Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc

Az IVR-L 120/24-2 Tc az IVR-L 120 Tc modellek alapváltozata, és kiválóan alkalmas hűtőkenőanyagok és forgácsok porszívózására és leválasztására a fémmegmunkáló iparban.

A kompakt ipari vákuum IVR-L 120/24-2 Tc tökéletes a hűtőkenőanyagok és forgácsok leválasztására. Robusztus kialakításával, olajálló görgőivel és olajálló tápkábelével a porszívó tartós asszisztensként hat a kemény mindennapi ipari használat során. A gép dönthető alvázzal és nagyméretű, 120 literes gyűjtőtartállyal rendelkezik – tökéletes nagy mennyiségű folyékony és/vagy nagyrészt pormentes szilárd anyag, például forgács tárolására. Az opcionális forgácskalitkával a szilárd anyagok szépen elválaszthatók a folyadéktól. A tömlőcsatlakozás 360°-ban elforgatható a szívófejnél a különösen rugalmas munka érdekében, zavaró csomózás nélkül. A töltési szint bármikor kényelmesen leolvasható az ürítőtömlőn. Az ürítés kétféleképpen történhet: az ürítőtömlőn vagy a dönthető alvázon keresztül. Targonca felszerelése is lehetséges.

Jellemzők és előnyök
Új meghajtófej a nagyobb biztonság, kényelem és teljesítmény érdekében.
  • A meghajtófej kis súlya megkönnyíti a kezelést a szállítás, az ürítés és a szervizelés során.
  • Nagyobb munkabiztonság szállítás közben a gépfejen lévő kábeltárolónak köszönhetően.
  • A beépített elszívó fedél megakadályozza a szennyeződés bejutását a motortérbe.
360°- os hatósugár
  • A szívófejen lévő forgatható tömlőcsatlakozásnak köszönhetően a teljes körű tiszta munka. Nincs szívótömlő csomózás
Praktikus dönthető alváz
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Olajálló
  • Olajálló görgőkkel és olajálló kábellel az élettartam megnövelésének érdekében, továbbá ezek a tartozékok kiváló mozgathatóságot biztosítanak még a legdurvább körülmények között is.
Masszív és megbízható
  • Ideális a fémfeldolgozó iparban való alkalmazáshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23
Tartálytérfogat (l) 120
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 66
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 68
Csomagolási súly (kg) 68,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 740 x 620 x 1180

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
