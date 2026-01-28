A lapos szívású SP 9.000 Flat búvárszivattyú megbízhatóan segít a tiszta vagy enyhén szennyezett, legfeljebb 5 milliméteres méretű szennyeződéseket tartalmazó víz kiszivattyúzásában. Akár 9.000 l/h teljesítményével ideálisan alkalmas kisebb medencék vagy talajvíz bejutása vagy mosógépszivárgás miatt elöntött pincék lecsapolására. A robusztus csúszógyűrűs tömítés extra hosszú élettartamúvá teszi a szivattyút. Opcionálisan öt évre kiterjesztett garancia is elérhető. Az úszókapcsoló a szivattyút a vízszint függvényében kapcsolja be és ki, ezzel is megakadályozva a szárazon futást. Az úszó rögzítőfelszerelésének köszönhetően alacsony vízszint mellett is folyamatos üzemben tartható. Az SP 9.000 Flat fel van szerelve összecsukható támasztólábakkal is, amelyek kihajtva nagyobb kapacitást tesznek lehetővé. A támasztólábak behajtásakor a merülő, tiszta vízzel működő szivattyú már 7 milliméteres vízszintnél is elindul, és akár folyamatosan pumpál, amíg a vízszint 1 milliméteres felmosószárazságig nem csökken. Az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Quick Connect csatlakozómenettel.