Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt

22 000 l/h, robusztus és megbízható: Az SP 22.000 Dirt elmerülő szennyezettvíz-szivattyú beépített előszűrővel és állítható magasságú úszókapcsolóval a nagyobb rugalmasság érdekében.

Az SP 22 000 Dirt a Kärcher legerősebb merülőmotoros szennyezettvíz-szivattyúja. Akár 22 000 l/h teljesítményével tökéletes a különösen nagy kihívást jelentő vízelvezetési feladatokhoz, például nagy kerti tavak, elárasztott pincék vagy építési gödrök esetében. A szivattyúk akár 30 mm-es szennyeződéseket is képesek kezelni. Ha a nagyobb szennyeződés részecskék dugulással fenyegetnek, a beépített rozsdamentes acél előszűrő lehúzható a szivattyú járókerék védelme érdekében. A Professional sorozatban is alkalmazott csúszógyűrűs tömítés extra hosszú élettartamot biztosít. Sőt, lehetőség van a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. Az úszókapcsoló egyéb praktikus funkciókat is lehetővé tesz: A vízszint függvényében automatikusan be- és kikapcsolja a szivattyút, megakadályozza a szárazon futást, magassága pedig állítható. Rögzíthető úgy is, hogy a búvárszivattyú folyamatos működés közben 35 mm mélységig szivattyúzza ki. A Quick Connect csatlakozómenettel 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását is lehetővé teszi.

Jellemzők és előnyök
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt: Állítható magasságú úszókapcsoló
Állítható magasságú úszókapcsoló
Növeli a rugalmasságot a szivattyúk be- és kikapcsolási pontjának beállításánál és védelmet nyújt a szárazonfutás ellen.
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
  • A víz megbízható kiszivattyúzása akár 30 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
  • Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és beépített rozsdamentes acél előszűrő
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 750
Vízszállítás max. (l / h) < 22000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 8
Nyomás (bar) max. 0,8
Szemcsenagyság (mm) max. 30
Bemerülési mélység (m) max. 7
Min. maradék víz, manuális (mm) 35
Megmaradó víz magassága (mm) 35
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,5
Csomagolási súly (kg) 7,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 291 x 354

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
  • Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
  • Beépített rozsdamentes acél előszűrő
  • Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt

Videók

Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.
  • Építési gödrök víztelenítéséhez legfeljebb 100 m³-ig.
Tartozékok
