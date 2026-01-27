Az óránkénti 9500 literes maximális szivattyúteljesítménye az SP 9 500 Dirt tökéletes belépőmodellé teszi a víztárolókból és kerti tavakból történő gyors kiszivattyúzáshoz és vízátemeléshez. Megbízhatóan szivattyúzza ki a tiszta és szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződésrészecskéket is tartalmazhat. Erős szennyeződések esetén opcionális előszűrő szerelhető fel, amely megvédi a szivattyú járókerékét például az ágak okozta dugulásoktól. A csúszógyűrűs tömítés - a Professional termékcsaládunk bevált megoldása, amely minden búvárszivattyúba beépítésre kerül - szintén garantálja a szivattyú rendkívül hosszú élettartamát. Lehetőség van a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. A búvárszivattyú piszkosvíz-szivattyú úszókapcsolóval is fel van szerelve, amely a vízszint függvényében kapcsolja be és ki a szivattyút, ezzel is megelőzve a szárazon futást. Az úszókapcsoló rögzítőfelszerelésének köszönhetően a szivattyú alacsony vízszint mellett is használható, akár 25 mm-es maradék vízmélységig. Egyéb praktikus jellemzők: A Quick Connect csatlakozómenet lehetővé teszi az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását.