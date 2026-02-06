Ipari porszívó IVS 100/55 M Z22
Az IVS 100/55 M szuper kategóriás ipari porszívó, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval, nagy mennyiségű, M osztályba tartozó robbanásveszélyes por biztonságos felszívására.
Jóváhagyással rendelkezik igen nagy mennyiségű veszélyes porok biztonságos felszívására, M porosztályra és Ex-Zone 22-ben használatra tanúsított: Szuper kategóriás, robbanásbiztos IVS 100/55 M ipari porszívónk erős, 5,5 kW-os oldalcsatornás fújóval. A kimagaslóan hatékony gép (IE2) ideális úgy telepített, mint mobil, folyamatos használatra, és még normál 16 amperes ipari csatlakozóval is működtethető, köszönhetően a beépített finomindításnak. A vízszintes szűrőrázó garantálja az M tanúsítvánnyal rendelkező nagy csillagszűrő optimális tisztítását. A meghajtó egység a célzott erőátvitelhez ugyanazt a jó szűrőtisztítási eredményt garantálja, függetlenül attól, hogy a felhasználó mekkora erőt tud kifejteni. Ugyanígy, a 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanika a gép könnyed működtetését garantálja. A tartozékok biztonságos tárolásának számos opciója teszi teljessé az okos koncepciót. A nagy szűrőfelülettel rendelkező szűrő és a kiváló szeparációs teljesítmény (M anyagokra tanúsított) hosszú munkavégzési időszakokat tesz lehetővé, megszakítások nélkül. A gép elején található tartozéktároló lehetővé teszi az összes porszívó-tartozék kényelmes tárolását. Az apró tartozékok és eszközök kényelmesen tárolhatók a beépített tartozékrekeszben. A beépített kábelhorgon a kábel biztonságosan tárolható a gép mozgatása közben, vagy a lelógó kábel tárolható a munkavégzés során. A manuális, külső szűrőtisztítás hosszú munkavégzési időszakokat és a szűrő hosszú élettartamát biztosítják.
Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónáraRobbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
M porosztályA komplett készülék a DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint M porosztályra tanúsított.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz.. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
- A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragadós porokhoz is alkalmas.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|138 / 500
|Vákuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|5,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|157
|Csomagolási súly (kg)
|157,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem