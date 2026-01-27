Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt
22 000 l/h, robusztus és megbízható: Az SP 22.000 Dirt elmerülő szennyezettvíz-szivattyú beépített előszűrővel és állítható magasságú úszókapcsolóval a nagyobb rugalmasság érdekében.
Az SP 22 000 Dirt a Kärcher legerősebb merülőmotoros szennyezettvíz-szivattyúja. Akár 22 000 l/h teljesítményével tökéletes a különösen nagy kihívást jelentő vízelvezetési feladatokhoz, például nagy kerti tavak, elárasztott pincék vagy építési gödrök esetében. A szivattyúk akár 30 mm-es szennyeződéseket is képesek kezelni. Ha a nagyobb szennyeződés részecskék dugulással fenyegetnek, a beépített rozsdamentes acél előszűrő lehúzható a szivattyú járókerék védelme érdekében. A Professional sorozatban is alkalmazott csúszógyűrűs tömítés extra hosszú élettartamot biztosít. Sőt, lehetőség van a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. Az úszókapcsoló egyéb praktikus funkciókat is lehetővé tesz: A vízszint függvényében automatikusan be- és kikapcsolja a szivattyút, megakadályozza a szárazon futást, magassága pedig állítható. Rögzíthető úgy is, hogy a búvárszivattyú folyamatos működés közben 35 mm mélységig szivattyúzza ki. A Quick Connect csatlakozómenettel 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
Állítható magasságú úszókapcsolóNöveli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.
Quick ConnectCsatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
- A víz megbízható kiszivattyúzása akár 30 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
- Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és beépített rozsdamentes acél előszűrő
- Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|750
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 22000
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|8
|Nyomás (bar)
|max. 0,8
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 30
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|35
|Megmaradó víz magassága (mm)
|35
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,5
|Csomagolási súly (kg)
|7,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 291 x 354
A csomag tartalma
- Tömlő csatlakozódarab: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
- Beépített rozsdamentes acél előszűrő
- Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
Videók
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.
- Építési gödrök víztelenítéséhez legfeljebb 100 m³-ig.
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.