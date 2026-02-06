Kifejezetten finom, veszélyes és robbanásveszélyes porok eltávolítására fejlesztették ki: középkategóriájú IVM 60/30 M Z22 ipari porszívónk tartós oldalcsatornás fúvófejével és háromfázisú működése révén alkalmas a folyamatos ipari felhasználásra. Az ellenálló acélházú, saválló, rozsdamentes acél testű és tartályú, masszív gép nagy, M porosztályú csillagszűrővel rendelkezik, ami teljesíti az ATEX 22. zónában végzett munka követelményeit is. A porszívó 2014/34/EU tanúsítvánnyal is rendelkezik. A nagy kerekek maximális mobilitást garantálnak, míg a megbízható, kézi szűrőtisztítás meghosszabbítja a szűrő élettartamát, csökkentve ezzel a karbantartási erőfeszítéseket.