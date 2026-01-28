A Kärcher legerősebb merülő tisztavíz-szivattyúja óránként akár 17 000 liter tiszta vagy enyhén szennyezett vizet is kiszivattyúz, ezért tökéletesen alkalmas medencék, vízelvezető aknák és épületben keletkezett vízkárok esetén. Erősebb szennyeződések esetén és a szivattyú járókerék védelme érdekében ajánlott a szállítási terjedelemhez tartozó rozsdamentes acél előszűrő használata. A robusztus rozsdamentes acél ház, valamint a csúszógyűrűs tömítés különösen tartóssá teszi a szivattyút. Lehetőség van még a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. A lapos szívó merülőszivattyú fokozatmentesen szabályozható szintérzékelővel van felszerelve, amely a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja a szivattyút. Az SP 17.000 lapos szintérzékelő is rendelkezik összecsukható támasztólábakkal, így a merülőszivattyú 7 mm-es vízszintnél elindul. A kapcsolóval a szivattyú kézi üzemmódban folyamatos működésre állítható. Megbízhatóan szivattyúzza el a vizet 1 milliméteres maradékvízszintig - mind folyamatos üzemmódban, mind automatikus üzemmódban, ha a szintérzékelőt ennek megfelelően állítják be. A Quick Connect csatlakozómenettel 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők nagyon egyszerű csatlakoztatását is lehetővé teszi.