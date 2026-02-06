Ipari porszívó IVR-L 100/24-2
Az IVR-L 100 / 24-2 - kompakt ipari porszívó 100 literes tartálytérfogattal rendelkezik. A készülékkel kényelmesen végezhető el a porszívózás, valamint egyszerű a fémforgácsok és a hűtőfolyadék-emulziók szétválasztása is.
Az IVR-L 100/24-2 a Kärcher kompakt ipari porszívója. A porszívó 100 literes tartálykapacitással rendelkezik. A folyadékok és a durva szilárd anyagok (pl. forgács) megbízhatóan felszívhatók és kényelmesen elkülöníthetők egymástól az opcionális forgácskosárnak köszönhetően. A szívófejnél lévő tömlőcsatlakozás nagyon flexibilis (360°-os elfordítás), és maximális rugalmasságot és csomómentes porszívózást garantál. A töltöttségi szint bármikor kényelmesen leolvasható az ürítőtömlőn. A karimára szerelt darufül megkönnyíti a napi használatot, még teljesen megrakott állapotban is. A kiváló minőségű, ABS anyagból készült görgők maximális mobilitást garantálnak.
Jellemzők és előnyök
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Optikai töltésszint-jelzőÁtlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|44
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|44
|Csomagolási súly (kg)
|44,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|640 x 620 x 1060
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
Videók