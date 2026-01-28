Kerti szivattyú BP 5.000 Garden Set Plus
A BP 5.000 Garden Set Plus a szívó és kerti tömlő készletnek köszönhetően azonnal használatra kész. A tartós és nagy teljesítményű kerti szivattyú ideális tartályokból/ciszternákból történő öntözéshez.
Azonnal felhasználható: A BP 5.000 Garden Set Plus kerti szivattyúkészlet 3,5 m vákuumálló spiráltömlővel, beleértve a szűrőt és a visszacsapó szelepet (G1" csatlakozómenettel, 3/4" átmérővel) és a 20 m Kärcher PrimoFlex tömlővel (1/2" átmérővel) ellátott kerti tömlő készlet tökéletes a kert öntözéséhez a vizes vödrökből vagy tartályokból. A kerti tömlőszetthez tartozik még fúvóka, csatlakozók és csapadapter is. A robusztus szivattyú az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható. A Kärcher kerti szivattyúk karbantartásmentesek, szerszám nélkül telepíthetők, és a nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően kényelmesen, a hátat védve kapcsolhatók be és ki. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot ígérnek. A Kärcher öt évre kiterjesztett garanciát is kínál. A BP 5.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsolóval automatikus Start/Stop funkcióval ellátott szivattyúvá fejleszthető - a még nagyobb kényelemért a kertben vagy a háztartás használati vízellátásához.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Komfortos lábkapcsolóKényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Azonnal üzemkészKomplett spirál- és kertitömlő készlettel.
Optimális felszívás
- A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
- Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|650
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 5000
|Szállítási magasság (m)
|max. 40
|Nyomás (bar)
|max. 4
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,5
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7
|Csomagolási súly (kg)
|11,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|372 x 186 x 231
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
- Kétirányú csatlakozó adapter G 1 szivattyúkhoz
- Szívótömlő készlettel
- Kerti öntözőkészlet
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
- Ergonomikus hordozófogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.