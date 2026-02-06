Az IVC 60/30 Ap M Z22 egy kompakt ipari porszívó kopásmentes oldalcsatorna tömítéssel, ideális tartós üzemmódhoz. A megbízható ipari porszívó gyárási részlegeknél és gyártósorok tisztításához alkalmas az ATEX zóna 22-es porosztályában. Szintén alkalmas az M porosztály egészségre ártalmas porainak felszívására, valamint ott ahol különösen szigorú higiéniai előírásokat kell betartani.