Kerti szivattyú BP 5.000 Garden *EU

A tartós és nagy teljesítményű BP 5.000 Garden kerti szivattyú tökéletes a környezetbarát és gazdaságos kerti öntözéshez alternatív forrásokból, például ciszternákból vagy tartályokból származó vízzel.

Kerti öntözés okos módon: A Kärcher kompakt és hosszú élettartamú BP 5.000 Garden kerti szivattyúja a nagy szívóteljesítménynek és nyomásteljesítménynek köszönhetően lehetővé teszi a víztárolókból, tartályokból stb. származó víz kényelmes, környezetbarát és költségtakarékos felhasználását. A robusztus szivattyú kis súlyú és ergonomikus fogantyújának köszönhetően kényelmesen szállítható. A kerti szivattyú karbantartásmentes és szerszám nélkül csatlakoztatható. A nagyméretű lábkapcsoló lehetővé teszi, hogy a szivattyút kényelmesen, a hátát kímélve kapcsolja be és ki. A szivattyúban felhasznált anyagok kiváló minőségűek és hosszú élettartamot garantálnak. Öt évre meghosszabbított garancia is lehetséges. A BP 5.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsoló beépítésével automatikus Start/Stop funkcióval rendelkező szivattyúvá is fejleszthető. Ekkor a háztartásban használati vízellátásként is használható.

Jellemzők és előnyök
Kerti szivattyú BP 5.000 Garden *EU: Masszív és hosszú élettartamú
A Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Kerti szivattyú BP 5.000 Garden *EU: Komfortos lábkapcsoló
Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Kerti szivattyú BP 5.000 Garden *EU: Optimális felszívás
A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
  • Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 650
Vízszállítás max. (l / h) < 5000
Szállítási magasság (m) max. 40
Nyomás (bar) max. 4
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,5
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,8
Csomagolási súly (kg) 7,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 372 x 186 x 231

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz
  • Kétirányú csatlakozó adapter G 1 szivattyúkhoz

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
  • Ergonomikus hordozófogantyú
Videók

Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
Tartozékok