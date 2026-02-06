Ipari porszívó IVR-L 100/30 Sc

Erőteljes IVR-L 100/30 folyadék- és forgácsporszívó. Kopásmentes oldalcsatornás ventilátorral. Három műszakos működésre tervezték a gyártó létesítményekben. Extra hosszú élettartam.

Az IVR-L 100/30: tartós és nagy teljesítményű ipari porszívó, amely különösen alkalmas folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban. A robusztus kialakítás biztosítja a porszívó hosszú élettartamát a legkeményebb ipari alkalmazások ellenére is. Az IVR-L 100/30 3 műszakos oldalcsatornás fúvója műszakos működésre készült. Ezáltal a gép alkalmassá teszi a gyártás helyhez kötött alkalmazására is. Folyadékok porszívózásakor az aktuális töltési szint folyamatosan látható a leeresztő tömlőn keresztül. A gyűjtőedény egy álló helyzetből működtethető leállító mechanizmuson keresztül kapcsolódik a porszívóhoz.

Jellemzők és előnyök
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
  • Az oldalcsatorna-porlasztó nagy szívóteljesítménnyel rendelkezik hosszú élettartam mellett. A készülékek ezért optimálisan alkalmazhatók több műszakos üzemelés esetén.
Optikai töltésszint-jelző
  • Legyen mindig naprakész: a töltési szint mindig látható porszívózáskor.
  • Az ürítés igény szerint elvégezhető a töltőtömlőn keresztül.
Masszív és megbízható
  • Ideális a fémfeldolgozó iparban való alkalmazáshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 87,5 / 315
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 132
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 132
Csomagolási súly (kg) 132,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 850 x 760 x 1800

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
