Mélykút szivattyú BP 4 Deep Well

A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális a mélykutakból kinyert talajvízzel történő öntözéséhez. Masszív, rozsdamentes acél házzal, tartólábakkal, ill. külön be- és kikapcsolóval.

A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális az alternatív vízvételi helyeken történő használathoz. Alkalmas kerti öntözéshez, illetve egy nyomókapcsolóval kiegészítve házi vízellátáshoz is. A saját (mély)kútból származó víz használatával a háztartásban és a kertben egyaránt nagy mennyiségű értékes ivóvíz takarító meg. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház, illetve a menetes csatlakozók rendkívül masszívak. A beépített előszűrő, valamint a tartóláb megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől a telepítés során, illetve azt követően. A mellékelt 15 m-es rögzítőkötéllel a szivattyú biztonságosan leengedhető az aknába. A különálló ki- és bekapcsolónak köszönhetően a kábel végén a szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amelyekkel a tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.

Jellemzők és előnyök
Mélykút szivattyú BP 4 Deep Well: Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
Megnövelt élettartam és ütésállóság
Mélykút szivattyú BP 4 Deep Well: Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel
Gyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.
Mélykút szivattyú BP 4 Deep Well: Telepítést segítő tartóláb
Megbízható védelem a szennyeződések ellen indításnál, illetve a szivattyú beüzemelésekor.
Be-/kikapcsoló a kábel végén
  • A szivattyú komfortosan és biztonságosan kezelhető.
15 m-es rögzítőkötéllel
  • A szivattyú biztonságos elhelyezéséért
Beépített előszűrő
  • Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 700
Vízszállítás max. (l / h) < 4600
Szállítási magasság (m) 43
Nyomás (bar) max. 4,3
Bemerülési mélység (m) max. 12
A kútban lévő cső teljes átmérője (mm) 150
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 15
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,1
Csomagolási súly (kg) 11,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 105 x 105 x 710

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó 1″, ¾″ tömlőbilinccsel
  • Rögzítőkötéllel 15 m

Felszereltség

  • Beépített visszacsapószelep
  • Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
  • Telepítést segítő tartóláb
  • Beépített előszűrő
  • Rögzítési lehetőség
  • Külön be -és kikapcsoló a kábel végén
Alkalmazási területek
  • Öntözés kútból
