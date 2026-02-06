Ipari porszívó IVR-L 100/30 Sc
Erőteljes IVR-L 100/30 folyadék- és forgácsporszívó. Kopásmentes oldalcsatornás ventilátorral. Három műszakos működésre tervezték a gyártó létesítményekben. Extra hosszú élettartam.
Az IVR-L 100/30: tartós és nagy teljesítményű ipari porszívó, amely különösen alkalmas folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban. A robusztus kialakítás biztosítja a porszívó hosszú élettartamát a legkeményebb ipari alkalmazások ellenére is. Az IVR-L 100/30 3 műszakos oldalcsatornás fúvója műszakos működésre készült. Ezáltal a gép alkalmassá teszi a gyártás helyhez kötött alkalmazására is. Folyadékok porszívózásakor az aktuális töltési szint folyamatosan látható a leeresztő tömlőn keresztül. A gyűjtőedény egy álló helyzetből működtethető leállító mechanizmuson keresztül kapcsolódik a porszívóhoz.
Jellemzők és előnyök
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
- Az oldalcsatorna-porlasztó nagy szívóteljesítménnyel rendelkezik hosszú élettartam mellett. A készülékek ezért optimálisan alkalmazhatók több műszakos üzemelés esetén.
Optikai töltésszint-jelző
- Legyen mindig naprakész: a töltési szint mindig látható porszívózáskor.
- Az ürítés igény szerint elvégezhető a töltőtömlőn keresztül.
Masszív és megbízható
- Ideális a fémfeldolgozó iparban való alkalmazáshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|87,5 / 315
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|132
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|132
|Csomagolási súly (kg)
|132,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|850 x 760 x 1800
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
