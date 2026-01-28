Kerti szivattyú BP 5.000 Garden *EU
A tartós és nagy teljesítményű BP 5.000 Garden kerti szivattyú tökéletes a környezetbarát és gazdaságos kerti öntözéshez alternatív forrásokból, például ciszternákból vagy tartályokból származó vízzel.
Kerti öntözés okos módon: A Kärcher kompakt és hosszú élettartamú BP 5.000 Garden kerti szivattyúja a nagy szívóteljesítménynek és nyomásteljesítménynek köszönhetően lehetővé teszi a víztárolókból, tartályokból stb. származó víz kényelmes, környezetbarát és költségtakarékos felhasználását. A robusztus szivattyú kis súlyú és ergonomikus fogantyújának köszönhetően kényelmesen szállítható. A kerti szivattyú karbantartásmentes és szerszám nélkül csatlakoztatható. A nagyméretű lábkapcsoló lehetővé teszi, hogy a szivattyút kényelmesen, a hátát kímélve kapcsolja be és ki. A szivattyúban felhasznált anyagok kiváló minőségűek és hosszú élettartamot garantálnak. Öt évre meghosszabbított garancia is lehetséges. A BP 5.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsoló beépítésével automatikus Start/Stop funkcióval rendelkező szivattyúvá is fejleszthető. Ekkor a háztartásban használati vízellátásként is használható.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Komfortos lábkapcsolóKényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Optimális felszívásA minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
- Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|650
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 5000
|Szállítási magasság (m)
|max. 40
|Nyomás (bar)
|max. 4
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,5
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,8
|Csomagolási súly (kg)
|7,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|372 x 186 x 231
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
- Kétirányú csatlakozó adapter G 1 szivattyúkhoz
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
- Ergonomikus hordozófogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.