Az IVR-L 100/24-2 Tc Me egy kompakt és rendkívül robusztus ipari porszívó. A görgők és a tápkábel is olajállóak, ezzel is a hosszú élettartamú készülék olyan tulajdonságait hangsúlyozva ki, hogy az mennyire alkalmas az ipari szektorban a mindennapok során előforduló kemény tisztítási feladatok ellátására. A gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható. A porszívó 100 literes rozsdamentes acéltartállyal és dönthető alvázzal rendelkezik - tökéletes nagy mennyiségű folyadék és/vagy többnyire pormentes szilárd anyagok, például fémforgácsok eltávolítására. Ezek tökéletesen szétválaszthatóak a folyadékoktól az opcionálisan használható szűrőkosár segítségével. A rozsdamentes acélból készült változat az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívót egy sokoldalúan használható géppé teszi. Még a korrozív anyagokat is gond nélkül eltávolítja a készülék. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozása nagy rugalmasságot és hurkok nélküli porszívózást garantál. A porszívózás során az aktuális töltöttségi szint könnyen leolvasható a leeresztőtömlőn. A leeresztés a leeresztőtömlő vagy a billenő alváz segítségével végezhető el.