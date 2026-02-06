Ipari porszívó IVR-L 100/24-2

Az IVR-L 100 / 24-2 - kompakt ipari porszívó 100 literes tartálytérfogattal rendelkezik. A készülékkel kényelmesen végezhető el a porszívózás, valamint egyszerű a fémforgácsok és a hűtőfolyadék-emulziók szétválasztása is.

Az IVR-L 100/24-2 a Kärcher kompakt ipari porszívója. A porszívó 100 literes tartálykapacitással rendelkezik. A folyadékok és a durva szilárd anyagok (pl. forgács) megbízhatóan felszívhatók és kényelmesen elkülöníthetők egymástól az opcionális forgácskosárnak köszönhetően. A szívófejnél lévő tömlőcsatlakozás nagyon flexibilis (360°-os elfordítás), és maximális rugalmasságot és csomómentes porszívózást garantál. A töltöttségi szint bármikor kényelmesen leolvasható az ürítőtömlőn. A karimára szerelt darufül megkönnyíti a napi használatot, még teljesen megrakott állapotban is. A kiváló minőségű, ABS anyagból készült görgők maximális mobilitást garantálnak.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2: Optikai töltésszint-jelző
Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 44
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 44
Csomagolási súly (kg) 44,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 620 x 1060

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2
