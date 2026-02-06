Ipari porszívó IVR-L 100/40 Sc

IVR-L 100/40 mobil folyadék- és forgácsporszívó sokféle alkalmazáshoz alkalmas. Megbízhatóan és biztonságosan felszívja az olajokat, a hűtő emulziókat és a finom és durva (fém) forgácsot.

Az IVR-L 100/40 egy 100 literes tartálytérfogatú, 4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkező folyadék- és forgácsvákuum, amely ideális közepes mennyiségek felszívására. A váltóáramú, csendes és rendkívül könnyen karbantartható vákuum tipikus alkalmazásai közé tartozik a finom, könnyű fémforgács, a durva forgács, sőt az olajok és hűtőfolyadék-emulziók felszívása. Erős és robusztus kialakítása a legnehezebb ipari alkalmazásokban is megbirkózik. A nagy vákuumokhoz optimalizált kerékgeometriájú, erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornafúvó (IE2) folyamatos üzemben nagy szívóerőt ér el, amit a tartós, mosható zsebszűrő biztosít. Kényelmes megoldás az ergonomikus leeresztő kocsival, amely lehetővé teszi a tartály egyszerű kiürítését a meghajtófej eltávolítása nélkül. A folyadékok könnyen leereszthetők a töltésszint-jelzővel ellátott leeresztő tömlő egyszerű leválasztásával. A folyadék- és forgácsszívó manőverezhető alváza rugalmas opcióvá teszi, amely mozgásban vagy egy helyen használható.

Jellemzők és előnyök
Egyszerű és biztonságos ürítés az olvasófej eltávolítása nélkül
  • Leszerelhető kocsi és gördülő konténer az ergonomikus ürítésért.
Folyadékok kényelmes, kézi és biztonságos elvezetése.
  • Leeresztőtömlő a tartályon az olajok és hűtőfolyadékok biztonságos elvezetéséért.
  • Töltöttségiszint-jelző a leeresztőtömlőn és a gépen a túltöltés megelőzéséért.
Alacsony zajjal járó működés
  • Csendes működés a hangcsillapított meghajtó egységnek köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 137,5 / 495
Vákuum (mbar/kPa) 140 / 14
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 157
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 157
Csomagolási súly (kg) 157,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 855 x 760 x 1890
Ipari porszívó IVR-L 100/40 Sc
Ipari porszívó IVR-L 100/40 Sc
Ipari porszívó IVR-L 100/40 Sc
Tartozékok