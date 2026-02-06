Jóváhagyással rendelkezik igen nagy mennyiségű veszélyes porok biztonságos felszívására, M porosztályra és Ex-Zone 22-ben használatra tanúsított: Szuper kategóriás, robbanásbiztos IVS 100/55 M ipari porszívónk erős, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval. A kimagaslóan hatékony gép (IE2) ideális úgy telepített, mint mobil, folyamatos használatra, és még normál 16 amperes ipari csatlakozóval is működtethető, köszönhetően a beépített finomindításnak. A vízszintes szűrőrázó garantálja az M tanúsítvánnyal rendelkező nagy csillagszűrő optimális tisztítását. A meghajtó egység a célzott erőátvitelhez ugyanazt a jó szűrőtisztítási eredményt garantálja, függetlenül attól, hogy a felhasználó mekkora erőt tud kifejteni. Ugyanígy, a 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanika a gép könnyed működtetését garantálja. A tartozékok biztonságos tárolásának számos opciója teszi teljessé az okos koncepciót. A nagy szűrőfelülettel rendelkező szűrő és a kiváló szeparációs teljesítmény (M anyagokra tanúsított) hosszú munkavégzési időszakokat tesz lehetővé, megszakítások nélkül. A gép elején található tartozéktároló lehetővé teszi az összes porszívó-tartozék kényelmes tárolását. Az apró tartozékok és eszközök kényelmesen tárolhatók a beépített tartozékrekeszben. A beépített kábelhorgon a kábel biztonságosan tárolható a gép mozgatása közben, vagy a lelógó kábel tárolható a munkavégzés során. A manuális, külső szűrőtisztítás hosszú munkavégzési időszakokat és a szűrő hosszú élettartamát biztosítják.