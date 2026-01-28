Tisztavíz merülőszivattyú SP 9.000 Flat

Akár 9 000 l/h-t is kezel, és 1 mm-es felmosószárazságig szivattyúz: A lapos szívású SP 9.000 Flat merülőszivattyú kompakt belépő szintű szivattyú tiszta vagy enyhén szennyezett vízhez.

A lapos szívású SP 9.000 Flat búvárszivattyú megbízhatóan segít a tiszta vagy enyhén szennyezett, legfeljebb 5 milliméteres méretű szennyeződéseket tartalmazó víz kiszivattyúzásában. Akár 9.000 l/h teljesítményével ideálisan alkalmas kisebb medencék vagy talajvíz bejutása vagy mosógépszivárgás miatt elöntött pincék lecsapolására. A robusztus csúszógyűrűs tömítés extra hosszú élettartamúvá teszi a szivattyút. Opcionálisan öt évre kiterjesztett garancia is elérhető. Az úszókapcsoló a szivattyút a vízszint függvényében kapcsolja be és ki, ezzel is megakadályozva a szárazon futást. Az úszó rögzítőfelszerelésének köszönhetően alacsony vízszint mellett is folyamatos üzemben tartható. Az SP 9.000 Flat fel van szerelve összecsukható támasztólábakkal is, amelyek kihajtva nagyobb kapacitást tesznek lehetővé. A támasztólábak behajtásakor a merülő, tiszta vízzel működő szivattyú már 7 milliméteres vízszintnél is elindul, és akár folyamatosan pumpál, amíg a vízszint 1 milliméteres felmosószárazságig nem csökken. Az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Quick Connect csatlakozómenettel.

Jellemzők és előnyök
Extra hosszú élettartam
A szivattyú a vízszinttől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.
Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Behajtható tartólábak
  • Átállítás normál üzemmódról, nagyobb vízszállítási teljesítménnyel és 1 mm-es laposra szívással, szárazra törölt végeredménnyel
Automatikus légtelenítés
  • A szivattyú már 7 cm vízszinttől elindul kézi üzemmódban.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
  • Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 280
Vízszállítás max. (l / h) < 9000
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 6
Nyomás (bar) max. 0,6
Laposan szívás (-ig) (mm) 1
Szemcsenagyság (mm) max. 5
Bemerülési mélység (m) max. 7
Min. maradék víz, manuális (mm) 1
Megmaradó víz magassága (mm) 1
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 227 x 240 x 262
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,7
Csomagolási súly (kg) 4,5

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
  • Átkapcsolás laposra szívásra
  • Úszókapcsoló
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
Alkalmazási területek
  • A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
  • A medence vizének kiszivattyúzásához
