Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus

A használatra kész komplett készlet kezdőknek: a "BP 4.500 Garden Set Plus", amely tartalmazza a kerti szivattyút, a szívót és a kerti tömlőt. Ideális kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból.

Ez a praktikus induló készlet mindent tartalmaz, ami a kerti öntözéshez a víztartályokból vagy ciszternákból szükséges. A csúcspont természetesen a kompakt és hosszú élettartamú BP 4.500 Garden kerti szivattyú, amely nagy szívóerejével és optimális nyomásteljesítményével nyűgöz le. És mint minden Kärcher kerti szivattyú, ez is karbantartásmentes, szerszám nélkül telepíthető, és a nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően kényelmesen be- és kikapcsolható anélkül, hogy hátfájást okozna. Az öntözőszivattyú ráadásul automatikus indító/leállító funkcióval is bővíthető (elektronikus nyomáskapcsoló segítségével) - a még nagyobb kényelem érdekében a kertben vagy a háztartás használati vízellátásánál. A kerti szivattyúszett kiegészül egy 3,5 méteres vákuumálló spiráltömlővel, beleértve a szűrőt és a visszacsapó szelepet (G1 csatlakozómenettel, 3/4" átmérővel), egy 20 méteres Kärcher PrimoFlex® tömlővel (1/2" átmérővel)valamint egy fúvókával, csatlakozókkal és egy csapadapterrel. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ez a készlet különösen hosszú ideig fog örömet okozni Önnek. A Kärcher továbbá opcionálisan 5 évre meghosszabbított garanciát kínál Önnek.

Jellemzők és előnyök
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus: Komfortos lábkapcsoló
Komfortos lábkapcsoló
Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus: Azonnal üzemkész
Azonnal üzemkész
A komplett csatlakoztatásra kész spirál- és kerti tömlőkészlettel, így pillanatok alatt használatra kész.
Optimális felszívás
  • A szivattyú azonnal felszívja a vizet 8 méter mélyről, például egy ciszternából
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
  • Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 550
Vízszállítás max. (l / h) < 4500
Szállítási magasság (m) max. 36
Nyomás (bar) max. 3,6
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,5
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,6
Csomagolási súly (kg) 11,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 372 x 186 x 231

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz
  • Szívótömlő készlettel
  • Kerti öntözőkészlet

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
  • Ergonomikus hordozófogantyú
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus
Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
Tartozékok