Szennyezett víz merülőszivattyú SP 16.000 Dirt
Gyorsan szivattyúzza ki és továbbítja a szennyezett vizet akár 16 000 l/h szivattyúzási kapacitással: A robusztus SP 16.000 Dirt szennyezettvíz-szivattyúval, beleértve a nagyobb rugalmasságot biztosító állítható magasságú úszókapcsolót.
A nagyobb vízmennyiségek a specialitásuk: Az SP 16.000 Dirt szennyezett vízszivattyú 16.000 l/h maximális teljesítménnyel megbízhatóan szivattyúzza az akár 20 mm-es szennyező részecskéket tartalmazó szennyezett vizet, például kerti tavakból vagy elárasztott pincékből. Erős szennyeződés esetén egy opcionális előszűrő véd a dugulások ellen. A hosszabb élettartam érdekében a Professional sorozatból ismert csúszógyűrűs tömítés van beépítve. A búvárszivattyú úszókapcsolóval rendelkezik az automatikus be- és kikapcsoláshoz. Az úszó szintén egy sínre van rögzítve, és függőlegesen állítható az alacsonyan történő szivattyúzáshoz. Kézi üzemmódban akár 25 mm-es maradékvízszintig is képes szivattyúzni. A Quick Connect csatlakozómenettel pedig 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
Állítható magasságú úszókapcsolóNöveli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.
Quick ConnectCsatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
- A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
- Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
- Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|550
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 16000
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|8
|Nyomás (bar)
|max. 0,8
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 20
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|25
|Megmaradó víz magassága (mm)
|25
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,9
|Csomagolási súly (kg)
|5,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|229 x 238 x 303
A csomag tartalma
- Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
- Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
Videók
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.
Tartozékok
Alkatrész kereső
