Ipari porszívó IVC 60/30 Ap M Z22

Kompakt ipari porszívó kopásmentes oldalcsatorna-tömítéssel biztonságos non-stop üzemhez (pl. gyártás) az M porosztályban és a 22-es ATEX zónában, valamint higiéniailag kényes helyekre.

Az IVC 60/30 Ap M Z22 egy kompakt ipari porszívó kopásmentes oldalcsatorna tömítéssel, ideális tartós üzemmódhoz. A megbízható ipari porszívó gyárási részlegeknél és gyártósorok tisztításához alkalmas az ATEX zóna 22-es porosztályában. Szintén alkalmas az M porosztály egészségre ártalmas porainak felszívására, valamint ott ahol különösen szigorú higiéniai előírásokat kell betartani.

Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónára
Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Egy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.
Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
  • Kompakt és világos kialakítású szűrő.
  • Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 53,3 / 192
Vákuum (mbar/kPa) 250 / 25
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 40
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,9
Súly kiegészítők nélkül (kg) 95
Csomagolási súly (kg) 95,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 1240

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
