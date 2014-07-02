Mélykút szivattyú BP 4 Deep Well
A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális a mélykutakból kinyert talajvízzel történő öntözéséhez. Masszív, rozsdamentes acél házzal, tartólábakkal, ill. külön be- és kikapcsolóval.
A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális az alternatív vízvételi helyeken történő használathoz. Alkalmas kerti öntözéshez, illetve egy nyomókapcsolóval kiegészítve házi vízellátáshoz is. A saját (mély)kútból származó víz használatával a háztartásban és a kertben egyaránt nagy mennyiségű értékes ivóvíz takarító meg. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház, illetve a menetes csatlakozók rendkívül masszívak. A beépített előszűrő, valamint a tartóláb megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől a telepítés során, illetve azt követően. A mellékelt 15 m-es rögzítőkötéllel a szivattyú biztonságosan leengedhető az aknába. A különálló ki- és bekapcsolónak köszönhetően a kábel végén a szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amelyekkel a tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.
Jellemzők és előnyök
Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélbólMegnövelt élettartam és ütésállóság
Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppelGyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.
Telepítést segítő tartólábMegbízható védelem a szennyeződések ellen indításnál, illetve a szivattyú beüzemelésekor.
Be-/kikapcsoló a kábel végén
- A szivattyú komfortosan és biztonságosan kezelhető.
15 m-es rögzítőkötéllel
- A szivattyú biztonságos elhelyezéséért
Beépített előszűrő
- Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|700
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 4600
|Szállítási magasság (m)
|43
|Nyomás (bar)
|max. 4,3
|Bemerülési mélység (m)
|max. 12
|A kútban lévő cső teljes átmérője (mm)
|150
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|15
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,1
|Csomagolási súly (kg)
|11,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|105 x 105 x 710
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó 1″, ¾″ tömlőbilinccsel
- Rögzítőkötéllel 15 m
Felszereltség
- Beépített visszacsapószelep
- Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
- Telepítést segítő tartóláb
- Beépített előszűrő
- Rögzítési lehetőség
- Külön be -és kikapcsoló a kábel végén
Alkalmazási területek
- Öntözés kútból
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.