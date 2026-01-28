Az óránként akár 11 000 literes szivattyúzási kapacitással az SP 11 000 Dirt búvárszivattyúval nem jelent gondot a vízgyűjtőkből és kerti tavakból történő gyors vízkiszivattyúzás. Megbízhatóan szivattyúzza ki a tiszta és szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződésrészecskéket is tartalmazhat. Opcióként előszűrő is rendelhető, amely még nagyobb szennyeződésrészecskék esetén megvédi a szivattyú járókerékét. A merülő koszosvíz-szivattyú úszókapcsolóval is rendelkezik, amely a vízszint függvényében kapcsolja be és ki a szivattyút, ezzel is megelőzve a szárazon futást. Az úszókapcsoló rögzíthető, így a szivattyú alacsony vízszint mellett is használható, akár 25 mm-es maradék vízmélységig. További extrák: A robusztus csúszógyűrűs tömítés az extra hosszú élettartamért, a garancia lehetséges meghosszabbítása öt évre, valamint a Quick Connect csatlakozómenettel az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors csatlakoztatásához.