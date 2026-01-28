Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor

Tökéletes max. 17 000 liter tiszta vízzel óránként: A nagy teljesítményű merülőszivattyú SP 17,000 Lapos szintérzékelő 1 mm-es lapos felfogatóval, szintérzékelővel és automatikus/manuális kapcsolóval. Előszűrővel együtt.

A Kärcher legerősebb merülő tisztavíz-szivattyúja óránként akár 17 000 liter tiszta vagy enyhén szennyezett vizet is kiszivattyúz, ezért tökéletesen alkalmas medencék, vízelvezető aknák és épületben keletkezett vízkárok esetén. Erősebb szennyeződések esetén és a szivattyú járókerék védelme érdekében ajánlott a szállítási terjedelemhez tartozó rozsdamentes acél előszűrő használata. A robusztus rozsdamentes acél ház, valamint a csúszógyűrűs tömítés különösen tartóssá teszi a szivattyút. Lehetőség van még a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. A lapos szívó merülőszivattyú fokozatmentesen szabályozható szintérzékelővel van felszerelve, amely a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja a szivattyút. Az SP 17.000 lapos szintérzékelő is rendelkezik összecsukható támasztólábakkal, így a merülőszivattyú 7 mm-es vízszintnél elindul. A kapcsolóval a szivattyú kézi üzemmódban folyamatos működésre állítható. Megbízhatóan szivattyúzza el a vizet 1 milliméteres maradékvízszintig - mind folyamatos üzemmódban, mind automatikus üzemmódban, ha a szintérzékelőt ennek megfelelően állítják be. A Quick Connect csatlakozómenettel 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők nagyon egyszerű csatlakoztatását is lehetővé teszi.

Jellemzők és előnyök
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor: Szintérzékelő
Szintérzékelő
A szivattyúk be- és kakapcsolási pontjának fokozatmentes meghatározása.
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor: Quick Connect
Quick Connect
Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Behajtható tartólábak
  • Átállítás normál üzemmódról, nagyobb vízszállítási teljesítménnyel és 1 mm-es laposra szívással, szárazra törölt végeredménnyel
Automatikus légtelenítés
  • A szivattyú már 7 mm vízszinttől megbízhatóan elindul kézi üzemmódban.
Automatikus kézi kapcsoló
  • Átállításhoz automatikus és kézi üzemmód között.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen elhelyezhető rozsdamentes acél előszűrő
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 550
Vízszállítás max. (l / h) < 17000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 9
Nyomás (bar) max. 0,9
Laposan szívás (-ig) (mm) 1
Szemcsenagyság (mm) max. 5
Bemerülési mélység (m) max. 7
Utánfutási idő (s) 15
Min. maradék víz, manuális (mm) 1
Megmaradó víz magassága (mm) 1
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 238 x 293 x 356
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6
Csomagolási súly (kg) 7,3

A csomag tartalma

  • Levehető fém előszűrő
  • Tömlő csatlakozódarab: 1", 1 1/4", 1 1/2ˇ" visszacsapószeleppel

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Kapcsoló a pumpán
  • Átkapcsolás laposra szívásra
  • Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor
Tisztavíz merülőszivattyú SP 17.000 Flat Level Sensor

Videók

Alkalmazási területek
  • A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
  • A medence vizének kiszivattyúzásához
  • Drenázs-aknában történő beszereléshez
Tartozékok