Kerti szivattyú BP 7.000 Garden
A BP 7.000 Garden kerti szivattyú hosszú élettartamú, nagy teljesítményű és tökéletesen alkalmas alternatív forrásokból, például tartályokból vagy víztartályokból származó vízzel történő öntözésre.
A Kärcher BP 7.000 Garden kerti szivattyúval kényelmesen, költséghatékonyan és környezetbarát módon használhatja fel a víztartályokból, tartályokból stb. származó vizet. A kompakt vízszivattyú nagy szívóteljesítményt és nyomásteljesítményt biztosít. A könnyű, mégis robusztus szivattyúban felhasznált anyagok kiváló minőségűek és hosszú élettartamot garantálnak. A kerti szivattyú nem igényel karbantartást, szerszám nélkül csatlakoztatható és ergonomikus fogantyúja révén kényelmesen szállítható. Egyéb praktikus jellemzők: A nagyméretű lábkapcsoló lehetővé teszi, hogy a szivattyút a hátát kímélő módon kapcsolja be és ki. Öt évre meghosszabbított garancia is lehetséges. Ezen túlmenően a BP 7.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsoló beépítésével automatikus indító/leállító funkcióval rendelkező szivattyúvá is fejleszthető. Ekkor a háztartásban használati vízellátásként is használható.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA Kärcher 5 évre meghosszabbított garanciát kínál.
Komfortos lábkapcsolóKényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Optimális felszívásA minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
- Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
- Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
- A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1100
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 7000
|Szállítási magasság (m)
|max. 50
|Nyomás (bar)
|max. 5
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,5
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,8
|Csomagolási súly (kg)
|12
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|384 x 204 x 253
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
- Kétirányú csatlakozó adapter G 1 szivattyúkhoz
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Külön töltőnyílás
- Vízleeresztő szelep
- Ergonomikus hordozófogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.