Az IVR-L 100/24-2 a Kärcher kompakt ipari porszívója. A porszívó 100 literes tartálykapacitással rendelkezik. A folyadékok és a durva szilárd anyagok (pl. forgács) megbízhatóan felszívhatók és kényelmesen elkülöníthetők egymástól az opcionális forgácskosárnak köszönhetően. A szívófejnél lévő tömlőcsatlakozás nagyon flexibilis (360°-os elfordítás), és maximális rugalmasságot és csomómentes porszívózást garantál. A töltöttségi szint bármikor kényelmesen leolvasható az ürítőtömlőn. A karimára szerelt darufül megkönnyíti a napi használatot, még teljesen megrakott állapotban is. A kiváló minőségű, ABS anyagból készült görgők maximális mobilitást garantálnak.