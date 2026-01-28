Kerti öntözés okos módon: A Kärcher kompakt és hosszú élettartamú BP 5.000 Garden kerti szivattyúja a nagy szívóteljesítménynek és nyomásteljesítménynek köszönhetően lehetővé teszi a víztárolókból, tartályokból stb. származó víz kényelmes, környezetbarát és költségtakarékos felhasználását. A robusztus szivattyú kis súlyú és ergonomikus fogantyújának köszönhetően kényelmesen szállítható. A kerti szivattyú karbantartásmentes és szerszám nélkül csatlakoztatható. A nagyméretű lábkapcsoló lehetővé teszi, hogy a szivattyút kényelmesen, a hátát kímélve kapcsolja be és ki. A szivattyúban felhasznált anyagok kiváló minőségűek és hosszú élettartamot garantálnak. Öt évre meghosszabbított garancia is lehetséges. A BP 5.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsoló beépítésével automatikus Start/Stop funkcióval rendelkező szivattyúvá is fejleszthető. Ekkor a háztartásban használati vízellátásként is használható.