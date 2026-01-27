Házi vízmű BP 4.900 Home

A nagy teljesítményű BP 4.900 Home házi szivattyú beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal automatikusan szivattyúzza az alternatív forrásokból származó vizet rekultivációs vízként az egész házon keresztül.

A BP 4,900 Home házi szivattyú megbízható, teljesen automatizált vízszivattyúzást tesz lehetővé háztartási használatra. Bárhol biztosítja a nyomást, ahol használni szeretné, például a mosógép vagy a fürdőszoba ellátására. A bevált Kärcher minőségben a nagy teljesítményű BP 4.900 Home alternatív forrásokból, például kutakból vagy tartályokból szolgáltatja a vizet. Rendkívül praktikus: A Home szivattyúk szükség szerint automatikusan be- és kikapcsolnak. A szivattyú átfogó felszereltségéhez tartozik a visszacsapó szelep, a beépített nyomásjelző, a 24 literes nyomáskompenzáló tartály és a hővédelem. A beépített hővédelem vészhelyzetekben további biztonságot nyújt: A szivattyú automatikusan kikapcsol, amint kiszárad. A szivattyú a rozsdamentes acélból készült alkatrészeknek köszönhetően rendkívül hosszú élettartamú. A talajhoz csavarokkal rögzíthető támasztólábakkal pedig mindenkor stabil állást garantál.

Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Beépített hővédelem
Beépített hővédelem
Megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
Rozsdamentes
Rozsdamentes
Robusztus anyagok a hosszú élettartamért
Beépített nyomáskijelző
  • Tökéletes kontroll és szerviz
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Támasztó láb csavaros opcióval
  • Tökéletes állandó telepítéshez.
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1150
Vízszállítás max. (l / h) < 4900
Szállítási magasság (m) max. 50
Nyomás (bar) max. 5
Munkanyomás (bar) 1,5 - 3,5
Max. felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 13,9
Csomagolási súly (kg) 18
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 506 x 269 x 540

A csomag tartalma

  • 2 csatlakozó adapter G1 pumpákhoz

Felszereltség

  • Beépített nyomáskiegyenlítő-tartály: 24 l
  • Beépített nyomáskijelző
  • Víz elleni védelemmel ellátott ki- és bekapcsoló
  • Hővédelem
  • Rozsdamentes karima
  • Visszacsapó-szeleppel
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
Alkalmazási területek
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
