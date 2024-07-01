MERÜLŐSZIVATTYÚK

A példaszámítás eredménye:

Most kényelmesen olvashatod le az áramlási sebességet a tömlő teljesítménygörbéjének és a szivattyú teljesítménygörbéjének metszéspontjainál. Oszd el a korábban kiszámított vízmennyiséget az áramlási sebességgel (a vízszintes tengelyről olvasható le).

Így megkaphatod a várható szivattyúzási időt órákban. Ha szintkülönbséget kell leküzdeni a szivattyúzáskor*, a megfelelő tömlő teljesítménygörbéjét a függőleges tengelyen az adott méterek számával felfelé kell mozgatni. (Példa: max. szintkülönbség = 1 m; a teljesítménygörbét 1 m-rel feljebb kell tolni a függőleges tengelyen.)

Az SP 9.000 Flat metszéspontja kb. 3100 l/h, míg az SP 17.000 Flat szintérzékelőé 5000 l/h. Ez kb. 5 ¾ óra szivattyúzási időt ad az SP 9.000 Flat esetében. Az SP 17.000 Flat szintérzékelő viszont csak 3 ¾ órát igényelne, ezért ez lenne a jobb megoldás erre az alkalmazásra.

*Szintkülönbség a víz felszíne és a tömlő vége között.