A kompakt, robusztus és hosszú élettartamú BP 4.500 Garden kerti szivattyú tökéletes belépőmodell a kerti öntözéshez alternatív forrásokból, például tartályokból és víztartályokból származó vízzel. A szivattyú nagy szívóteljesítménnyel és optimális nyomásteljesítménnyel nyűgöz le. A BP 4.500 Garden ergonomikus fogantyújának és kis súlyának köszönhetően kényelmesen szállítható. A kerti szivattyú emellett karbantartásmentes, és szerszám nélkül csatlakoztatható. A készülék kényelmesen be- és kikapcsolható a nagyméretű lábkapcsolóval, így kímélve a hátat. A kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál. A Kärcher öt évre kiterjesztett garanciát is kínál. Ami még ennél is több: Az elektronikus nyomáskapcsolóval a BP 4.500 Garden automatikus Start/Stop funkcióval ellátott szivattyúvá fejleszthető. Ez még nagyobb kényelmet jelent a kerti öntözés szempontjából. De ez még nem minden: A továbbfejlesztett szivattyú tökéletesen alkalmas a háztartás használati vízellátására.