Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp mobil AC hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó: olajokhoz, hűtőfolyadék-emulziókhoz vagy finom, könnyűfém forgácsokhoz, közepes mennyiségben.
IVR-L 100/24-2 Tc Dp AC-hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó közepes mennyiségű olajok, hűtőfolyadék-emulziók és finom, könnyűfém forgácsok eltávolítására. Az erőteljes kétturbinás megoldás alacsony működési zaj mellett biztosítja a mobi készülék nagy szívóerejét 2,4 kW névleges teljesítménnyel, miközben a mosható, tartós zsebszűrő folyamatos működést tesz lehetővé, az integrált szűrőkosár pedig hatékonyan elválasztja a folyékony és szilárd anyagokat. A felszívott folyadékok könnyedén leereszthetők a 100 literes tartályból a leeresztő tömlő egyszerű leszerelésével, a töltésszint-kijelző pedig megakadályozza a túltöltést. Hat méter magasság-különbségig ez a folyamat felgyorsítható a beépített, fokozatmentesen állítható hordószivattyúval. A billenő alvázas ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos ürítést egy úgynevezett roll-off mechanizmussal. A ürítéshez targoncát vagy darut is lehet használni.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
- Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
- Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Hordószivattyú-funkció
- Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét.
- Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|57
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|57
|Csomagolási súly (kg)
|57,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|840 x 660 x 1320
Felszereltség
- Hordószivattyú-funkció
Alkalmazási területek
- Közepes mennyiségű durva és szemcsés fémreszelékhez.
- Közepes mennyiségű folyadékhoz, mint olajok vagy hűtőfolyadékok.