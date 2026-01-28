Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor
Tökéletes max. 17 000 liter tiszta vízzel óránként: A nagy teljesítményű merülőszivattyú SP 17,000 Lapos szintérzékelő 1 mm-es lapos felfogatóval, szintérzékelővel és automatikus/manuális kapcsolóval. Előszűrővel együtt.
A Kärcher legerősebb merülő tisztavíz-szivattyúja óránként akár 17 000 liter tiszta vagy enyhén szennyezett vizet is kiszivattyúz, ezért tökéletesen alkalmas medencék, vízelvezető aknák és épületben keletkezett vízkárok esetén. Erősebb szennyeződések esetén és a szivattyú járókerék védelme érdekében ajánlott a szállítási terjedelemhez tartozó rozsdamentes acél előszűrő használata. A robusztus rozsdamentes acél ház, valamint a csúszógyűrűs tömítés különösen tartóssá teszi a szivattyút. Lehetőség van még a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. A lapos szívó merülőszivattyú fokozatmentesen szabályozható szintérzékelővel van felszerelve, amely a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja a szivattyút. Az SP 17.000 lapos szintérzékelő is rendelkezik összecsukható támasztólábakkal, így a merülőszivattyú 7 mm-es vízszintnél elindul. A kapcsolóval a szivattyú kézi üzemmódban folyamatos működésre állítható. Megbízhatóan szivattyúzza el a vizet 1 milliméteres maradékvízszintig - mind folyamatos üzemmódban, mind automatikus üzemmódban, ha a szintérzékelőt ennek megfelelően állítják be. A Quick Connect csatlakozómenettel 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők nagyon egyszerű csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
SzintérzékelőA szivattyúk be- és kakapcsolási pontjának fokozatmentes meghatározása.
Quick ConnectCsatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Behajtható tartólábak
- Átállítás normál üzemmódról, nagyobb vízszállítási teljesítménnyel és 1 mm-es laposra szívással, szárazra törölt végeredménnyel
Automatikus légtelenítés
- A szivattyú már 7 mm vízszinttől megbízhatóan elindul kézi üzemmódban.
Automatikus kézi kapcsoló
- Átállításhoz automatikus és kézi üzemmód között.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen elhelyezhető rozsdamentes acél előszűrő
- Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|550
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 17000
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|9
|Nyomás (bar)
|max. 0,9
|Laposan szívás (-ig) (mm)
|1
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 5
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Utánfutási idő (s)
|15
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|1
|Megmaradó víz magassága (mm)
|1
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|238 x 293 x 356
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6
|Csomagolási súly (kg)
|7,3
A csomag tartalma
- Levehető fém előszűrő
- Tömlő csatlakozódarab: 1", 1 1/4", 1 1/2ˇ" visszacsapószeleppel
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Kapcsoló a pumpán
- Átkapcsolás laposra szívásra
- Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
Videók
Alkalmazási területek
- A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
- A medence vizének kiszivattyúzásához
- Drenázs-aknában történő beszereléshez