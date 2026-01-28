Az egyedileg állítható szintérzékelő a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja a szennyezett víz szivattyúját SP 22,000 Dirt Level Sensor. Ha a vízszint ismét a szintérzékelő alá csökken, a szivattyú 15 másodperc múlva automatikusan leáll. A rendkívül nagy teljesítményű merülőszivattyú ideális például nagy kerti tavak, elárasztott pincék vagy építési gödrök lecsapolására, mivel akár 22 000 l/h sebességgel megbízhatóan képes kiszivattyúzni a szennyezett vizet (30 mm-es szennyeződések). Még szennyezettebb víz esetén a beépített, lehúzható rozsdamentes acél előszűrő védelmet nyújt a dugulások ellen. A búvárszivattyú az Automatikus/Kézi kapcsolóval folyamatos üzemre is átállítható. Megbízhatóan képes a vizet elszivattyúzni 35 milliméteres maradékvízszintig - mind folyamatos üzemben, mind automatikus üzemmódban, ha a szintérzékelőt megfelelően beállítják. A Quick Connect csatlakozómenettel az 1", 1 1/4" és 1 1/2" hüvelykes tömlők komplikáció nélkül csatlakoztathatók. A rozsdamentes acél háznak és a robusztus csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően a szivattyú különösen hosszú élettartamú. Opcionálisan öt évre meghosszabbított garancia is elérhető.