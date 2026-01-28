Kerti szivattyú BP 7.000 Garden

A BP 7.000 Garden kerti szivattyú hosszú élettartamú, nagy teljesítményű és tökéletesen alkalmas alternatív forrásokból, például tartályokból vagy víztartályokból származó vízzel történő öntözésre.

A Kärcher BP 7.000 Garden kerti szivattyúval kényelmesen, költséghatékonyan és környezetbarát módon használhatja fel a víztartályokból, tartályokból stb. származó vizet. A kompakt vízszivattyú nagy szívóteljesítményt és nyomásteljesítményt biztosít. A könnyű, mégis robusztus szivattyúban felhasznált anyagok kiváló minőségűek és hosszú élettartamot garantálnak. A kerti szivattyú nem igényel karbantartást, szerszám nélkül csatlakoztatható és ergonomikus fogantyúja révén kényelmesen szállítható. Egyéb praktikus jellemzők: A nagyméretű lábkapcsoló lehetővé teszi, hogy a szivattyút a hátát kímélő módon kapcsolja be és ki. Öt évre meghosszabbított garancia is lehetséges. Ezen túlmenően a BP 7.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsoló beépítésével automatikus indító/leállító funkcióval rendelkező szivattyúvá is fejleszthető. Ekkor a háztartásban használati vízellátásként is használható.

Jellemzők és előnyök
Kerti szivattyú BP 7.000 Garden: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A Kärcher 5 évre meghosszabbított garanciát kínál.
Kerti szivattyú BP 7.000 Garden: Komfortos lábkapcsoló
Komfortos lábkapcsoló
Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Kerti szivattyú BP 7.000 Garden: Optimális felszívás
Optimális felszívás
A minőségi szivattyú könnyedén felszívja a vizet akár 8 m mélyről, pl. egy ciszternából.
Külön töltőnyílás
  • Könnyű feltöltés használat előtt.
Leeresztő csavar
  • Optimális védelem fagykár ellen.
Optimális csatlakozás
  • A tökéletesen illeszkedő tömítőrendszer lehetővé teszi a szivattyú szerszám nélküli csatlakoztatását.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1100
Vízszállítás max. (l / h) < 7000
Szállítási magasság (m) max. 50
Nyomás (bar) max. 5
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,5
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,8
Csomagolási súly (kg) 12
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 384 x 204 x 253

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz
  • Kétirányú csatlakozó adapter G 1 szivattyúkhoz

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Külön töltőnyílás
  • Vízleeresztő szelep
  • Ergonomikus hordozófogantyú
Kerti szivattyú BP 7.000 Garden
Kerti szivattyú BP 7.000 Garden

Videók

Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
