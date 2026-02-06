Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp 100 literes tartálykapacitásával és autonóm hordószivattyújával alkalmas szilárd anyagok, például fémforgácsot tartalmazó folyadékok felszívására, elválasztására és visszavezetésére.

Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp egy kompakt ipari porszívó dönthető alvázzal. A kiváló minőségű porszívó 100 literes rozsdamentes acéltartállyal rendelkezik, így nagy mennyiségű folyadék és/vagy nagyrészt pormentes szilárd anyag, például forgács felszívására alkalmas. A szilárd anyagok az opcionális forgácskosár segítségével könnyen elválaszthatók a folyadékoktól. Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp rozsdamentes acélszerkezetének köszönhetően rendkívül sokoldalúan használható. A maró hatású közegek is könnyedén felszívhatók. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozásának köszönhetően a szennyeződések a porszívó teljes köréből eltávolíthatók anélkül, hogy a szívótömlő összegabalyodna. A leeresztő tömlőn keresztül bármikor látható a mindenkori töltöttségi szint. Az autonóm hordószivattyú lehetővé teszi, hogy a felszívott folyadékot magas ürítési szinten visszapumpáljuk. Az olajálló görgőkkel és tápkábellel ellátott robusztus konstrukció hosszú élettartamot biztosít, és a legkeményebb ipari alkalmazásoknak is ellenáll. Még ahhoz is elég robusztus, hogy targoncával is fel lehessen emelni.

Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Nagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Hordószivattyú-funkció
Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét. Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
  • A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
  • Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
  • Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 56
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 56
Csomagolási súly (kg) 56,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 740 x 620 x 1180

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
  • Hordószivattyú-funkció
