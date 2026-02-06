Ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Lp
Száraz anyagok, például ásványi porok porszegény ártalmatlanításához: kompakt ipari porszívó IVC 60/24-2 Tact² Longopac® innovatív Tact² automatikus szűrőtisztítóval.
A kompakt IVC 60/24-2 Tact² Longopac® ipari porszívó ideális a gyártási területek és a termelőgépek tisztítására. A készülék nagy kerekekkel és fékező görgőkkel van felszerelve, így könnyen mozgatható és ideális mobil használatra. A TACT² automatikus szűrőtisztító rendszer hosszú megszakítás nélküli üzemidőt garantál.
Jellemzők és előnyök
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszerLehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Két motorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A meghajtás elektronikus vezérlése a nagy indítóáramok elkerülése érdekében.
Tact² – automata szűrőlerázó rendszerA szűrők automatikus tisztítása célzott és erős légfúvással. A szűrőtisztítás ellenére a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad. A szűrő hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
- Kompakt és világos kialakítású szűrő.
- Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|73
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,95
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|66
|Csomagolási súly (kg)
|69,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|950 x 690 x 1170
Felszereltség
- Főszűrő: Harmonikaszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók