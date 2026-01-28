A Kärcher BP 7.000 Garden kerti szivattyúval kényelmesen, költséghatékonyan és környezetbarát módon használhatja fel a víztartályokból, tartályokból stb. származó vizet. A kompakt vízszivattyú nagy szívóteljesítményt és nyomásteljesítményt biztosít. A könnyű, mégis robusztus szivattyúban felhasznált anyagok kiváló minőségűek és hosszú élettartamot garantálnak. A kerti szivattyú nem igényel karbantartást, szerszám nélkül csatlakoztatható és ergonomikus fogantyúja révén kényelmesen szállítható. Egyéb praktikus jellemzők: A nagyméretű lábkapcsoló lehetővé teszi, hogy a szivattyút a hátát kímélő módon kapcsolja be és ki. Öt évre meghosszabbított garancia is lehetséges. Ezen túlmenően a BP 7.000 Garden egy elektronikus nyomáskapcsoló beépítésével automatikus indító/leállító funkcióval rendelkező szivattyúvá is fejleszthető. Ekkor a háztartásban használati vízellátásként is használható.