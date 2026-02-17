Ablak és felületi porszívó WVP 10

A Kärcher WVP 10 akkumulátoros ablak- és felülettisztító. Ez a professzionális, kézi berendezés a sima felületek – ablakok, csempék, tükrök – gyors és csíkmentes tisztításának specialistája.

A Kärcher WVP 10 professzionális ablak- és felülettisztító. Ez az akkumulátoros kézi berendezés a hagyományos készülékeknél lényegesen nagyobb szívóteljesítményt nyújt a beépített nagy sebességű motorjának köszönhetően, így garantálva a csíkmentes száradást minden sima felületen. A gép legfőbb technikai előnye a precíziós tervezés, amely lehetővé teszi a függőleges, vízszintes vagy akár a fej feletti munkavégzést is, miközben a manuálisan állítható távtartóval az élek mentén is tökéletes eredmény érhető el. A 200 ml-es szennyezettvíz-tartály elegendő kapacitást biztosít a hosszabb munkafolyamatokhoz, egyszerűen üríthető és mosogatógépben is tisztítható. A 30 perces üzemidőt biztosító akkumulátorral, gyorstöltővel és professzionális szóróflakonnal kiegészülve ez a robusztus eszköz ideális választás kirakatok, pultok, tükrök és csempék hatékony, ipari minőségű tisztításához.

Jellemzők és előnyök
Ablak és felületi porszívó WVP 10: Könnyű, ergonomikus és univerzális használatra alkalmas
Minden sima felülethez alkalmas, vízszintesen,függőlegesen, és akár fej felett is. Kényelmes kezelés és könnyű kezelhetőség. Biztonságos és kényelmes kezelés a gumibevonatú fogantyúnak köszönhetően.
Ablak és felületi porszívó WVP 10: Kivehető és cserélhető akkumulátor
A töltöttségi szintet három LED jelzi a be-/kikapcsoló felett.
Ablak és felületi porszívó WVP 10: A sarkok is kényelmesen tisztíthatóak
Csíkmentes tisztítási eredmények a peremeknél a manuálisan beállítható távtartónak köszönhetően
Nagy szennyvíztartály térfogat
  • Csökkenti a munkamegszakításokat a gyakori ürítésnek köszönhetően, ezáltal növeli a termelékenységet.
  • Lehetővé teszi a rendelkezésre álló munkaidő jobb kihasználását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 200
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 180
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 3,7
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 2
Súly akkumulátorral együtt (kg) 1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 280 x 130 x 335

A csomag tartalma

  • Felülettisztító koncentrátum CA 30 R (500 ml)
  • Szóróflakon (500 ml)
  • Mikroszálas törlőkendő, beltéri: 1 x
  • Akkumulátor
  • Akkumulátortöltő
  • Szennykaparó

Felszereltség

  • Szívófej szélessége: 280 mm

Alkalmazási területek
  • Építőipar
  • Kiskereskedelem
  • Irodaépületek
  • Vendéglátás
  • Éttermek és vendéglátás
  • Egészségügy
Tartozékok
Tisztítószerek
