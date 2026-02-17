A Kärcher WVP 10 professzionális ablak- és felülettisztító. Ez az akkumulátoros kézi berendezés a hagyományos készülékeknél lényegesen nagyobb szívóteljesítményt nyújt a beépített nagy sebességű motorjának köszönhetően, így garantálva a csíkmentes száradást minden sima felületen. A gép legfőbb technikai előnye a precíziós tervezés, amely lehetővé teszi a függőleges, vízszintes vagy akár a fej feletti munkavégzést is, miközben a manuálisan állítható távtartóval az élek mentén is tökéletes eredmény érhető el. A 200 ml-es szennyezettvíz-tartály elegendő kapacitást biztosít a hosszabb munkafolyamatokhoz, egyszerűen üríthető és mosogatógépben is tisztítható. A 30 perces üzemidőt biztosító akkumulátorral, gyorstöltővel és professzionális szóróflakonnal kiegészülve ez a robusztus eszköz ideális választás kirakatok, pultok, tükrök és csempék hatékony, ipari minőségű tisztításához.