Kerti szivattyú BP 4.500 Garden Set Plus
A használatra kész komplett készlet kezdőknek: a "BP 4.500 Garden Set Plus", amely tartalmazza a kerti szivattyút, a szívót és a kerti tömlőt. Ideális kerti öntözéshez alternatív vízforrásokból.
Ez a praktikus induló készlet mindent tartalmaz, ami a kerti öntözéshez a víztartályokból vagy ciszternákból szükséges. A csúcspont természetesen a kompakt és hosszú élettartamú BP 4.500 Garden kerti szivattyú, amely nagy szívóerejével és optimális nyomásteljesítményével nyűgöz le. És mint minden Kärcher kerti szivattyú, ez is karbantartásmentes, szerszám nélkül telepíthető, és a nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően kényelmesen be- és kikapcsolható anélkül, hogy hátfájást okozna. Az öntözőszivattyú ráadásul automatikus indító/leállító funkcióval is bővíthető (elektronikus nyomáskapcsoló segítségével) - a még nagyobb kényelem érdekében a kertben vagy a háztartás használati vízellátásánál. A kerti szivattyúszett kiegészül egy 3,5 méteres vákuumálló spiráltömlővel, beleértve a szűrőt és a visszacsapó szelepet (G1 csatlakozómenettel, 3/4" átmérővel), egy 20 méteres Kärcher PrimoFlex® tömlővel (1/2" átmérővel)valamint egy fúvókával, csatlakozókkal és egy csapadapterrel. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ez a készlet különösen hosszú ideig fog örömet okozni Önnek. A Kärcher továbbá opcionálisan 5 évre meghosszabbított garanciát kínál Önnek.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Komfortos lábkapcsolóKényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Azonnal üzemkészA komplett csatlakoztatásra kész spirál- és kerti tömlőkészlettel, így pillanatok alatt használatra kész.
Optimális felszívás
- A szivattyú azonnal felszívja a vizet 8 méter mélyről, például egy ciszternából
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
- Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|550
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 4500
|Szállítási magasság (m)
|max. 36
|Nyomás (bar)
|max. 3,6
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,5
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,6
|Csomagolási súly (kg)
|11,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|372 x 186 x 231
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
- Szívótömlő készlettel
- Kerti öntözőkészlet
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
- Ergonomikus hordozófogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.