szennyezett vizet tudnak felszívni egészen 1 mm-es szintig, így csak a felület szárazra törlése marad hátra. Az új merülő, lapos szívású szennyvízszivattyúnk mindkét kihívásnak kiválóan megfelel.
Kärcher merülőszivattyúk az igényes feladatokhoz
Merülő szennyvízszivattyúk
A Kärcher merülő szennyvízszivattyúi teljesen robusztusak és különösen hosszú élettartamúak, bárhol is legyen rájuk szükség. Első választásnak számítanak, ha árvíz esetén gyors beavatkozásra van szükség, de ideálisak például a kerti dísztavak kiszivattyúzására is egy helyreállító tisztítás előtt. A vele felszívott szennyvíz akár 30 mm-es szemcseméretű részecskéket is tartalmazhat.
Lapos szívású merülőszivattyú
A lapos szívású merülőszivattyúink tiszta vagy enyhén szennyezett, legfeljebb 5 mm-es szemcséket tartalmazó vizet tudnak szállítani. A lapos szívás azt jelenti, hogy az összecsukható állványnak köszönhetően a víz egészen 1 mm-es szintig szivattyúzható, és így a felületet már csak szárazra kell törölni. Tökéletes megoldás, ha kerti medencét kell kiüríteni, vagy a pincéből kell kitakarítani a vizet.
Alkalmazási területek
Az alkalmazási területtől és a szivattyúzott víz szennyezettségi fokától függően választhatsz tiszta vízi vagy szennyvizes merülőszivattyút. Az alábbi táblázat megmutatja, mely termékek a legmegfelelőbbek az egyes alkalmazásokhoz.
Kiemelkedő tulajdonságok
Erőteljes, robusztus és extra hosszú élettartamú - ezek a Kärcher búvárszivattyúink tulajdonságai. Jelentős szállítási magasságukkal bármilyen feladatot el tudnak végezni a házban vagy a ház körül, legyen az bármilyen igényes, és a teljesítményosztálytól függően akár 22 000 liter vizet is szállítanak óránként. Az olajkamra által védett kerámia csúszógyűrűs tömítés csökkenti a kopást és jelentősen megnöveli a búvárszivattyúk élettartamát.
A Kärcher merülőszivattyúk jellemzői és előnyei
Rendkívül hosszú élettartam
Az olajkamra védelme alatt lévő kerámia csúszógyűrűs tömítés növeli a merülőszivattyúk élettartamát.
Rugalmas kapcsolási szintbeállítás
A kapcsolási szint beállítása különösen egyszerű a magasságállítható úszókapcsolóval.
Tökéletes védelem
Az integrált vagy opcionális előszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a dugulásoktól.
Automatikus szivattyúindítás
A szintérzékelő azonnal reagál – még alacsony vízszintnél is.
Kiváló szivattyúzási eredmények
Az állvány behajtása után a lapos szívó merülőszivattyúk 1 mm mélységig távolítják el a vizet, így a felületet már csak szárazra kell törölni.
Egyéni kapcsolási szint
A szintérzékelő mozgatásával a kapcsolási szint fokozatosan beállítható.
Kézi vagy automatikus
Egyszerű váltás a kézi be- és kikapcsolás és az automatikus üzemmód között.
Gyakorlatias, gyors csatlakozás
A Quick Connect segítségével gyors és kényelmes üzemeltetés érhető el.
A szivattyúkapacitás kiszámítása
Szivattyú teljesítménygörbe
A vonatkozó kritériumok közé tartozik az alkalmazáshoz szükséges áramlási sebesség és szállítási nyomás (= szállítómagasság). A szivattyú teljesítménygörbéjéből a kiszámított értékek alapján kiválasztható a megfelelő szivattyú. A bemutatott szivattyúk az egyes országokban elérhető kínálat alapján változhatnak.
Példaszámítás a megfelelő merülőszivattyú kiválasztásához
A megfelelő szivattyú kiválasztása nagyrészt a vízmennyiségtől függ, amely a következőképpen számítható ki: téglalap alakú terület: hossz × szélesség × átlagos mélység (m) × 1000 = tartálytartalom (l). Kerek terület: átmérő × átmérő × átlagos mélység (m) × 0,78 × 1000 = tartálytartalom (l). (Példa a medencére: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18 000 l)
Az alkalmazási terület és az alkalmazás módja alapján választhatsz szennyvízszivattyút vagy lapos szívású szivattyút. A felhasználási terület áttekintése segíthet a megfelelő szivattyútípus kiválasztásában. (Példa: lapos szívású szivattyú)
Nézd meg a vonatkozó diagramot, és összpontosíts a szivattyú teljesítménygörbéire, valamint a 10 m hosszú 1" PrimoFlex® tömlő vagy a 10 m hosszú 1 1/4" textíltömlő teljesítménygörbéire, attól függően, hogy melyik tömlőt szeretnéd használni. (Példa: 1" PrimoFlex® tömlő)
A példaszámítás eredménye:
Most kényelmesen olvashatod le az áramlási sebességet a tömlő teljesítménygörbéjének és a szivattyú teljesítménygörbéjének metszéspontjainál. Oszd el a korábban kiszámított vízmennyiséget az áramlási sebességgel (a vízszintes tengelyről olvasható le).
Így megkaphatod a várható szivattyúzási időt órákban. Ha szintkülönbséget kell leküzdeni a szivattyúzáskor*, a megfelelő tömlő teljesítménygörbéjét a függőleges tengelyen az adott méterek számával felfelé kell mozgatni. (Példa: max. szintkülönbség = 1 m; a teljesítménygörbét 1 m-rel feljebb kell tolni a függőleges tengelyen.)
Az SP 9.000 Flat metszéspontja kb. 3100 l/h, míg az SP 17.000 Flat szintérzékelőé 5000 l/h. Ez kb. 5 ¾ óra szivattyúzási időt ad az SP 9.000 Flat esetében. Az SP 17.000 Flat szintérzékelő viszont csak 3 ¾ órát igényelne, ezért ez lenne a jobb megoldás erre az alkalmazásra.
*Szintkülönbség a víz felszíne és a tömlő vége között.
Tartozékok
Megbízható rendszer-szolgáltatóként széles választékban kínálunk magas minőségű, eredeti tartozékokat vásárlóinknak. Számos különböző alkalmazási területen használhatók otthon a jól bevált szivattyúrendszerek. A Kärcher eredeti tartozékaival mindig jól felkészült leszel.
Praktikus textil tömlő
A rozsdamentes acél bilinccsel és szárnyas csavarral ellátott rugalmas textil tömlő szerszámok nélkül csatlakoztatható és helytakarékosan tárolható.
Megbízható és kompatibilis
A spiráltömlők és kerti tömlők tökéletesek minden Kärcher szivattyúhoz való csatlakoztatáshoz.
Egyszerű csatlakozás
A Kärcher adapterek és csatlakozók használatával a tömlők és a szivattyúk biztonságosan és problémamentesen csatlakoztathatók.
Tökéletesen felszerelt
A kivehető előszűrő növeli a merülőszivattyúd működési megbízhatóságát és védi a szivattyú járókereket a dugulásoktól.
Megtalálod a szivattyúdhoz tartozó megfelelő tartozékokat a termékoldalon.
Kiterjesztett garancia
A BP Garden, BP Home, BP Home & Garden SP Dirt, SP Dual és SP Flat szivattyúkra 5 évre meghosszabbíthatod a garanciát!