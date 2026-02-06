Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me

Az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívó rozsdamentes acél kivitelben alkalmas folyadékok és szilárd anyagok eltávolítására és szétválasztására is - beleértve a korrozív anyagokat is.

Az IVR-L 100/24-2 Tc Me egy kompakt és rendkívül robusztus ipari porszívó. A görgők és a tápkábel is olajállóak, ezzel is a hosszú élettartamú készülék olyan tulajdonságait hangsúlyozva ki, hogy az mennyire alkalmas az ipari szektorban a mindennapok során előforduló kemény tisztítási feladatok ellátására. A gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható. A porszívó 100 literes rozsdamentes acéltartállyal és dönthető alvázzal rendelkezik - tökéletes nagy mennyiségű folyadék és/vagy többnyire pormentes szilárd anyagok, például fémforgácsok eltávolítására. Ezek tökéletesen szétválaszthatóak a folyadékoktól az opcionálisan használható szűrőkosár segítségével. A rozsdamentes acélból készült változat az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívót egy sokoldalúan használható géppé teszi. Még a korrozív anyagokat is gond nélkül eltávolítja a készülék. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozása nagy rugalmasságot és hurkok nélküli porszívózást garantál. A porszívózás során az aktuális töltöttségi szint könnyen leolvasható a leeresztőtömlőn. A leeresztés a leeresztőtömlő vagy a billenő alváz segítségével végezhető el.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me: Ergonomikus dönthető szerkezet
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me: Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Nagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 58,8
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 59
Csomagolási súly (kg) 59,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 620 x 1060

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
