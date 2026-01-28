Szennyezetvíz merülőszivattyú SP 16.000 Dual
Akár 16 000 l/h tiszta és szennyezett vizet is szivattyúz: A robusztus SP 16,000 Dual merülőszivattyú 2 az 1-ben funkcióval a piszkos vízhez, 1 mm-es síkszippantóval és állítható magasságú úszókapcsolóval.
A 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően a robusztus SP 16 000 Dual búvárszivattyú tiszta és szennyezett vízhez egyaránt használható, és megbízhatóan szivattyúzza ki a szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződéseket is tartalmazhat. Ezenkívül a változtatható szűrőkosár nagyon gyorsan átkapcsolható a szennyezett víz beállításról a sima felszedésre, így 1 mm-es mélységig mopszáraz eredményt érhet el. A 16 000 l/h maximális kapacitással az SP 16 000 Dual tökéletes az elárasztott pincékből, kerti tavakból és medencékből történő víz kiszivattyúzására. A csúszógyűrűs tömítés - a Professional termékcsaládunk bevált megoldása - biztosítja a szivattyú különösen hosszú élettartamát. Úszókapcsolóval automatikusan be- és kikapcsolható. Az úszó egy sínhez is rögzíthető, és az alacsonyan történő szivattyúzáshoz függőlegesen állítható. Az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Quick Connect csatlakozómeneteken keresztül.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
2 az 1-ben funkcióSzennyezettvízhez és lapos szíváshoz 1 mm-ig. Válassza ki a kívánt módot a szűrőkosár egyszerű beállításával.
Állítható magasságú úszókapcsolóNöveli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.
Quick Connect
- Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
- A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
- Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|550
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 16000
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|9
|Nyomás (bar)
|max. 0,9
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 20
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|1
|Megmaradó víz magassága (mm)
|1
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5
|Csomagolási súly (kg)
|5,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|237 x 241 x 279
A csomag tartalma
- Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
- 2 az 1-ben funkció
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
- Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
Videók
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.
- A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
- A medence vizének kiszivattyúzásához