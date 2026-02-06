A termelési területek és gépek tisztítása az IVC 60/30 Tact² Longopac® ipari porszívónk területe. A kopásmentes oldalcsatornás turbina, valamint az innovatív Tact² automatikus szűrőtisztítás a kompakt gép folyamatos működését is lehetővé teszi, pl. a termelési és csomagológépeknél álló szívókészülékként való használat során. a száraz anyagok, mint például az ásványi por, a Longopac® ürítőrendszernek köszönhetően mérsékelt porzással kerülnek eltávolításra.