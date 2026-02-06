Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ipari porszívó egy kompakt gép billenő alvázzal ellátva. A folyadékok eltávolítására is kifejlesztett porszívó 120 literes rozsdamentes acél tartállyal van felszerelve a nagy mennyiségű folyadékok és / vagy többnyire pormentes szilárd anyagok, például fémforgácsok felszívásához. A szilárd anyagok problémamentesen szétválaszthatóak a felszívott folyadékoktól az opcionálisan használható szűrőkosár segítségével. Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me rozsdamentes acélszerkezetének köszönhetően még a maró anyagokat is képes eltávolítani. A szívófej 360 ° -ban forgatható tömlőcsatlakozása kiváló mozgásszabadságot garantál, és megakadályozza az idegesítő hurkok képződését a szívótömlőn. Az aktuális töltöttségi szint mindig kényelmesen leolvasható a leeresztőtömlőn. A leeresztést a leeresztőtömlővel is el lehet végezni a billenő alváz segítségével. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosítanak még a kemény ipari takarítási feladatok ellátása során is. A robusztus kialakításnak köszönhetően a gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható.