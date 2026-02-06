Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp egy kompakt ipari porszívó dönthető alvázzal. A kiváló minőségű porszívó 100 literes rozsdamentes acéltartállyal rendelkezik, így nagy mennyiségű folyadék és/vagy nagyrészt pormentes szilárd anyag, például forgács felszívására alkalmas. A szilárd anyagok az opcionális forgácskosár segítségével könnyen elválaszthatók a folyadékoktól. Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp rozsdamentes acélszerkezetének köszönhetően rendkívül sokoldalúan használható. A maró hatású közegek is könnyedén felszívhatók. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozásának köszönhetően a szennyeződések a porszívó teljes köréből eltávolíthatók anélkül, hogy a szívótömlő összegabalyodna. A leeresztő tömlőn keresztül bármikor látható a mindenkori töltöttségi szint. Az autonóm hordószivattyú lehetővé teszi, hogy a felszívott folyadékot magas ürítési szinten visszapumpáljuk. Az olajálló görgőkkel és tápkábellel ellátott robusztus konstrukció hosszú élettartamot biztosít, és a legkeményebb ipari alkalmazásoknak is ellenáll. Még ahhoz is elég robusztus, hogy targoncával is fel lehessen emelni.