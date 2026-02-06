Ipari porszívó IVC 60/30 Tact² Lp
Ipari vákuum IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompakt gép oldalcsatornás turbinábal száraz anyagok felszívásához. Tact² szűrőtisztító és Longopac® ürítőrendszerrel.
A termelési területek és gépek tisztítása az IVC 60/30 Tact² Longopac® ipari porszívónk területe. A kopásmentes oldalcsatornás turbina, valamint az innovatív Tact² automatikus szűrőtisztítás a kompakt gép folyamatos működését is lehetővé teszi, pl. a termelési és csomagológépeknél álló szívókészülékként való használat során. a száraz anyagok, mint például az ásványi por, a Longopac® ürítőrendszernek köszönhetően mérsékelt porzással kerülnek eltávolításra.
Jellemzők és előnyök
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszerLehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztóEgy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.
Tact² – automata szűrőlerázó rendszerA szűrők automatikus tisztítása célzott és erős légfúvással. A szűrőtisztítás ellenére a szívóteljesítmény folyamatosan magas marad. A szűrő hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve
- Kompakt és világos kialakítású szűrő.
- Alkalmas szabadon áramló, száraz porok felszedésére M porosztályig.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|68 / 244,8
|Vákuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,9
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|100
|Csomagolási súly (kg)
|107
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|970 x 690 x 1240
Felszereltség
- Főszűrő: Harmonikaszűrő
- Szállított tartozékok: nem
