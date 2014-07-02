A BP 4 Deep Well merülőnyomó szivattyú ideális az alternatív vízvételi helyeken történő használathoz. Alkalmas kerti öntözéshez, illetve egy nyomókapcsolóval kiegészítve házi vízellátáshoz is. A saját (mély)kútból származó víz használatával a háztartásban és a kertben egyaránt nagy mennyiségű értékes ivóvíz takarító meg. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház, illetve a menetes csatlakozók rendkívül masszívak. A beépített előszűrő, valamint a tartóláb megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől a telepítés során, illetve azt követően. A mellékelt 15 m-es rögzítőkötéllel a szivattyú biztonságosan leengedhető az aknába. A különálló ki- és bekapcsolónak köszönhetően a kábel végén a szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amelyekkel a tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.