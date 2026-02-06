A kompakt ipari vákuum IVR-L 120/24-2 Tc tökéletes a hűtőkenőanyagok és forgácsok leválasztására. Robusztus kialakításával, olajálló görgőivel és olajálló tápkábelével a porszívó tartós asszisztensként hat a kemény mindennapi ipari használat során. A gép dönthető alvázzal és nagyméretű, 120 literes gyűjtőtartállyal rendelkezik – tökéletes nagy mennyiségű folyékony és/vagy nagyrészt pormentes szilárd anyag, például forgács tárolására. Az opcionális forgácskalitkával a szilárd anyagok szépen elválaszthatók a folyadéktól. A tömlőcsatlakozás 360°-ban elforgatható a szívófejnél a különösen rugalmas munka érdekében, zavaró csomózás nélkül. A töltési szint bármikor kényelmesen leolvasható az ürítőtömlőn. Az ürítés kétféleképpen történhet: az ürítőtömlőn vagy a dönthető alvázon keresztül. Targonca felszerelése is lehetséges.