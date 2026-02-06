Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me
Az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívó rozsdamentes acél kivitelben alkalmas folyadékok és szilárd anyagok eltávolítására és szétválasztására is - beleértve a korrozív anyagokat is.
Az IVR-L 100/24-2 Tc Me egy kompakt és rendkívül robusztus ipari porszívó. A görgők és a tápkábel is olajállóak, ezzel is a hosszú élettartamú készülék olyan tulajdonságait hangsúlyozva ki, hogy az mennyire alkalmas az ipari szektorban a mindennapok során előforduló kemény tisztítási feladatok ellátására. A gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható. A porszívó 100 literes rozsdamentes acéltartállyal és dönthető alvázzal rendelkezik - tökéletes nagy mennyiségű folyadék és/vagy többnyire pormentes szilárd anyagok, például fémforgácsok eltávolítására. Ezek tökéletesen szétválaszthatóak a folyadékoktól az opcionálisan használható szűrőkosár segítségével. A rozsdamentes acélból készült változat az IVR-L 100/24-2 Tc Me ipari porszívót egy sokoldalúan használható géppé teszi. Még a korrozív anyagokat is gond nélkül eltávolítja a készülék. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozása nagy rugalmasságot és hurkok nélküli porszívózást garantál. A porszívózás során az aktuális töltöttségi szint könnyen leolvasható a leeresztőtömlőn. A leeresztés a leeresztőtömlő vagy a billenő alváz segítségével végezhető el.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezetKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartályNagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|58,8
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|59
|Csomagolási súly (kg)
|59,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|640 x 620 x 1060
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
Videók