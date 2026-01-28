Kerti szivattyú BP 5.000 Garden Set Plus

A BP 5.000 Garden Set Plus a szívó és kerti tömlő készletnek köszönhetően azonnal használatra kész. A tartós és nagy teljesítményű kerti szivattyú ideális tartályokból/ciszternákból történő öntözéshez.

Azonnal felhasználható: A BP 5.000 Garden Set Plus kerti szivattyúkészlet 3,5 m vákuumálló spiráltömlővel, beleértve a szűrőt és a visszacsapó szelepet (G1" csatlakozómenettel, 3/4" átmérővel) és a 20 m Kärcher PrimoFlex tömlővel (1/2" átmérővel) ellátott kerti tömlő készlet tökéletes a kert öntözéséhez a vizes vödrökből vagy tartályokból. A kerti tömlőszetthez tartozik még fúvóka, csatlakozók és csapadapter is. A robusztus szivattyú az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható. A Kärcher kerti szivattyúk karbantartásmentesek, szerszám nélkül telepíthetők, és a nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően kényelmesen, a hátat védve kapcsolhatók be és ki. A kiváló minőségű anyagok hosszú élettartamot ígérnek. A Kärcher öt évre kiterjesztett garanciát is kínál. A BP 5.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsolóval automatikus Start/Stop funkcióval ellátott szivattyúvá fejleszthető - a még nagyobb kényelemért a kertben vagy a háztartás használati vízellátásához.

Jellemzők és előnyök
A Kächer 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.
Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Komplett spirál- és kertitömlő készlettel.
Optimális felszívás
  • A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
  • Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 650
Vízszállítás max. (l / h) < 5000
Szállítási magasság (m) max. 40
Nyomás (bar) max. 4
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,5
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7
Csomagolási súly (kg) 11,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 372 x 186 x 231

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz
  • Kétirányú csatlakozó adapter G 1 szivattyúkhoz
  • Szívótömlő készlettel
  • Kerti öntözőkészlet

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
  • Ergonomikus hordozófogantyú
Kerti szivattyú BP 5.000 Garden Set Plus
Kerti szivattyú BP 5.000 Garden Set Plus

Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
