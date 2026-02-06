IVR-L 100/24-2 Tc Dp AC-hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó közepes mennyiségű olajok, hűtőfolyadék-emulziók és finom, könnyűfém forgácsok eltávolítására. Az erőteljes kétturbinás megoldás alacsony működési zaj mellett biztosítja a mobi készülék nagy szívóerejét 2,4 kW névleges teljesítménnyel, miközben a mosható, tartós zsebszűrő folyamatos működést tesz lehetővé, az integrált szűrőkosár pedig hatékonyan elválasztja a folyékony és szilárd anyagokat. A felszívott folyadékok könnyedén leereszthetők a 100 literes tartályból a leeresztő tömlő egyszerű leszerelésével, a töltésszint-kijelző pedig megakadályozza a túltöltést. Hat méter magasság-különbségig ez a folyamat felgyorsítható a beépített, fokozatmentesen állítható hordószivattyúval. A billenő alvázas ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos ürítést egy úgynevezett roll-off mechanizmussal. A ürítéshez targoncát vagy darut is lehet használni.