Az SP 22 000 Dirt a Kärcher legerősebb merülőmotoros szennyezettvíz-szivattyúja. Akár 22 000 l/h teljesítményével tökéletes a különösen nagy kihívást jelentő vízelvezetési feladatokhoz, például nagy kerti tavak, elárasztott pincék vagy építési gödrök esetében. A szivattyúk akár 30 mm-es szennyeződéseket is képesek kezelni. Ha a nagyobb szennyeződés részecskék dugulással fenyegetnek, a beépített rozsdamentes acél előszűrő lehúzható a szivattyú járókerék védelme érdekében. A Professional sorozatban is alkalmazott csúszógyűrűs tömítés extra hosszú élettartamot biztosít. Sőt, lehetőség van a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. Az úszókapcsoló egyéb praktikus funkciókat is lehetővé tesz: A vízszint függvényében automatikusan be- és kikapcsolja a szivattyút, megakadályozza a szárazon futást, magassága pedig állítható. Rögzíthető úgy is, hogy a búvárszivattyú folyamatos működés közben 35 mm mélységig szivattyúzza ki. A Quick Connect csatlakozómenettel 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását is lehetővé teszi.