Kerti szivattyú BP 4.500 Garden *EU

Erős és tartós: a BP 4.500 Garden kerti szivattyú ideális belépő szintű megoldás a környezetbarát kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból, például ciszternákból, tartályokból stb.

A kompakt, robusztus és hosszú élettartamú BP 4.500 Garden kerti szivattyú tökéletes belépőmodell a kerti öntözéshez alternatív forrásokból, például tartályokból és víztartályokból származó vízzel. A szivattyú nagy szívóteljesítménnyel és optimális nyomásteljesítménnyel nyűgöz le. A BP 4.500 Garden ergonomikus fogantyújának és kis súlyának köszönhetően kényelmesen szállítható. A kerti szivattyú emellett karbantartásmentes, és szerszám nélkül csatlakoztatható. A készülék kényelmesen be- és kikapcsolható a nagyméretű lábkapcsolóval, így kímélve a hátat. A kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál. A Kärcher öt évre kiterjesztett garanciát is kínál. Ami még ennél is több: Az elektronikus nyomáskapcsolóval a BP 4.500 Garden automatikus Start/Stop funkcióval ellátott szivattyúvá fejleszthető. Ez még nagyobb kényelmet jelent a kerti öntözés szempontjából. De ez még nem minden: A továbbfejlesztett szivattyú tökéletesen alkalmas a háztartás használati vízellátására.

Jellemzők és előnyök
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden *EU: Masszív és hosszú élettartamú
A Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden *EU: Komfortos lábkapcsoló
Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden *EU: Optimális felszívás
A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
  • Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 550
Vízszállítás max. (l / h) < 4500
Szállítási magasság (m) max. 36
Nyomás (bar) max. 3,6
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,5
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,4
Csomagolási súly (kg) 7,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 372 x 186 x 231

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
  • Ergonomikus hordozófogantyú
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
