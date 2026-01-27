Szennyezett víz merülőszivattyú SP 9.500 Dirt

Robusztus és megbízható: Az SP 9.500 Dirt merülőszivattyú akár 9.500 l/h kapacitással, úszókapcsolóval együtt egy kompakt belépő szintű szivattyú a szennyezett víz kiszivattyúzásához és átemeléséhez.

Az óránkénti 9500 literes maximális szivattyúteljesítménye az SP 9 500 Dirt tökéletes belépőmodellé teszi a víztárolókból és kerti tavakból történő gyors kiszivattyúzáshoz és vízátemeléshez. Megbízhatóan szivattyúzza ki a tiszta és szennyezett vizet, amely akár 20 mm átmérőjű szennyeződésrészecskéket is tartalmazhat. Erős szennyeződések esetén opcionális előszűrő szerelhető fel, amely megvédi a szivattyú járókerékét például az ágak okozta dugulásoktól. A csúszógyűrűs tömítés - a Professional termékcsaládunk bevált megoldása, amely minden búvárszivattyúba beépítésre kerül - szintén garantálja a szivattyú rendkívül hosszú élettartamát. Lehetőség van a garancia öt évre történő meghosszabbítására is. A búvárszivattyú piszkosvíz-szivattyú úszókapcsolóval is fel van szerelve, amely a vízszint függvényében kapcsolja be és ki a szivattyút, ezzel is megelőzve a szárazon futást. Az úszókapcsoló rögzítőfelszerelésének köszönhetően a szivattyú alacsony vízszint mellett is használható, akár 25 mm-es maradék vízmélységig. Egyéb praktikus jellemzők: A Quick Connect csatlakozómenet lehetővé teszi az 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatását.

Jellemzők és előnyök
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 9.500 Dirt: Kerámia csúszógyűrű tömítés
Kerámia csúszógyűrű tömítés
Extra hosszú élettartam
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 9.500 Dirt: Úszókapcsoló
Úszókapcsoló
A szivattyú a vízszinttől függően bekapcsol, majd ismét kikapcsol, így védi meg a készüléket a szárazonfutástól.
Szennyezett víz merülőszivattyú SP 9.500 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Csatlakozómenet 1", 1 1/4" és 1 1/2" tömlők vagy G1 csatlakozó gyors és egyszerű csatlakoztatásához.
Szennyezett vízhez készült
  • A víz megbízható szivattyúzása akár 20 mm-es szennyeződésrészecskéig.
Az úszókapcsoló rögzítési lehetősége
  • Folyamatos üzemre való átálláshoz.
Kényelmes hordozófogantyú
  • Kényelmesen megfogható és kiegészítésképpen kötéltartóként használható.
Robusztus és egyszerűen rögzíthető előszűrő tartozékként
  • Megvédi a szivattyút a túlzott szennyeződéstől és megakadályozza a szivattyú futókerekének eldugulását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 280
Vízszállítás max. (l / h) < 9500
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Szállítási magasság (m) 6
Nyomás (bar) max. 0,6
Szemcsenagyság (mm) max. 20
Bemerülési mélység (m) max. 7
Min. maradék víz, manuális (mm) 25
Megmaradó víz magassága (mm) 25
Csatlakozómenet G1 1/2
Nyomóoldali menetméret G 1 1/2 belső átmérő
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,8
Csomagolási súly (kg) 4,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 229 x 238 x 303

A csomag tartalma

  • Tömlő csatlakozódarab: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Gyorscsatlakozó a tömlő gyors és könnyű csatlakoztatásához
  • Kapcsolás a manuális/automatikus működés között: Az úszó rögzítési lehetősége
  • Úszókapcsoló
  • Automata működés (auto) során a szivattyú automatikusan kapcsol be a vízszint szerint
  • Manuális üzemeltetés során a szivattyú folyamatosan működik, amíg a visszamaradó víz el nem éri a minimális szintet
  • Kerámia csúszógyűrű tömítés
Alkalmazási területek
  • A kerti tavak vizének szivattyúzásához
  • Árvizek esetén használható.
Tartozékok
