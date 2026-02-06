Ipari porszívó IVC 60/30 Ap M Z22
Kompakt ipari porszívó kopásmentes oldalcsatorna-tömítéssel biztonságos non-stop üzemhez (pl. gyártás) az M porosztályban és a 22-es ATEX zónában, valamint higiéniailag kényes helyekre.
Az IVC 60/30 Ap M Z22 egy kompakt ipari porszívó kopásmentes oldalcsatorna tömítéssel, ideális tartós üzemmódhoz. A megbízható ipari porszívó gyárási részlegeknél és gyártósorok tisztításához alkalmas az ATEX zóna 22-es porosztályában. Szintén alkalmas az M porosztály egészségre ártalmas porainak felszívására, valamint ott ahol különösen szigorú higiéniai előírásokat kell betartani.
Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónáraRobbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztóEgy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.
Kézi IVC-szűrő tisztítás (Ap)
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
- Kompakt és világos kialakítású szűrő.
- Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|53,3 / 192
|Vákuum (mbar/kPa)
|250 / 25
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 40
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,9
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|95
|Csomagolási súly (kg)
|95,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|970 x 690 x 1240
Felszereltség
- Főszűrő: Harmonikaszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók