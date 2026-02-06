Ipari porszívó IVM 60/30 M Z22
A 2014/34/EU szabvány szerint tanúsított, mobil, közepes osztályú IVM 60/30 M Z22 ipari porszívó alkalmas az ATEX 22. zónához, oldalcsatornás fúvóval, ipari felhasználásra.
Kifejezetten finom, veszélyes és robbanásveszélyes porok eltávolítására fejlesztették ki: középkategóriájú IVM 60/30 M Z22 ipari porszívónk tartós oldalcsatornás fúvófejével és háromfázisú működése révén alkalmas a folyamatos ipari felhasználásra. Az ellenálló acélházú, saválló, rozsdamentes acél testű és tartályú, masszív gép nagy, M porosztályú csillagszűrővel rendelkezik, ami teljesíti az ATEX 22. zónában végzett munka követelményeit is. A porszívó 2014/34/EU tanúsítvánnyal is rendelkezik. A nagy kerekek maximális mobilitást garantálnak, míg a megbízható, kézi szűrőtisztítás meghosszabbítja a szűrő élettartamát, csökkentve ezzel a karbantartási erőfeszítéseket.
Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónáraRobbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVM szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|68 / 244,8
|Vákuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tartálytérfogat (l)
|60
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|79
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|102
|Csomagolási súly (kg)
|102,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
