A kompakt IVC 60/24-2 Tact² Longopac® ipari porszívó ideális a gyártási területek és a termelőgépek tisztítására. A készülék nagy kerekekkel és fékező görgőkkel van felszerelve, így könnyen mozgatható és ideális mobil használatra. A TACT² automatikus szűrőtisztító rendszer hosszú megszakítás nélküli üzemidőt garantál.