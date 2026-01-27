Házi vízmű BP 4.900 Home
A nagy teljesítményű BP 4.900 Home házi szivattyú beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal automatikusan szivattyúzza az alternatív forrásokból származó vizet rekultivációs vízként az egész házon keresztül.
A BP 4,900 Home házi szivattyú megbízható, teljesen automatizált vízszivattyúzást tesz lehetővé háztartási használatra. Bárhol biztosítja a nyomást, ahol használni szeretné, például a mosógép vagy a fürdőszoba ellátására. A bevált Kärcher minőségben a nagy teljesítményű BP 4.900 Home alternatív forrásokból, például kutakból vagy tartályokból szolgáltatja a vizet. Rendkívül praktikus: A Home szivattyúk szükség szerint automatikusan be- és kikapcsolnak. A szivattyú átfogó felszereltségéhez tartozik a visszacsapó szelep, a beépített nyomásjelző, a 24 literes nyomáskompenzáló tartály és a hővédelem. A beépített hővédelem vészhelyzetekben további biztonságot nyújt: A szivattyú automatikusan kikapcsol, amint kiszárad. A szivattyú a rozsdamentes acélból készült alkatrészeknek köszönhetően rendkívül hosszú élettartamú. A talajhoz csavarokkal rögzíthető támasztólábakkal pedig mindenkor stabil állást garantál.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Beépített hővédelemMegvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
RozsdamentesRobusztus anyagok a hosszú élettartamért
Beépített nyomáskijelző
- Tökéletes kontroll és szerviz
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Támasztó láb csavaros opcióval
- Tökéletes állandó telepítéshez.
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1150
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 4900
|Szállítási magasság (m)
|max. 50
|Nyomás (bar)
|max. 5
|Munkanyomás (bar)
|1,5 - 3,5
|Max. felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13,9
|Csomagolási súly (kg)
|18
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|506 x 269 x 540
A csomag tartalma
- 2 csatlakozó adapter G1 pumpákhoz
Felszereltség
- Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály: 24 l
- Beépített nyomáskijelző
- Víz elleni védelemmel ellátott ki- és bekapcsoló
- Hővédelem
- Rozsdamentes karima
- Visszacsapó-szeleppel
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
Alkalmazási területek
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
