Gőztisztító SG 4/4

Kompakt SG 4/4 gőztisztító nagy teljesítményű 4 bar-os gőznyomással. Folytonosan változtatható gőzmennyiség vezérlés és VapoHydro funkció a tökéletes tisztítási eredményért, vegyi anyagok használata nélkül.

Az SG 4/4 kompakt, hatékony gőztisztító, mely egyedülálló teljesítményt és igazolt fertőtlenítést nyújt*. Optimális tisztítási hatás érhető el a 4 bar-os gőznyomásnak köszönhetően. A folytonosan változtatható gőzmennyiség és a VapoHydro funkció (gőz telítettség folytonos szabályozása) azt jelenti, hogy a gép tökéletesen alkalmazkodik a tisztítási feladathoz. A 2 tartályos rendszer bármikor feltölthető, gyors felfűtést és megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. A hőmérséklet kijelző elősegíti az optimális tisztítási eredmény elérését. A gép különösen sokoldalú és vegyi anyagok nélkül tisztít. A széleskörű tartozék csomag tartalma: két padlófej (a dörzsölő és higiénikus tisztításhoz), beépített tartozék tároló, beépített vezeték horog és cső bemenet a helytakarékos tároláshoz. (*A prEN 16615 szabványnak megfelelően, PVC padló, gép: SG 4/4 (padlótisztító fej lemezekkel, 30 cm/sec., maximális gőznyomás, VapoHydro minimum) Baktérium-teszt: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SG 4/4: Hitelesített és rendkívül hatékony fertőtlenítés.
Hitelesített és rendkívül hatékony fertőtlenítés.
Gőztisztító SG 4/4: Vegyszerek nélküli fertőtlenítés.
Vegyszerek nélküli fertőtlenítés.
Gőztisztító SG 4/4: 2 tartályos rendszer
2 tartályos rendszer
VapoHydro
Tartozék tároló
Specifikációk

Műszaki adatok

Kazántartalom (l) 2,4
Tartálytérfogat (l) 2
Gőznyomás (bar) max. 4
Fűtési teljesítmény (W) 2300
Felfűtési idő (min) 9
Kazán hőmérséklete (°C) max. 145
Kábelhossz (m) 7,5
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8
Csomagolási súly (kg) 11,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 475 x 320 x 275

A csomag tartalma

  • Kézifej kefével: 165 mm
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 505 mm
  • Gőztömlő pisztollyal: 2 m
  • Padlófej lamellákkal: 320 mm
  • Padlófej sörtékkel: 310 mm
  • Töltőtölcsér
  • Gőzszívócső: 2 Darab(ok)
  • Frottír szövethuzat a kézifejhez
  • Padlófej kendő (frottírkendő, 400x200 mm)
  • Padlófej kendő (frottírkendő, 480x270 mm)

Felszereltség

  • Tartály: bármikor újratölthető
  • Ergonomikus hordozófogantyú
  • Power fúvóka
  • Pontfúvóka, rövid
  • Pontfúvóka, hosszú
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • VapoHydro funkció
  • A gőz telítettségének fokozatmentes szabályozása
  • Gőzmennyiség-szabályozás: az eszközön (fokozatmentesen változtatható)
  • Biztonsági zár a gőzkazánon
  • Biztonsági zár a gőzpisztolyon

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.