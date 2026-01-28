Gőztisztító SG 4/4
Kompakt SG 4/4 gőztisztító nagy teljesítményű 4 bar-os gőznyomással. Folytonosan változtatható gőzmennyiség vezérlés és VapoHydro funkció a tökéletes tisztítási eredményért, vegyi anyagok használata nélkül.
Az SG 4/4 kompakt, hatékony gőztisztító, mely egyedülálló teljesítményt és igazolt fertőtlenítést nyújt*. Optimális tisztítási hatás érhető el a 4 bar-os gőznyomásnak köszönhetően. A folytonosan változtatható gőzmennyiség és a VapoHydro funkció (gőz telítettség folytonos szabályozása) azt jelenti, hogy a gép tökéletesen alkalmazkodik a tisztítási feladathoz. A 2 tartályos rendszer bármikor feltölthető, gyors felfűtést és megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. A hőmérséklet kijelző elősegíti az optimális tisztítási eredmény elérését. A gép különösen sokoldalú és vegyi anyagok nélkül tisztít. A széleskörű tartozék csomag tartalma: két padlófej (a dörzsölő és higiénikus tisztításhoz), beépített tartozék tároló, beépített vezeték horog és cső bemenet a helytakarékos tároláshoz. (*A prEN 16615 szabványnak megfelelően, PVC padló, gép: SG 4/4 (padlótisztító fej lemezekkel, 30 cm/sec., maximális gőznyomás, VapoHydro minimum) Baktérium-teszt: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Jellemzők és előnyök
Hitelesített és rendkívül hatékony fertőtlenítés.
Vegyszerek nélküli fertőtlenítés.
2 tartályos rendszer
VapoHydro
Tartozék tároló
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kazántartalom (l)
|2,4
|Tartálytérfogat (l)
|2
|Gőznyomás (bar)
|max. 4
|Fűtési teljesítmény (W)
|2300
|Felfűtési idő (min)
|9
|Kazán hőmérséklete (°C)
|max. 145
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8
|Csomagolási súly (kg)
|11,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|475 x 320 x 275
A csomag tartalma
- Kézifej kefével: 165 mm
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 505 mm
- Gőztömlő pisztollyal: 2 m
- Padlófej lamellákkal: 320 mm
- Padlófej sörtékkel: 310 mm
- Töltőtölcsér
- Gőzszívócső: 2 Darab(ok)
- Frottír szövethuzat a kézifejhez
- Padlófej kendő (frottírkendő, 400x200 mm)
- Padlófej kendő (frottírkendő, 480x270 mm)
Felszereltség
- Tartály: bármikor újratölthető
- Ergonomikus hordozófogantyú
- Power fúvóka
- Pontfúvóka, rövid
- Pontfúvóka, hosszú
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- VapoHydro funkció
- A gőz telítettségének fokozatmentes szabályozása
- Gőzmennyiség-szabályozás: az eszközön (fokozatmentesen változtatható)
- Biztonsági zár a gőzkazánon
- Biztonsági zár a gőzpisztolyon
Videók
Alkalmazási területek
- Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.