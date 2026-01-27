A nagyobb vízmennyiségek a specialitásuk: Az SP 16.000 Dirt szennyezett vízszivattyú 16.000 l/h maximális teljesítménnyel megbízhatóan szivattyúzza az akár 20 mm-es szennyező részecskéket tartalmazó szennyezett vizet, például kerti tavakból vagy elárasztott pincékből. Erős szennyeződés esetén egy opcionális előszűrő véd a dugulások ellen. A hosszabb élettartam érdekében a Professional sorozatból ismert csúszógyűrűs tömítés van beépítve. A búvárszivattyú úszókapcsolóval rendelkezik az automatikus be- és kikapcsoláshoz. Az úszó szintén egy sínre van rögzítve, és függőlegesen állítható az alacsonyan történő szivattyúzáshoz. Kézi üzemmódban akár 25 mm-es maradékvízszintig is képes szivattyúzni. A Quick Connect csatlakozómenettel pedig 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé.