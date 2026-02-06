Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp

Ipari vákuum IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompakt gép oldalcsatornás turbinábal száraz anyagok felszívásához. Tact² szűrőtisztító és Longopac® ürítőrendszerrel.

A termelési területek és gépek tisztítása az IVC 60/30 Tact² Longopac® ipari porszívónk területe. A kopásmentes oldalcsatornás turbina, valamint az innovatív Tact² automatikus szűrőtisztítás a kompakt gép folyamatos működését is lehetővé teszi, pl. a termelési és csomagológépeknél álló szívókészülékként való használat során. a száraz anyagok, mint például az ásványi por, a Longopac® ürítőrendszernek köszönhetően mérsékelt porzással kerülnek eltávolításra.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp: Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Lehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Egy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.
Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
A szűrők automatikus tisztítása célzott és erős légfúvással. A szűrőtisztítás ellenére a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad. A szűrő hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
  • Kompakt és világos kialakítású szűrő.
  • Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 68 / 244,8
Vákuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,9
Súly kiegészítők nélkül (kg) 100
Csomagolási súly (kg) 107
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 970 x 690 x 1240

Felszereltség

  • Főszűrő: Harmonikaszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp
Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp
Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp

Videók

Tartozékok