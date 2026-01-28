Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt Level Sensor

Szintérzékelővel és beépített előszűrővel: A kihívást jelentő vízelvezetési feladatokhoz az SP 22,000 Dirt szintérzékelős merülőmotoros szennyezettvíz-szivattyú akár 22 000 l/h sebességgel is képes kiszivattyúzni a szennyezett vizet.

Az egyedileg állítható szintérzékelő a vízzel való érintkezéskor azonnal elindítja a szennyezett víz szivattyúját SP 22,000 Dirt Level Sensor. Ha a vízszint ismét a szintérzékelő alá csökken, a szivattyú 15 másodperc múlva automatikusan leáll. A rendkívül nagy teljesítményű merülőszivattyú ideális például nagy kerti tavak, elárasztott pincék vagy építési gödrök lecsapolására, mivel akár 22 000 l/h sebességgel megbízhatóan képes kiszivattyúzni a szennyezett vizet (30 mm-es szennyeződések). Még szennyezettebb víz esetén a beépített, lehúzható rozsdamentes acél előszűrő védelmet nyújt a dugulások ellen. A búvárszivattyú az Automatikus/Kézi kapcsolóval folyamatos üzemre is átállítható. Megbízhatóan képes a vizet elszivattyúzni 35 milliméteres maradékvízszintig - mind folyamatos üzemben, mind automatikus üzemmódban, ha a szintérzékelőt megfelelően beállítják. A Quick Connect csatlakozómenettel az 1", 1 1/4" és 1 1/2" hüvelykes tömlők komplikáció nélkül csatlakoztathatók. A rozsdamentes acél háznak és a robusztus csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően a szivattyú különösen hosszú élettartamú. Opcionálisan öt évre meghosszabbított garancia is elérhető.

Jellemzők és előnyök
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt Level Sensor: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt Level Sensor: Szintérzékelő
Szintérzékelő
A szivattyúk be- és kakapcsolási pontjának fokozatmentes meghatározása.
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 22.000 Dirt Level Sensor: Quick Connect
Quick Connect
Csatlakozócsonk a 1"-os, 1 1/4"-os és 1 1/2"-os tömlők szivattyúhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
  • A víz megbízható kiszivattyúzása akár 30 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Automatikus kézi kapcsoló
  • Az automatikus és kézi üzemmód közötti átállításhoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és beépített rozsdamentes acél előszűrő
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 750
Vízszállítás max. (l / h) < 22000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 8
Nyomás (bar) max. 0,8
Szemcsenagyság (mm) max. 30
Bemerülési mélység (m) max. 7
Utánfutási idő (s) 15
Min. maradék víz, manuális (mm) 35
Megmaradó víz magassága (mm) 35
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,7
Csomagolási súly (kg) 7,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 238 x 293 x 354

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Kapcsoló a pumpán
  • Szintérzékelő: Folyamatos kapcsolási szint meghatározás
  • Beépített rozsdamentes acél előszűrő
  • Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
  • Rozsdamentes acél ház
Videók

Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.
  • Építési gödrök víztelenítéséhez legfeljebb 100 m³-ig.
