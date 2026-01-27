Szennyezett víz merülőszivattyú SP 9.500 Dirt
Robusztus és megbízható: Az SP 9.500 Dirt merülőszivattyú akár 9.500 l/h kapacitással, úszókapcsolóval együtt egy kompakt belépő szintű szivattyú a szennyezett víz kiszivattyúzásához és átemeléséhez.
Az óránkénti 9500 literes maximális szivattyúteljesítménye az SP 9 500 Dirt tökéletes belépőmodellé teszi a víztárolókból és kerti tavakból történő gyors kiszivattyúzáshoz és vízátemeléshez. Megbízhatóan szivattyúzza ki a tiszta és szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződésrészecskéket is tartalmazhat. Erős szennyeződések esetén opcionális előszűrő szerelhető fel, amely megvédi a szivattyú járókerékét például az ágak okozta dugulásoktól. A csúszógyűrűs tömítés - a Professional termékcsaládunk bevált megoldása, amely minden búvárszivattyúba beépítésre kerül - szintén garantálja a szivattyú rendkívül hosszú élettartamát. Lehetőség van a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. A búvárszivattyú piszkosvíz-szivattyú úszókapcsolóval is fel van szerelve, amely a vízszint függvényében kapcsolja be és ki a szivattyút, ezzel is megelőzve a szárazon futást. Az úszókapcsoló rögzítőfelszerelésének köszönhetően a szivattyú alacsony vízszint mellett is használható, akár 25 mm-es maradék vízmélységig. Egyéb praktikus jellemzők: A Quick Connect csatlakozómenet lehetővé teszi az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását.
Jellemzők és előnyök
Kerámia csúszógyűrű tömítésExtra hosszú élettartam
ÚszókapcsolóA szivattyú a vízszinttől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.
Quick ConnectCsatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
- A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
- Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
- Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
- Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|280
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 9500
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Szállítási magasság (m)
|6
|Nyomás (bar)
|max. 0,6
|Szemcsenagyság (mm)
|max. 20
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Min. maradék víz, manuális (mm)
|25
|Megmaradó víz magassága (mm)
|25
|Csatlakozómenet
|G1 1/2
|Nyomóoldali menetméret
|G 1 1/2 belső átmérő
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,8
|Csomagolási súly (kg)
|4,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|229 x 238 x 303
A csomag tartalma
- Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
- Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
- Úszókapcsoló
- Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
- Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
- Kerámia csúszógyűrű tömítés
Videók
Alkalmazási területek
- A kerti tavak vizének szivattyúzásához
- Árvizek esetén használható.
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.