Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc
Az IVR-L 120/24-2 Tc az IVR-L 120 Tc modellek alapváltozata, és kiválóan alkalmas hűtőkenőanyagok és forgácsok porszívózására és leválasztására a fémmegmunkáló iparban.
A kompakt ipari vákuum IVR-L 120/24-2 Tc tökéletes a hűtőkenőanyagok és forgácsok leválasztására. Robusztus kialakításával, olajálló görgőivel és olajálló tápkábelével a porszívó tartós asszisztensként hat a kemény mindennapi ipari használat során. A gép dönthető alvázzal és nagyméretű, 120 literes gyűjtőtartállyal rendelkezik – tökéletes nagy mennyiségű folyékony és/vagy nagyrészt pormentes szilárd anyag, például forgács tárolására. Az opcionális forgácskalitkával a szilárd anyagok szépen elválaszthatók a folyadéktól. A tömlőcsatlakozás 360°-ban elforgatható a szívófejnél a különösen rugalmas munka érdekében, zavaró csomózás nélkül. A töltési szint bármikor kényelmesen leolvasható az ürítőtömlőn. Az ürítés kétféleképpen történhet: az ürítőtömlőn vagy a dönthető alvázon keresztül. Targonca felszerelése is lehetséges.
Jellemzők és előnyök
Új meghajtófej a nagyobb biztonság, kényelem és teljesítmény érdekében.
- A meghajtófej kis súlya megkönnyíti a kezelést a szállítás, az ürítés és a szervizelés során.
- Nagyobb munkabiztonság szállítás közben a gépfejen lévő kábeltárolónak köszönhetően.
- A beépített elszívó fedél megakadályozza a szennyeződés bejutását a motortérbe.
360°- os hatósugár
- A szívófejen lévő forgatható tömlőcsatlakozásnak köszönhetően a teljes körű tiszta munka. Nincs szívótömlő csomózás
Praktikus dönthető alváz
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Olajálló
- Olajálló görgőkkel és olajálló kábellel az élettartam megnövelésének érdekében, továbbá ezek a tartozékok kiváló mozgathatóságot biztosítanak még a legdurvább körülmények között is.
Masszív és megbízható
- Ideális a fémfeldolgozó iparban való alkalmazáshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|120
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|66
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|68
|Csomagolási súly (kg)
|68,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|740 x 620 x 1180
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
