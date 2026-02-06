Ipari porszívó IVR-L 100/40 Sc
IVR-L 100/40 mobil folyadék- és forgácsporszívó sokféle alkalmazáshoz alkalmas. Megbízhatóan és biztonságosan felszívja az olajokat, a hűtő emulziókat és a finom és durva (fém) forgácsot.
Az IVR-L 100/40 egy 100 literes tartálytérfogatú, 4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkező folyadék- és forgácsvákuum, amely ideális közepes mennyiségek felszívására. A váltóáramú, csendes és rendkívül könnyen karbantartható vákuum tipikus alkalmazásai közé tartozik a finom, könnyű fémforgács, a durva forgács, sőt az olajok és hűtőfolyadék-emulziók felszívása. Erős és robusztus kialakítása a legnehezebb ipari alkalmazásokban is megbirkózik. A nagy vákuumokhoz optimalizált kerékgeometriájú, erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornafúvó (IE2) folyamatos üzemben nagy szívóerőt ér el, amit a tartós, mosható zsebszűrő biztosít. Kényelmes megoldás az ergonomikus leeresztő kocsival, amely lehetővé teszi a tartály egyszerű kiürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A folyadékok könnyen leereszthetők a töltésszint-jelzővel ellátott leeresztő tömlő egyszerű leválasztásával. A folyadék- és forgácsszívó manőverezhető alváza rugalmas opcióvá teszi, amely mozgásban vagy egy helyen használható.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
- Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Folyadékok kényelmes, kézi és biztonságos elvezetése.
- Leeresztőtömlő a tartályon az olajok és hűtőfolyadékok biztonságos elvezetéséért.
- Töltöttségiszint-jelző a leeresztőtömlőn és a gépen a túltöltés megelőzéséért.
Alacsony zajjal járó működés
- Csendes működés a hangcsillapított meghajtó egységnek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|137,5 / 495
|Vákuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|157
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|157
|Csomagolási súly (kg)
|157,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|855 x 760 x 1890