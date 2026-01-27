A BP 4,900 Home házi szivattyú megbízható, teljesen automatizált vízszivattyúzást tesz lehetővé háztartási használatra. Bárhol biztosítja a nyomást, ahol használni szeretné, például a mosógép vagy a fürdőszoba ellátására. A bevált Kärcher minőségben a nagy teljesítményű BP 4.900 Home alternatív forrásokból, például kutakból vagy tartályokból szolgáltatja a vizet. Rendkívül praktikus: A Home szivattyúk szükség szerint automatikusan be- és kikapcsolnak. A szivattyú átfogó felszereltségéhez tartozik a visszacsapó szelep, a beépített nyomásjelző, a 24 literes nyomáskompenzáló tartály és a hővédelem. A beépített hővédelem vészhelyzetekben további biztonságot nyújt: A szivattyú automatikusan kikapcsol, amint kiszárad. A szivattyú a rozsdamentes acélból készült alkatrészeknek köszönhetően rendkívül hosszú élettartamú. A talajhoz csavarokkal rögzíthető támasztólábakkal pedig mindenkor stabil állást garantál.