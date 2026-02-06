A szuper kategóriás családunk csúcsmodellje ez a robbanásbiztos ipari porszívó: az IVS 100/75 M Z22 sokféle típusú használati körrel, a legmagasabb szintű biztonsággal és kiemelkedő teljesítményadatokkal rendelkezik. A mobil és helyhez kötött használatra is egyaránt alkalmas porszívó 7,5 kW-os, IE2 hatékonyságú és könnyű beindítású oldalcsatorna-porlasztóval van felszerelve, hogy ezzel elkerülhetőek legyenek a gép indításakor a nem kívánt teljesítménycsúcsok. Alkalmas nagyon nagy mennyiségű, egészségre káros és robbanásveszélyes porok elszívására, a 22-es zónában is használható és M porosztályra tanúsított. Ez részben a - 16 lapos kivitelezés miatt - nagy, kompakt, M porosztályra tanúsított csillagszűrőnek köszönhető. A fogaskerékházzal ellátott vízszintes szűrőrázó mindenkor optimális szívóerőt biztosít, míg a 100 literes rozsdamentes acél tartály lerakó mechanikával van ellátva, amely a hosszú munkaintervallumokért és az egyszerű ártalmatlanításért felel. Különféle lehetőségek is vannak a tartozékok tárolására, azért hogy biztonságos legyen a szállításuk és ne vesszenek el.