Az IVR-L 100/30: tartós és nagy teljesítményű ipari porszívó, amely különösen alkalmas folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban. A robusztus kialakítás biztosítja a porszívó hosszú élettartamát a legkeményebb ipari alkalmazások ellenére is. Az IVR-L 100/30 3 műszakos oldalcsatornás fúvója műszakos működésre készült. Ezáltal a gép alkalmassá teszi a gyártás helyhez kötött alkalmazására is. Folyadékok porszívózásakor az aktuális töltési szint folyamatosan látható a leeresztő tömlőn keresztül. A gyűjtőedény egy álló helyzetből működtethető leállító mechanizmuson keresztül kapcsolódik a porszívóhoz.