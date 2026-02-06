Az IVR-L 100/40 egy 100 literes tartálytérfogatú, 4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkező folyadék- és forgácsvákuum, amely ideális közepes mennyiségek felszívására. A váltóáramú, csendes és rendkívül könnyen karbantartható vákuum tipikus alkalmazásai közé tartozik a finom, könnyű fémforgács, a durva forgács, sőt az olajok és hűtőfolyadék-emulziók felszívása. Erős és robusztus kialakítása a legnehezebb ipari alkalmazásokban is megbirkózik. A nagy vákuumokhoz optimalizált kerékgeometriájú, erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornafúvó (IE2) folyamatos üzemben nagy szívóerőt ér el, amit a tartós, mosható zsebszűrő biztosít. Kényelmes megoldás az ergonomikus leeresztő kocsival, amely lehetővé teszi a tartály egyszerű kiürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A folyadékok könnyen leereszthetők a töltésszint-jelzővel ellátott leeresztő tömlő egyszerű leválasztásával. A folyadék- és forgácsszívó manőverezhető alváza rugalmas opcióvá teszi, amely mozgásban vagy egy helyen használható.