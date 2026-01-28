Tisztavíz merülőszivattyú SP 9.000 Flat
Akár 9 000 l/h-t is kezel, és 1 mm-es felmosószárazságig szivattyúz: A lapos szívású SP 9.000 Flat merülőszivattyú kompakt belépő szintű szivattyú tiszta vagy enyhén szennyezett vízhez.
A lapos szívású SP 9.000 Flat búvárszivattyú megbízhatóan segít a tiszta vagy enyhén szennyezett, legfeljebb 5 milliméteres méretű szennyeződéseket tartalmazó víz kiszivattyúzásában. Akár 9.000 l/h teljesítményével ideálisan alkalmas kisebb medencék vagy talajvíz bejutása vagy mosógépszivárgás miatt elöntött pincék lecsapolására. A robusztus csúszógyűrűs tömítés extra hosszú élettartamúvá teszi a szivattyút. Opcionálisan öt évre kiterjesztett garancia is elérhető. Az úszókapcsoló a szivattyút a vízszint függvényében kapcsolja be és ki, ezzel is megakadályozva a szárazon futást. Az úszó rögzítőfelszerelésének köszönhetően alacsony vízszint mellett is folyamatos üzemben tartható. Az SP 9.000 Flat fel van szerelve összecsukható támasztólábakkal is, amelyek kihajtva nagyobb kapacitást tesznek lehetővé. A támasztólábak behajtásakor a merülő, tiszta vízzel működő szivattyú már 7 milliméteres vízszintnél is elindul, és akár folyamatosan pumpál, amíg a vízszint 1 milliméteres felmosószárazságig nem csökken. Az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Quick Connect csatlakozómenettel.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
ÚszókapcsolóA szivattyú a vízszinttől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.
Quick ConnectCsatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Behajtható tartólábak
- Átállítás normál üzemmódról, nagyobb vízszállítási teljesítménnyel és 1 mm-es laposra szívással, szárazra törölt végeredménnyel
Automatikus légtelenítés
- A szivattyú már 7 cm vízszinttől elindul kézi üzemmódban.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
- Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
- Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|280
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 9000
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|6
|Nyomás (bar)
|max. 0,6
|Laposan szívás (-ig) (mm)
|1
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 5
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|1
|Megmaradó víz magassága (mm)
|1
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|227 x 240 x 262
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,7
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
A csomag tartalma
- Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
- Átkapcsolás laposra szívásra
- Úszókapcsoló
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
Videók
Alkalmazási területek
- A házban és a pincében előforduló vízkárokhoz (mosógép szivárgás vagy talajvíz esetén)
- A medence vizének kiszivattyúzásához