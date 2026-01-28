Kerti szivattyú BP 4.500 Garden *EU
Erős és tartós: a BP 4.500 Garden kerti szivattyú ideális belépő szintű megoldás a környezetbarát kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból, például ciszternákból, tartályokból stb.
A kompakt, robusztus és hosszú élettartamú BP 4.500 Garden kerti szivattyú tökéletes belépőmodell a kerti öntözéshez alternatív forrásokból, például tartályokból és víztartályokból származó vízzel. A szivattyú nagy szívóteljesítménnyel és optimális nyomásteljesítménnyel nyűgöz le. A BP 4.500 Garden ergonomikus fogantyújának és kis súlyának köszönhetően kényelmesen szállítható. A kerti szivattyú emellett karbantartásmentes, és szerszám nélkül csatlakoztatható. A készülék kényelmesen be- és kikapcsolható a nagyméretű lábkapcsolóval, így kímélve a hátat. A kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál. A Kärcher öt évre kiterjesztett garanciát is kínál. Ami még ennél is több: Az elektronikus nyomáskapcsolóval a BP 4.500 Garden automatikus Start/Stop funkcióval ellátott szivattyúvá fejleszthető. Ez még nagyobb kényelmet jelent a kerti öntözés szempontjából. De ez még nem minden: A továbbfejlesztett szivattyú tökéletesen alkalmas a háztartás használati vízellátására.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Komfortos lábkapcsolóKényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Optimális felszívásA minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
- Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|550
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 4500
|Szállítási magasság (m)
|max. 36
|Nyomás (bar)
|max. 3,6
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,5
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,4
|Csomagolási súly (kg)
|7,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|372 x 186 x 231
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
- Ergonomikus hordozófogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.