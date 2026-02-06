Ipari porszívó IVS 100/75 M Z22
A 7,5 kW teljesítményű IVS 100/75 M Z22 szuper kategóriás ipari porszívó kínálatunkban a legerősebb oldalcsatorna-porlasztóval rendelkezik. Robbanásbiztos gép a 22-es zónához, M porosztályú tanúsítvánnyal.
A szuper kategóriás családunk csúcsmodellje ez a robbanásbiztos ipari porszívó: az IVS 100/75 M Z22 sokféle típusú használati körrel, a legmagasabb szintű biztonsággal és kiemelkedő teljesítményadatokkal rendelkezik. A mobil és helyhez kötött használatra is egyaránt alkalmas porszívó 7,5 kW-os, IE2 hatékonyságú és könnyű beindítású oldalcsatorna-porlasztóval van felszerelve, hogy ezzel elkerülhetőek legyenek a gép indításakor a nem kívánt teljesítménycsúcsok. Alkalmas nagyon nagy mennyiségű, egészségre káros és robbanásveszélyes porok elszívására, a 22-es zónában is használható és M porosztályra tanúsított. Ez részben a - 16 lapos kivitelezés miatt - nagy, kompakt, M porosztályra tanúsított csillagszűrőnek köszönhető. A fogaskerékházzal ellátott vízszintes szűrőrázó mindenkor optimális szívóerőt biztosít, míg a 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanikával van ellátva, amely a hosszú munkaintervallumokért és az egyszerű ártalmatlanításért felel. Különféle lehetőségek is vannak a tartozékok tárolására, azért hogy biztonságos legyen a szállításuk és ne vesszenek el.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas a zone 22-reAz IVS Ex porszívók a legmagasabb szintű biztonságot garantálják, köszönhetően a legújabb technológiának. Olyan anyagok megbízható felszívása, melyek kockázatot jelentenek az egészségre, mint pl. robbanásveszélyes porok.
Áramot megtakarító finomindításAz alacsony indítási feszültség megelőzi az áramellátás feszültséghullámzását. Az alacsony energiacsúcsok kisebb energiaköltségeket biztosítanak. A gépnek csak alacsony biztosítékos védelemre van szüksége. (5,5 A-ig,16 A biztosítékkal védelem megfelelő.)
Felhasználóbarát lerakó mechanikaKönnyű és időtakarékos tartályeltávolítás közvetlenül a fogantyún. A praktikus tartályfogantyú segítségül szolgál a gép elhúzására és eltolására a kiürítés helyszínére. Nagy ipari görgők biztosítják a maximális mobilitást, még egyenetlen padlókon és nehéz terhek alatt is.
A szűrőtisztító rendszer vízszintes működtetése
- A kézi szűrőtisztítás fogantyúja kényelmes magasságban helyezkedik el, és ezáltal még komfortosabbá teszi a munkát.
- Függetlenül a felhasználó által kifejtett erő nagyságától, fokozatváltó biztosítja az állandó tisztítási eredményt.
- Hosszabb szűrő élettartam a gyakoribb szűrőtisztítás és az egyenletesen elosztott erőátvitel révén a szűrőhöz.
Felhasználóbarát gépkezelés
- A tömlőtartó és a tartozéktároló az eszközök gyors elérését és rendezett tárolását biztosítják.
- Beépített kábeltartó a biztonságos kábeltároláshoz.
Opcionális távvezérlő
- Opcionális rádiós távvezérlő a gép működtetésére, akár 100 m-es távolságból.
- A gép kényelmes, időtakarékos működtetése egyetlen előre mozdulattal.
- Optimális helykihasználás: a porszívó tárolható nem használt vagy biztonsági területeken.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 536
|Vákuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|7,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|73
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|180
|Csomagolási súly (kg)
|180,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem