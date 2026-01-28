Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt Level Sensor
Szintérzékelővel és beépített előszűrővel: A kihívást jelentő vízelvezetési feladatokhoz az SP 22,000 Dirt szintérzékelős merülőmotoros szennyezettvíz-szivattyú akár 22 000 l/h sebességgel is képes kiszivattyúzni a szennyezett vizet.
Az egyedileg állítható szintérzékelő a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja a szennyezett víz szivattyúját SP 22,000 Dirt Level Sensor. Ha a vízszint ismét a szintérzékelő alá csökken, a szivattyú 15 másodperc múlva automatikusan leáll. A rendkívül nagy teljesítményű merülőszivattyú ideális például nagy kerti tavak, elárasztott pincék vagy építési gödrök lecsapolására, mivel akár 22 000 l/h sebességgel megbízhatóan képes kiszivattyúzni a szennyezett vizet (30 mm-es szennyeződések). Még szennyezettebb víz esetén a beépített, lehúzható rozsdamentes acél előszűrő védelmet nyújt a dugulások ellen. A búvárszivattyú az Automatikus/Kézi kapcsolóval folyamatos üzemre is átállítható. Megbízhatóan képes a vizet elszivattyúzni 35 milliméteres maradékvízszintig - mind folyamatos üzemben, mind automatikus üzemmódban, ha a szintérzékelőt megfelelően beállítják. A Quick Connect csatlakozómenettel az 1", 1 1/4" és 1 1/2" hüvelykes tömlők komplikáció nélkül csatlakoztathatók. A rozsdamentes acél háznak és a robusztus csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően a szivattyú különösen hosszú élettartamú. Opcionálisan öt évre meghosszabbított garancia is elérhető.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
SzintérzékelőA szivattyúk be- és kakapcsolási pontjának fokozatmentes meghatározása.
Quick ConnectCsatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
- A víz megbízható kiszivattyúzása akár 30 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Automatikus kézi kapcsoló
- Az automatikus és kézi üzemmód közötti átállításhoz.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és beépített rozsdamentes acél előszűrő
- Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|750
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 22000
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|8
|Nyomás (bar)
|max. 0,8
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 30
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Utánfutási idő (s)
|15
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|35
|Megmaradó víz magassága (mm)
|35
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,7
|Csomagolási súly (kg)
|7,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|238 x 293 x 354
A csomag tartalma
- Tömlő csatlakozódarab: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Kapcsoló a pumpán
- Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás
- Beépített rozsdamentes acél előszűrő
- Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
- Rozsdamentes acél ház
Videók
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.
- Építési gödrök víztelenítéséhez legfeljebb 100 m³-ig.