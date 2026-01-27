Olcsó használati víz mosógépekhez, WC-vízhez stb.: A lenyűgöző BP3 Home nyomásfokozó szivattyú megfelel a Kärcher magas minőségi követelményeinek, és megbízható használati vízforrással látja el a háztartásokat. Lehetővé teszi a felhasználók számára az alternatív vízforrások, például kutak vagy ciszternák egyszerű csatlakoztatását és használatát - automatikusan, pontosan a megfelelő nyomás és kapacitás mellett. A BP 3.200 Home a szükséges vízmennyiségtől függően automatikusan be- és kikapcsol. A szivattyú számos funkcióval van felszerelve, például visszacsapó szeleppel, beépített nyomásjelzővel, nyomáskiegyenlítő tartállyal (19 liter) és hővédelemmel. Az ergonomikus hordozófogantyúnak köszönhetően könnyen kezelhető és szállítható. A szivattyútalp csavarokkal rögzíthető a padlóhoz, így biztosítva a szivattyú biztonságos állását. A BP 3.200 Home egyszerűen kezelhető a közvetlenül a szivattyún található be-/kikapcsolóval. A kiváló minőségű alkatrészek, mint például a rozsdamentes acél karima és a motortengely nem csak vonzóan néznek ki, hanem extra hosszú élettartamot is garantálnak.