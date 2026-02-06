Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Dp

IVR-L 100 / 24-2 Tc Dp mobil AC hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó: olajokhoz, hűtőfolyadék-emulziókhoz vagy finom, könnyűfém forgácsokhoz, közepes mennyiségben.

IVR-L 100/24-2 Tc Dp AC-hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó közepes mennyiségű olajok, hűtőfolyadék-emulziók és finom, könnyűfém forgácsok eltávolítására. Az erőteljes kétturbinás megoldás alacsony működési zaj mellett biztosítja a mobi készülék nagy szívóerejét 2,4 kW névleges teljesítménnyel, miközben a mosható, tartós zsebszűrő folyamatos működést tesz lehetővé, az integrált szűrőkosár pedig hatékonyan elválasztja a folyékony és szilárd anyagokat. A felszívott folyadékok könnyedén leereszthetők a 100 literes tartályból a leeresztő tömlő egyszerű leszerelésével, a töltésszint-kijelző pedig megakadályozza a túltöltést. Hat méter magasság-különbségig ez a folyamat felgyorsítható a beépített, fokozatmentesen állítható hordószivattyúval. A billenő alvázas ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos ürítést egy úgynevezett roll-off mechanizmussal. A ürítéshez targoncát vagy darut is lehet használni.

Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
  • Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
  • Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Hordószivattyú-funkció
  • Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét.
  • Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
  • A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
  • Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
  • Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 57
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 57
Csomagolási súly (kg) 57,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 840 x 660 x 1320

Felszereltség

  • Hordószivattyú-funkció
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Alkalmazási területek
  • Közepes mennyiségű durva és szemcsés fémreszelékhez.
  • Közepes mennyiségű folyadékhoz, mint olajok vagy hűtőfolyadékok.
Tartozékok