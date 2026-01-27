Szennyezett víz merülőszivattyú SP 16.000 Dirt

Gyorsan szivattyúzza ki és továbbítja a szennyezett vizet akár 16 000 l/h szivattyúzási kapacitással: A robusztus SP 16.000 Dirt szennyezettvíz-szivattyúval, beleértve a nagyobb rugalmasságot biztosító állítható magasságú úszókapcsolót.

A nagyobb vízmennyiségek a specialitásuk: Az SP 16.000 Dirt szennyezett vízszivattyú 16.000 l/h maximális teljesítménnyel megbízhatóan szivattyúzza az akár 20 mm-es szennyező részecskéket tartalmazó szennyezett vizet, például kerti tavakból vagy elárasztott pincékből. Erős szennyeződés esetén egy opcionális előszűrő véd a dugulások ellen. A hosszabb élettartam érdekében a Professional sorozatból ismert csúszógyűrűs tömítés van beépítve. A búvárszivattyú úszókapcsolóval rendelkezik az automatikus be- és kikapcsoláshoz. Az úszó szintén egy sínre van rögzítve, és függőlegesen állítható az alacsonyan történő szivattyúzáshoz. Kézi üzemmódban akár 25 mm-es maradékvízszintig is képes szivattyúzni. A Quick Connect csatlakozómenettel pedig 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé.

Jellemzők és előnyök
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 16.000 Dirt: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 16.000 Dirt: Állítható magasságú úszókapcsoló
Állítható magasságú úszókapcsoló
Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 16.000 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
  • A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
  • Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 550
Vízszállítás max. (l / h) < 16000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 8
Nyomás (bar) max. 0,8
Szemcsenagyság (mm) max. 20
Bemerülési mélység (m) max. 7
Min. maradék víz, manuális (mm) 25
Megmaradó víz magassága (mm) 25
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,9
Csomagolási súly (kg) 5,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 229 x 238 x 303

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
  • Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
  • Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
Videók

Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.
Tartozékok
