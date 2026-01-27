Házi vízmű BP 3.200 Home

A nagy teljesítményű BP 3.200 Home nyomásfokozó szivattyú beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal automatikusan alacsony költségű használati vizet pumpál az egész házba.

Olcsó használati víz mosógépekhez, WC-vízhez stb.: A lenyűgöző BP3 Home nyomásfokozó szivattyú megfelel a Kärcher magas minőségi követelményeinek, és megbízható használati vízforrással látja el a háztartásokat. Lehetővé teszi a felhasználók számára az alternatív vízforrások, például kutak vagy ciszternák egyszerű csatlakoztatását és használatát - automatikusan, pontosan a megfelelő nyomás és kapacitás mellett. A BP 3.200 Home a szükséges vízmennyiségtől függően automatikusan be- és kikapcsol. A szivattyú számos funkcióval van felszerelve, például visszacsapó szeleppel, beépített nyomásjelzővel, nyomáskiegyenlítő tartállyal (19 liter) és hővédelemmel. Az ergonomikus hordozófogantyúnak köszönhetően könnyen kezelhető és szállítható. A szivattyútalp csavarokkal rögzíthető a padlóhoz, így biztosítva a szivattyú biztonságos állását. A BP 3.200 Home egyszerűen kezelhető a közvetlenül a szivattyún található be-/kikapcsolóval. A kiváló minőségű alkatrészek, mint például a rozsdamentes acél karima és a motortengely nem csak vonzóan néznek ki, hanem extra hosszú élettartamot is garantálnak.

Jellemzők és előnyök
Házi vízmű BP 3.200 Home: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Házi vízmű BP 3.200 Home: Beépített hővédelem
Beépített hővédelem
Megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
Házi vízmű BP 3.200 Home: Rozsdamentes
Rozsdamentes
Robusztus anyagok a hosszú élettartamért
Beépített nyomáskijelző
  • Tökéletes kontroll és szerviz
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 600
Vízszállítás max. (l / h) < 3200
Szállítási magasság (m) max. 36
Nyomás (bar) max. 3,6
Munkanyomás (bar) 1,5 - 2,8
Max. felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,4
Csomagolási súly (kg) 12,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 439 x 269 x 517

A csomag tartalma

  • 2 csatlakozó adapter G1 pumpákhoz

Felszereltség

  • Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály: 19 l
  • Beépített nyomáskijelző
  • Víz elleni védelemmel ellátott ki- és bekapcsoló
  • Hővédelem
  • Rozsdamentes karima
  • Visszacsapó-szeleppel
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
Házi vízmű BP 3.200 Home
Házi vízmű BP 3.200 Home
Házi vízmű BP 3.200 Home
Házi vízmű BP 3.200 Home

Videók

Alkalmazási területek
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.