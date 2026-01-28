Szennyezett víz merülőszivattyú SP 11.000 Dirt

Megbízhatóan szivattyúzza ki a tiszta és szennyezett vizet, akár 11 000 l/h szivattyúzási kapacitással: A kompakt és robusztus SP 11.000 Dirt szennyezettvíz-szivattyúval, úszókapcsolóval együtt.

Az óránként akár 11 000 literes szivattyúzási kapacitással az SP 11 000 Dirt búvárszivattyúval nem jelent gondot a vízgyűjtőkből és kerti tavakból történő gyors vízkiszivattyúzás. Megbízhatóan szivattyúzza ki a tiszta és szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződésrészecskéket is tartalmazhat. Opcióként előszűrő is rendelhető, amely még nagyobb szennyeződésrészecskék esetén megvédi a szivattyú járókerékét. A merülő koszosvíz-szivattyú úszókapcsolóval is rendelkezik, amely a vízszint függvényében kapcsolja be és ki a szivattyút, ezzel is megelőzve a szárazon futást. Az úszókapcsoló rögzíthető, így a szivattyú alacsony vízszint mellett is használható, akár 25 mm-es maradék vízmélységig. További extrák: A robusztus csúszógyűrűs tömítés az extra hosszú élettartamért, a garancia lehetséges meghosszabbítása öt évre, valamint a Quick Connect csatlakozómenettel az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors csatlakoztatásához.

Jellemzők és előnyök
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 11.000 Dirt: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 11.000 Dirt: Úszókapcsoló
Úszókapcsoló
A szivattyú a vízszinttől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 11.000 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
  • A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
  • Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 400
Vízszállítás max. (l / h) < 11000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 7
Nyomás (bar) max. 0,7
Szemcsenagyság (mm) max. 20
Bemerülési mélység (m) max. 7
Min. maradék víz, manuális (mm) 25
Megmaradó víz magassága (mm) 25
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,4
Csomagolási súly (kg) 5,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 229 x 238 x 303

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
  • Úszókapcsoló
  • Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
Alkalmazási területek
  • Árvizek esetén használható.
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
