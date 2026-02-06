Ipari porszívó IVS 100/55 M Z22

Az IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívó, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval, nagy mennyiségű, M osztályba tartozó robbanásveszélyes por biztonságos felszívására.

Jóváhagyással rendelkezik igen nagy mennyiségű veszélyes porok biztonságos felszívására, M porosztályra és Ex-Zone 22-ben használatra tanúsított: Szuper kategóriás, robbanásbiztos IVS 100/55 M ipari porszívónk erős, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval. A kimagaslóan hatékony gép (IE2) ideális úgy telepített, mint mobil, folyamatos használatra, és még normál 16 amperes ipari csatlakozóval is működtethető, köszönhetően a beépített finomindításnak. A vízszintes szűrőrázó garantálja az M tanúsítvánnyal rendelkező nagy csillagszűrő optimális tisztítását. A meghajtó egység a célzott erőátvitelhez ugyanazt a jó szűrőtisztítási eredményt garantálja, függetlenül attól, hogy a felhasználó mekkora erőt tud kifejteni. Ugyanígy, a 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanika a gép könnyed működtetését garantálja. A tartozékok biztonságos tárolásának számos opciója teszi teljessé az okos koncepciót. A nagy szűrőfelülettel rendelkező szűrő és a kiváló szeparációs teljesítmény (M anyagokra tanúsított) hosszú munkavégzési időszakokat tesz lehetővé, megszakítások nélkül. A gép elején található tartozéktároló lehetővé teszi az összes porszívó-tartozék kényelmes tárolását. Az apró tartozékok és eszközök kényelmesen tárolhatók a beépített tartozékrekeszben. A beépített kábelhorgon a kábel biztonságosan tárolható a gép mozgatása közben, vagy a lelógó kábel tárolható a munkavégzés során. A manuális, külső szűrőtisztítás hosszú munkavégzési időszakokat és a szűrő hosszú élettartamát biztosítják.

Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónára
Tanúsított ATEX 22-es zónára
Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
M porosztály
M porosztály
A komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz.. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
  • A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 138 / 500
Vákuum (mbar/kPa) 240 / 24
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 5,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 157
Csomagolási súly (kg) 157,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1202 x 686 x 1500

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Tartozékok