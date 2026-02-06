Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp 100 literes tartálykapacitásával és autonóm hordószivattyújával alkalmas szilárd anyagok, például fémforgácsot tartalmazó folyadékok felszívására, elválasztására és visszavezetésére.
Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp egy kompakt ipari porszívó dönthető alvázzal. A kiváló minőségű porszívó 100 literes rozsdamentes acéltartállyal rendelkezik, így nagy mennyiségű folyadék és/vagy nagyrészt pormentes szilárd anyag, például forgács felszívására alkalmas. A szilárd anyagok az opcionális forgácskosár segítségével könnyen elválaszthatók a folyadékoktól. Az IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp rozsdamentes acélszerkezetének köszönhetően rendkívül sokoldalúan használható. A maró hatású közegek is könnyedén felszívhatók. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozásának köszönhetően a szennyeződések a porszívó teljes köréből eltávolíthatók anélkül, hogy a szívótömlő összegabalyodna. A leeresztő tömlőn keresztül bármikor látható a mindenkori töltöttségi szint. Az autonóm hordószivattyú lehetővé teszi, hogy a felszívott folyadékot magas ürítési szinten visszapumpáljuk. Az olajálló görgőkkel és tápkábellel ellátott robusztus konstrukció hosszú élettartamot biztosít, és a legkeményebb ipari alkalmazásoknak is ellenáll. Még ahhoz is elég robusztus, hogy targoncával is fel lehessen emelni.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezetKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartályNagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Hordószivattyú-funkcióEgy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét. Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|56
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|56
|Csomagolási súly (kg)
|56,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|740 x 620 x 1180
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
- Hordószivattyú-funkció
