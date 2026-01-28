Szennyezetvíz merülőszivattyú SP 16.000 Dual

Akár 16 000 l/h tiszta és szennyezett vizet is szivattyúz: A robusztus SP 16,000 Dual merülőszivattyú 2 az 1-ben funkcióval a piszkos vízhez, 1 mm-es síkszippantóval és állítható magasságú úszókapcsolóval.

A 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően a robusztus SP 16 000 Dual búvárszivattyú tiszta és szennyezett vízhez egyaránt használható, és megbízhatóan szivattyúzza ki a szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződéseket is tartalmazhat. Ezenkívül a változtatható szűrőkosár nagyon gyorsan átkapcsolható a szennyezett víz beállításról a sima felszedésre, így 1 mm-es mélységig mopszáraz eredményt érhet el. A 16 000 l/h maximális kapacitással az SP 16 000 Dual tökéletes az elárasztott pincékből, kerti tavakból és medencékből történő víz kiszivattyúzására. A csúszógyűrűs tömítés - a Professional termékcsaládunk bevált megoldása - biztosítja a szivattyú különösen hosszú élettartamát. Úszókapcsolóval automatikusan be- és kikapcsolható. Az úszó egy sínhez is rögzíthető, és az alacsonyan történő szivattyúzáshoz függőlegesen állítható. Az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Quick Connect csatlakozómeneteken keresztül.

Jellemzők és előnyök
Szennyezetvíz merülőszivattyú SP 16.000 Dual: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Szennyezetvíz merülőszivattyú SP 16.000 Dual: 2 az 1-ben funkció
2 az 1-ben funkció
Szennyezettvízhez és lapos szíváshoz 1 mm-ig. Válassza ki a kívánt módot a szűrőkosár egyszerű beállításával.
Szennyezetvíz merülőszivattyú SP 16.000 Dual: Állítható magasságú úszókapcsoló
Állítható magasságú úszókapcsoló
Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.
Quick Connect
  • Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
  • A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
  • Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 550
Vízszállítás max. (l / h) < 16000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 9
Nyomás (bar) max. 0,9
Szemcsenagyság (mm) max. 20
Bemerülési mélység (m) max. 7
Min. maradék víz, manuális (mm) 1
Megmaradó víz magassága (mm) 1
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 5,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 237 x 241 x 279

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
  • 2 az 1-ben funkció
  • Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
  • Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
Videók

Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.
  • A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
  • A medence vizének kiszivattyúzásához
Tartozékok