Ez a praktikus induló készlet mindent tartalmaz, ami a kerti öntözéshez a víztartályokból vagy ciszternákból szükséges. A csúcspont természetesen a kompakt és hosszú élettartamú BP 4.500 Garden kerti szivattyú, amely nagy szívóerejével és optimális nyomásteljesítményével nyűgöz le. És mint minden Kärcher kerti szivattyú, ez is karbantartásmentes, szerszám nélkül telepíthető, és a nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően kényelmesen be- és kikapcsolható anélkül, hogy hátfájást okozna. Az öntözőszivattyú ráadásul automatikus indító/leállító funkcióval is bővíthető (elektronikus nyomáskapcsoló segítségével) - a még nagyobb kényelem érdekében a kertben vagy a háztartás használati vízellátásánál. A kerti szivattyúszett kiegészül egy 3,5 méteres vákuumálló spiráltömlővel, beleértve a szűrőt és a visszacsapó szelepet (G1 csatlakozómenettel, 3/4" átmérővel), egy 20 méteres Kärcher PrimoFlex® tömlővel (1/2" átmérővel)valamint egy fúvókával, csatlakozókkal és egy csapadapterrel. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ez a készlet különösen hosszú ideig fog örömet okozni Önnek. A Kärcher továbbá opcionálisan 5 évre meghosszabbított garanciát kínál Önnek.