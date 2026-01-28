Az SG 4/4 kompakt, hatékony gőztisztító, mely egyedülálló teljesítményt és igazolt fertőtlenítést nyújt*. Optimális tisztítási hatás érhető el a 4 bar-os gőznyomásnak köszönhetően. A folytonosan változtatható gőzmennyiség és a VapoHydro funkció (gőz telítettség folytonos szabályozása) azt jelenti, hogy a gép tökéletesen alkalmazkodik a tisztítási feladathoz. A 2 tartályos rendszer bármikor feltölthető, gyors felfűtést és megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. A hőmérséklet kijelző elősegíti az optimális tisztítási eredmény elérését. A gép különösen sokoldalú és vegyi anyagok nélkül tisztít. A széleskörű tartozék csomag tartalma: két padlófej (a dörzsölő és higiénikus tisztításhoz), beépített tartozék tároló, beépített vezeték horog és cső bemenet a helytakarékos tároláshoz. (*A prEN 16615 szabványnak megfelelően, PVC padló, gép: SG 4/4 (padlótisztító fej lemezekkel, 30 cm/sec., maximális gőznyomás, VapoHydro minimum) Baktérium-teszt: Enterococcus hirae ATCC 10541)