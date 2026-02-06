Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Lp

Száraz anyagok, például ásványi porok porszegény ártalmatlanításához: kompakt ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Longopac® innovatív Tact² automatikus szűrőtisztítóval.

A kompakt IVC 60/24-2 Tact² Longopac® ipari porszívó ideális a gyártási területek és a termelőgépek tisztítására. A készülék nagy kerekekkel és fékező görgőkkel van felszerelve, így könnyen mozgatható és ideális mobil használatra. A TACT² automatikus szűrőtisztító rendszer hosszú megszakítás nélküli üzemidőt garantál.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Lp: Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Lehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Lp: Két motorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A meghajtás elektronikus vezérlése a nagy indítóáramok elkerülése érdekében.
Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Lp: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
A szűrők automatikus tisztítása célzott és erős légfúvással. A szűrőtisztítás ellenére a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad. A szűrő hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
  • Kompakt és világos kialakítású szűrő.
  • Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 73
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,95
Súly kiegészítők nélkül (kg) 66
Csomagolási súly (kg) 69,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 950 x 690 x 1170

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
