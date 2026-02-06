Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me
Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ipari porszívó folyadékok és szilárd anyagok eltávolítására és szétválasztására lett kifejlesztve. A rozsdamentes acél kivitelnek köszönhetően a korrozív anyagokat is könnyedén el lehet távolítani a készülék használatával.
Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me ipari porszívó egy kompakt gép billenő alvázzal ellátva. A folyadékok eltávolítására is kifejlesztett porszívó 120 literes rozsdamentes acél tartállyal van felszerelve a nagy mennyiségű folyadékok és / vagy többnyire pormentes szilárd anyagok, például fémforgácsok felszívásához. A szilárd anyagok problémamentesen szétválaszthatóak a felszívott folyadékoktól az opcionálisan használható szűrőkosár segítségével. Az IVR-L 120 / 24-2 Tc Me rozsdamentes acélszerkezetének köszönhetően még a maró anyagokat is képes eltávolítani. A szívófej 360 ° -ban forgatható tömlőcsatlakozása kiváló mozgásszabadságot garantál, és megakadályozza az idegesítő hurkok képződését a szívótömlőn. Az aktuális töltöttségi szint mindig kényelmesen leolvasható a leeresztőtömlőn. A leeresztést a leeresztőtömlővel is el lehet végezni a billenő alváz segítségével. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosítanak még a kemény ipari takarítási feladatok ellátása során is. A robusztus kialakításnak köszönhetően a gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartályNagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|120
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|65
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|65
|Csomagolási súly (kg)
|65,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|740 x 620 x 1180
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
