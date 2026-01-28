Azonnal felhasználható: A BP 5.000 Garden Set Plus kerti szivattyúkészlet 3,5 m vákuumálló spiráltömlővel, beleértve a szűrőt és a visszacsapó szelepet (G1" csatlakozómenettel, 3/4" átmérővel) és a 20 m Kärcher PrimoFlex tömlővel (1/2" átmérővel) ellátott kerti tömlő készlet tökéletes a kert öntözéséhez a vizes vödrökből vagy tartályokból. A kerti tömlőszetthez tartozik még fúvóka, csatlakozók és csapadapter is. A robusztus szivattyú az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható. A Kärcher kerti szivattyúk karbantartásmentesek, szerszám nélkül telepíthetők, és a nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően kényelmesen, a hátat védve kapcsolhatók be és ki. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot ígérnek. A Kärcher öt évre kiterjesztett garanciát is kínál. A BP 5.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsolóval automatikus Start/Stop funkcióval ellátott szivattyúvá fejleszthető - a még nagyobb kényelemért a kertben vagy a háztartás használati vízellátásához.