Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22

A 2014/34/EU szabvány szerint tanúsított, mobil, közepes osztályú IVM 60/30 M Z22 ipari porszívó alkalmas az ATEX 22. zónához, oldalcsatornás fúvóval, ipari felhasználásra.

Kifejezetten finom, veszélyes és robbanásveszélyes porok eltávolítására fejlesztették ki: középkategóriájú IVM 60/30 M Z22 ipari porszívónk tartós oldalcsatornás fúvófejével és háromfázisú működése révén alkalmas a folyamatos ipari felhasználásra. Az ellenálló acélházú, saválló, rozsdamentes acél testű és tartályú, masszív gép nagy, M porosztályú csillagszűrővel rendelkezik, ami teljesíti az ATEX 22. zónában végzett munka követelményeit is. A porszívó 2014/34/EU tanúsítvánnyal is rendelkezik. A nagy kerekek maximális mobilitást garantálnak, míg a megbízható, kézi szűrőtisztítás meghosszabbítja a szűrő élettartamát, csökkentve ezzel a karbantartási erőfeszítéseket.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22: Tanúsított ATEX 22-es zónára
Tanúsított ATEX 22-es zónára
Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22: M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVM szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 68 / 244,8
Vákuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tartálytérfogat (l) 60
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 79
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 102
Csomagolási súly (kg) 102,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1040 x 680 x 1840

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22

Videók

Tartozékok