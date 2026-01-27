Házi vízmű BP 3.200 Home
A nagy teljesítményű BP 3.200 Home nyomásfokozó szivattyú beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal automatikusan alacsony költségű használati vizet pumpál az egész házba.
Olcsó használati víz mosógépekhez, WC-vízhez stb.: A lenyűgöző BP3 Home nyomásfokozó szivattyú megfelel a Kärcher magas minőségi követelményeinek, és megbízható használati vízforrással látja el a háztartásokat. Lehetővé teszi a felhasználók számára az alternatív vízforrások, például kutak vagy ciszternák egyszerű csatlakoztatását és használatát - automatikusan, pontosan a megfelelő nyomás és kapacitás mellett. A BP 3.200 Home a szükséges vízmennyiségtől függően automatikusan be- és kikapcsol. A szivattyú számos funkcióval van felszerelve, például visszacsapó szeleppel, beépített nyomásjelzővel, nyomáskiegyenlítő tartállyal (19 liter) és hővédelemmel. Az ergonomikus hordozófogantyúnak köszönhetően könnyen kezelhető és szállítható. A szivattyútalp csavarokkal rögzíthető a padlóhoz, így biztosítva a szivattyú biztonságos állását. A BP 3.200 Home egyszerűen kezelhető a közvetlenül a szivattyún található be-/kikapcsolóval. A kiváló minőségű alkatrészek, mint például a rozsdamentes acél karima és a motortengely nem csak vonzóan néznek ki, hanem extra hosszú élettartamot is garantálnak.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Beépített hővédelemMegvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
RozsdamentesRobusztus anyagok a hosszú élettartamért
Beépített nyomáskijelző
- Tökéletes kontroll és szerviz
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|600
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 3200
|Szállítási magasság (m)
|max. 36
|Nyomás (bar)
|max. 3,6
|Munkanyomás (bar)
|1,5 - 2,8
|Max. felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,4
|Csomagolási súly (kg)
|12,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|439 x 269 x 517
A csomag tartalma
- 2 csatlakozó adapter G1 pumpákhoz
Felszereltség
- Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály: 19 l
- Beépített nyomáskijelző
- Víz elleni védelemmel ellátott ki- és bekapcsoló
- Hővédelem
- Rozsdamentes karima
- Visszacsapó-szeleppel
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
Alkalmazási területek
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
