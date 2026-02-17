Ablak és felületi porszívó WVP 10
A Kärcher WVP 10 akkumulátoros ablak- és felülettisztító. Ez a professzionális, kézi berendezés a sima felületek – ablakok, csempék, tükrök – gyors és csíkmentes tisztításának specialistája.
A Kärcher WVP 10 professzionális ablak- és felülettisztító. Ez az akkumulátoros kézi berendezés a hagyományos készülékeknél lényegesen nagyobb szívóteljesítményt nyújt a beépített nagy sebességű motorjának köszönhetően, így garantálva a csíkmentes száradást minden sima felületen. A gép legfőbb technikai előnye a precíziós tervezés, amely lehetővé teszi a függőleges, vízszintes vagy akár a fej feletti munkavégzést is, miközben a manuálisan állítható távtartóval az élek mentén is tökéletes eredmény érhető el. A 200 ml-es szennyezettvíz-tartály elegendő kapacitást biztosít a hosszabb munkafolyamatokhoz, egyszerűen üríthető és mosogatógépben is tisztítható. A 30 perces üzemidőt biztosító akkumulátorral, gyorstöltővel és professzionális szóróflakonnal kiegészülve ez a robusztus eszköz ideális választás kirakatok, pultok, tükrök és csempék hatékony, ipari minőségű tisztításához.
Jellemzők és előnyök
Könnyű, ergonomikus és univerzális használatra alkalmasMinden sima felülethez alkalmas, vízszintesen,függőlegesen, és akár fej felett is. Kényelmes kezelés és könnyű kezelhetőség. Biztonságos és kényelmes kezelés a gumibevonatú fogantyúnak köszönhetően.
Kivehető és cserélhető akkumulátorA töltöttségi szintet három LED jelzi a be-/kikapcsoló felett.
A sarkok is kényelmesen tisztíthatóakCsíkmentes tisztítási eredmények a peremeknél a manuálisan beállítható távtartónak köszönhetően
Nagy szennyvíztartály térfogat
- Csökkenti a munkamegszakításokat a gyakori ürítésnek köszönhetően, ezáltal növeli a termelékenységet.
- Lehetővé teszi a rendelkezésre álló munkaidő jobb kihasználását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|200
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|180
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|3,7
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|2
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|280 x 130 x 335
A csomag tartalma
- Felülettisztító koncentrátum CA 30 R (500 ml)
- Szóróflakon (500 ml)
- Mikroszálas törlőkendő, beltéri: 1 x
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szennykaparó
Felszereltség
- Szívófej szélessége: 280 mm
Videók
Alkalmazási területek
- Építőipar
- Kiskereskedelem
- Irodaépületek
- Vendéglátás
- Éttermek és vendéglátás
- Egészségügy
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.