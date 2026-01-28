A 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően a robusztus SP 16 000 Dual búvárszivattyú tiszta és szennyezett vízhez egyaránt használható, és megbízhatóan szivattyúzza ki a szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződéseket is tartalmazhat. Ezenkívül a változtatható szűrőkosár nagyon gyorsan átkapcsolható a szennyezett víz beállításról a sima felszedésre, így 1 mm-es mélységig mopszáraz eredményt érhet el. A 16 000 l/h maximális kapacitással az SP 16 000 Dual tökéletes az elárasztott pincékből, kerti tavakból és medencékből történő víz kiszivattyúzására. A csúszógyűrűs tömítés - a Professional termékcsaládunk bevált megoldása - biztosítja a szivattyú különösen hosszú élettartamát. Úszókapcsolóval automatikusan be- és kikapcsolható. Az úszó egy sínhez is rögzíthető, és az alacsonyan történő szivattyúzáshoz függőlegesen állítható. Az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Quick Connect csatlakozómeneteken keresztül.