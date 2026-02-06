Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me

Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ipari porszívó folyadékok és szilárd anyagok eltávolítására és szétválasztására lett kifejlesztve. A rozsdamentes acél kivitelnek köszönhetően a korrozív anyagokat is könnyedén el lehet távolítani a készülék használatával.

Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ipari porszívó egy kompakt gép billenő alvázzal ellátva. A folyadékok eltávolítására is kifejlesztett porszívó 120 literes rozsdamentes acél tartállyal van felszerelve a nagy mennyiségű folyadékok és / vagy többnyire pormentes szilárd anyagok, például fémforgácsok felszívásához. A szilárd anyagok problémamentesen szétválaszthatóak a felszívott folyadékoktól az opcionálisan használható szűrőkosár segítségével. Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me rozsdamentes acélszerkezetének köszönhetően még a maró anyagokat is képes eltávolítani. A szívófej 360 ° -ban forgatható tömlőcsatlakozása kiváló mozgásszabadságot garantál, és megakadályozza az idegesítő hurkok képződését a szívótömlőn. Az aktuális töltöttségi szint mindig kényelmesen leolvasható a leeresztőtömlőn. A leeresztést a leeresztőtömlővel is el lehet végezni a billenő alváz segítségével. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosítanak még a kemény ipari takarítási feladatok ellátása során is. A robusztus kialakításnak köszönhetően a gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me: Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Nagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23
Tartálytérfogat (l) 120
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 65
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 65
Csomagolási súly (kg) 65,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 740 x 620 x 1180

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me

